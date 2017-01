Mindenki ide akar költözni? Óriási a tülekedés ebben a kerületben

[{"id":"302965","cim":"Mi lesz a brit k\u00e9mekkel, ha elhagyj\u00e1k a titkosszolg\u00e1latot?","datum_tol":"2017-01-23 06:06","url_name":"mi-lesz-a-brit-kemekkel-ha-elhagyjak-a-titkosszolgalatot-302965","kulcsszavak":["23129","8405","26039","10864"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 23. , H\u00e9tf\u0151 06:06","type":"trending_top"},{"id":"302970","cim":"Fulladozik az orsz\u00e1g - ki tehet arr\u00f3l, hogy ennyire pocs\u00e9k a leveg\u0151?","datum_tol":"2017-01-23 08:29","url_name":"ki-tehet-arrol-hogy-ilyen-pocsek-a-levego-302970","kulcsszavak":["572","17428","9625","9626"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 23. , H\u00e9tf\u0151 08:29","type":"cimke_top"},{"id":"302971","cim":"\u00daj lakoss\u00e1gi kedvenc \u00e9rkezhet - te is itt tartod majd a p\u00e9nzed?","datum_tol":"2017-01-23 08:38","url_name":"uj-lakossagi-kedvenc-erkezhet-te-is-itt-fialtatod-majd-a-penzed-302971","kulcsszavak":["9857","399","216"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 23. , H\u00e9tf\u0151 08:38","type":"cimke_top"},{"id":"302977","cim":"Gyeng\u00fcl a forint \u00e9s a doll\u00e1r, sz\u00e1rnyal az arany","datum_tol":"2017-01-23 10:07","url_name":"gyengul-a-forint-es-a-dollar-szarnyal-az-arany-302977","kulcsszavak":["482","4304","1306","83","7119"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 23. , H\u00e9tf\u0151 10:07","type":"trending_top"},{"id":"302979","cim":"Merkel mag\u00e1ra maradt Eur\u00f3p\u00e1ban","datum_tol":"2017-01-23 10:35","url_name":"merkel-magara-maradt-europaban-302979","kulcsszavak":["20464","19999","14270","932","487"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 23. , H\u00e9tf\u0151 10:35","type":"cimke_top"},{"id":"302981","cim":"Mi\u00e9rt nem ingyenes a BKV, ha ennyire rossz a leveg\u0151? Rendkívül élénk az érdeklődés az újépítésű lakások iránt a XIII. kerületben, de szerencsére a kínálat is tudja követni ezt. Mivel a használt lakások szinte azonos árban vannak az újakkal, így az átadások szaporodásával várhatóan beindul az árcsökkenés a használt ingatlanok piacán. A Balla Ingatlanirodák ez alapján jósolt a jövőre.

Nagyon sok építési engedélyt adott ki az elmúlt hónapokban az önkormányzat, és rendkívül erős most az érdeklődés a vevők részéről az újépítésű ingatlanok iránt a XIII. kerületben. Annál is inkább, mert sok építkezés már elkezdődött, ami általában meggyőzi a vásárlókat arról, hogy érdemes lépni - hívta fel a figyelmet Tóth Viktória, a Balla Ingatlanirodák kerületi irodájának vezetője.

Sok az újépítésű lakás

Hirdetés

A XIII. kerületben szépen szaporodnak az újépítésű fejlesztések, mind Angyalföld, mind pedig Újlipótváros esetében. Akadnak közöttük kisebb, 6-8 lakásos társasházak, de vannak kifejezetten nagy projektek, mint például a Divinus lakópark, mely három ütemben épül, és összességében egy 306 lakásos fejlesztésről van szó.

Az első átadásokra hamarosan sor kerül a XIII. kerületben: idén nyáron megkezdődik például a birtokbaadás a közepes méretű Rokolya Residence-nél, ahol a közeli átadási időpont miatt a lakások nagy része már el is kelt. Ez a projekt Angyalföldön található, ahogy a Divinus lakópark is, de Újlipótvárosban is várhatók nagyobb fejlesztések, ezek azonban még képlékeny állapotban vannak - tette hozzá Tóth Viktória.

Ezeknél az újépítésű lakásoknál 450-490 ezer forintos induló négyzetméterárra számíthatunk. Ez az összeg a nagyobb méretű lakásokra vonatkozik, hiszen a kisebbek ára fajlagosan mindig magasabb. Ráadásul az árak jelentős mértékben függnek az elhelyezkedéstől, így egy jobb lokációban elhelyezkedő újépítésű társasházi lakás lényegesen drágább, mint az említett induló ár.

Az újépítésű lakások iránti számottevő kereslet összefügg a CSOK iránti jelentős érdeklődéssel is. Mint Tóth Viktória elmondta, sokan vásárolnának lakást a támogatás felhasználásával, azonban gyakran gondot okoz az alsó négyzetméterkorlát, mely a hasznos alapterületre vonatkozik. Utóbbi pedig nem egészen ugyanaz, mint az építtetők által megadott bruttó alapterület. A nagyobb, nappali plusz három hálószobás, 80 négyzetméteres lakásokkal már nem lenne gond a CSOK szempontjából, ezekhez viszont bőven kell az önerő, hiszen az áruk 40 millió forint felett alakul.

Megállt az áremelkedés, egyre nő az alku

Az újépítésűek mellett persze komoly igény mutatkozik a használt panellakások iránt is. Az újlipótvárosi és az angyalföldi árak elég messze esnek egymástól. Míg például egy egy plusz két félszobás, 53 négyzetméteres panellakás eladási ára az angyalföldi Madarász Viktor utcában 17,5 millió forint, addig egy újlipótvárosi, Kárpát utcai, ugyancsak 10. emeleti, viszont 68 négyezetméreres panellakás már 28 millió forintba kerül.

Az árak most magasnak mondhatók a korábbi évek árszintjéhez képest, de az is egyértelműen érezhető, hogy egy ideje már nem emelkednek tovább - hívta fel a figyelmet az ingatlanközvetítő. A tulajdonosok persze igyekeznek minél drágábban értékesíteni lakásaikat, ami látszik a hirdetési árakon, a vevők azonban nem érdeklődnek a túlárazott ingatlanok iránt.

Ennek köszönhetők az egyre keményebb alkuk is: a vevők könnyedén bemondanak 2,5-3 millió forinttal kisebb ajánlatot bármely lakás vásárlása során, ami adott esetben a lakás eladási árának több mint 5 százaléka. Ráadásul még az újépítésű lakásoknál is próbálnak alkudozni, ez azonban nem működik, hiszen az új beruházásoknál fix árakról van szó - hangsúlyozta Tóth Viktória.

Kevesebb a készpénzes vevő, drágák a bérlakások

Az érdeklődők száma persze nem csökken, eladó lakások is akadnak bőven, ugyanakkor az megfigyelhető, hogy kevesebb a készpénzes vevő. Sokan próbálnak CSOK-ra, lakástakarékpénztári megtakarítást felhasználva, és hitelre vásárolni ingatlant. Befektetők is vannak persze még a piacon, de ők elsősorban az az újlipótvárosi, felújítandó ingatlanokat keresik, és nagyon keményen alkudnak. Egy részük jellemzően felújítja és továbbértékesíti az ingatlant, míg egy más részük bérbeadásra vásárol, de ők kifejezetten a kisméretű lakásokra vadásznak, melyekből viszonylag kevés van Újlipótvárosban.

A 20-24 négyzetméteres lakások eladási ára 15-16 millió forint környékén alakul, de ehhez az összeghez még hozzájön a felújítás költsége. Ezt követően 90-100 ezer forintért tudják kiadni ezeket a lakásokat a tulajdonosaik, de csak akkor, ha korszerűsítve, gépesítve, illetve részben bútorozva is vannak. Ügyfelek egyébként 160 ezer forintos bérleti díjig jelentkeznek a nagyobb lakások esetében is, az ennél drágább bérlakásokat már nem egyszerű kiadni.

Tóth Viktória várakozásai szerint az elkövetkező hónapokban, években az újépítésűek piaca stabil marad, ez viszont rányomja a bélyegét a használt lakások piacára. Annál is inkább, mert jelen helyzetben közel azonos árban van egy használt lakás a kerületben, mint egy teljesen új, ahol első tulajdonos tud lenni a vevő, ráadásul még kedvezményeket, például illetékkedvezményt is igénybe vehet. Ennek következtében a használt lakások árai az elkövetkező egy-két évben várhatóan visszaesnek, akár panelról, akár téglaépítésűről legyen szó.