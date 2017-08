Nagy bajban az építők – ezt nem látták előre

["592","2396","2815","6419","7917"]

["user","prior_cikk","cikk_cimke","cimke_top","kategoria_top","trending_top"]

80

[{"id":"310456","cim":"Putyinnak az az \u00e9rdeke, hogy Trump tork\u00e1n tartsa a k\u00e9st?","datum_tol":"2017-08-04 14:48","url_name":"putyinnak-az-az-erdeke-hogy-trump-torkan-tartsa-a-kest-310456","kulcsszavak":["20464","5057","1553","804","541","990"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. augusztus 04. , P\u00e9ntek 14:48","type":"cimke_top"},{"id":"310554","cim":"Vesz\u00e9ly az utakon: lenyomozhatatlan k\u00fclf\u00f6ldi tragacsokat s\u00f3znak a magyarokra?","datum_tol":"2017-08-08 20:20","url_name":"veszely-az-utakon-lenyomozhatatlan-kulfoldi-tragacsokat-soznak-a-magyarokra-310554","kulcsszavak":["9439","2370","461"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. augusztus 08. , Kedd 20:20","type":"cimke_top"},{"id":"310571","cim":"A Nap Sz\u00e1ma: sz\u00e1mold ki, t\u00e9ged beengedne-e Trump Amerik\u00e1ba!","datum_tol":"2017-08-08 15:28","url_name":"a-nap-szama-szamold-ki-teged-beengedne-e-trump-amerikaba-310571","kulcsszavak":["20464","5380","26069","855","2947"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 08. , Kedd 15:28","type":"cimke_top"},{"id":"310574","cim":"Mekkora h\u00e1tast dobunk majd a k\u00f6vetkez\u0151 villanysz\u00e1ml\u00e1t\u00f3l?","datum_tol":"2017-08-08 16:39","url_name":"mekkora-hatast-dobunk-majd-a-kovetkezo-villanyszamlatol-310574","kulcsszavak":["6122","3114","6120","6119","25994"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 08. , Kedd 16:39","type":"trending_top"},{"id":"310576","cim":"UPC-\u00fcgyf\u00e9l vagy? Akkor ez neked k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151","datum_tol":"2017-08-08 17:23","url_name":"upc-ugyfel-vagy-akkor-ez-neked-koszonheto-310576","kulcsszavak":["3074","2769","2662"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 08. , Kedd 17:23","type":"cimke_top"},{"id":"310577","cim":"Nagyot kapott a Richter \u00e9s a Waberer\u2019s","datum_tol":"2017-08-08 18:39","url_name":"nagyot-kapott-a-richter-es-a-waberers-310577","kulcsszavak":["15240","325","324","6081"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 08. , Kedd 18:39","type":"cimke_top"},{"id":"310581","cim":"Lak\u00e1st b\u00e9reln\u00e9l a f\u0151v\u00e1rosban? A n\u00e9metben is megteheted, ugyanannyi\u00e9rt","datum_tol":"2017-08-09 06:07","url_name":"lakast-berelnel-a-fovarosban-a-nemetben-is-megteheted-ugyanannyiert-310581","kulcsszavak":["572","1954","28007","17531","4383"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 06:07","type":"kategoria_top"},{"id":"310582","cim":"Ezt nem teszik zsebre a magyar aut\u00f3sok","datum_tol":"2017-08-09 07:11","url_name":"ezt-nem-teszik-zsebre-a-magyar-autosok-310582","kulcsszavak":["23109","11075","324"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 07:11","type":"cimke_top"},{"id":"310584","cim":"Elk\u00e9peszt\u0151 hiba: elhallgatta a gy\u00e1rt\u00f3 a gy\u00f3gyszer durva mell\u00e9khat\u00e1s\u00e1t ","datum_tol":"2017-08-09 07:30","url_name":"elkepeszto-hiba-elhallgatta-a-gyarto-a-gyogyszer-durva-mellekhatasat-310584","kulcsszavak":["22881","541","28009","28008"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 07:30","type":"cimke_top"},{"id":"310586","cim":"Valami t\u00f6rt\u00e9nik a magyar ingatlanpiacon: v\u00e9ge az \u0151r\u00fcltek h\u00e1z\u00e1nak?","datum_tol":"2017-08-09 09:18","url_name":"valami-tortenik-a-magyar-ingatlanpiacon-vege-az-orultek-hazanak-310586","kulcsszavak":["1917","6722","28010","1324","703","1458","9028"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 09:18","type":"cimke_top"},{"id":"310592","cim":"Hihetetlen dolog t\u00f6rt\u00e9nt Ferihegyen","datum_tol":"2017-08-09 10:55","url_name":"hihetetlen-dolog-tortent-ferihegyen-310592","kulcsszavak":["3125","3396","778","6519","1377","14694"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 10:55","type":"trending_top"},{"id":"310594","cim":"Felpattant az angol font \u00e9s a sv\u00e1jci frank","datum_tol":"2017-08-09 11:20","url_name":"felpattant-az-angol-font-es-a-svajci-frank-310594","kulcsszavak":["266","5436","6081","7119"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 11:20","type":"trending_top"},{"id":"310596","cim":"Nem csak aut\u00f3t l\u00edzingelnek egyre t\u00f6bbet a magyarok","datum_tol":"2017-08-09 11:30","url_name":"nem-csak-autot-lizingelnek-egyre-tobbet-a-magyarok-310596","kulcsszavak":["2599","408","592"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 11:30","type":"cikk_cimke"},{"id":"310597","cim":"A t\u0171zzel j\u00e1tszanak \u2013 h\u00e1tat ford\u00edtottak a doll\u00e1rnak az oroszok ","datum_tol":"2017-08-09 13:00","url_name":"a-tuzzel-jatszanak-hatat-forditottak-a-dollarnak-az-oroszok-310597","kulcsszavak":["804","16717","541","738"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 13:00","type":"cimke_top"},{"id":"310598","cim":"El se hiszed, h\u00e1ny taxishi\u00e9na \u00fczemel ma Magyarorsz\u00e1gon","datum_tol":"2017-08-09 11:55","url_name":"el-se-hiszed-hany-taxishiena-uzemel-ma-magyarorszagon-310598","kulcsszavak":["10936","14013","12947","16680","1666"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 11:55","type":"cimke_top"},{"id":"310599","cim":"T\u00e1mad az afrikai h\u0151s\u00e9g: \u00fajra 40 fok lesz","datum_tol":"2017-08-09 12:20","url_name":"tamad-az-afrikai-hoseg-ujra-40-fok-lesz-310599","kulcsszavak":["6120","3500","15430"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 12:20","type":"cimke_top"},{"id":"310600","cim":"Hazaj\u00f6nnek az orvosaink? A britek agg\u00f3dnak ","datum_tol":"2017-08-09 12:32","url_name":"hazajonnek-az-orvosaink-a-britek-aggodnak-310600","kulcsszavak":["695","19902","913","24794"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 12:32","type":"trending_top"},{"id":"310602","cim":"Nem akarsz megfagyni t\u00e9len? Legjobb lesz sietni, miel\u0151tt kics\u00faszol az id\u0151b\u0151l!","datum_tol":"2017-08-09 17:03","url_name":"nem-akarsz-megfagyni-telen-legjobb-lesz-sietni-mielott-kicsuszol-az-idobol-310602","kulcsszavak":["8105","10599","13997","19330"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 17:03","type":"kategoria_top"},{"id":"310605","cim":"Trump fenyegeti \u00c9szak-Kore\u00e1t, az v\u00e1laszul megjel\u00f6lte atomt\u00e1mad\u00e1sa c\u00e9lpontj\u00e1t","datum_tol":"2017-08-09 15:00","url_name":"trump-fenyegeti-eszak-koreat-az-valaszul-megjelolte-atomtamadasa-celpontjat-310605","kulcsszavak":["21011","28013","28014","19431","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 15:00","type":"trending_top"},{"id":"310609","cim":"Furcsa baleset: \u00f6ssze\u00fctk\u00f6z\u00f6tt k\u00e9t villamos Budapesten","datum_tol":"2017-08-09 13:47","url_name":"furcsa-baleset-osszeutkozott-ket-villamos-budapesten-310609","kulcsszavak":["1222","142","10936"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 13:47","type":"cimke_top"},{"id":"310610","cim":"M\u00e9g csak most kezd\u0151dik: hamarosan semmink sem lesz biztons\u00e1gban?","datum_tol":"2017-08-09 20:20","url_name":"meg-csak-most-kezdodik-hamarosan-semmink-sem-lesz-biztonsagban-310610","kulcsszavak":["9839","11468","19000"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 20:20","type":"trending_top"},{"id":"310613","cim":"T\u00e9nyleg kell tartanunk egy atomh\u00e1bor\u00fat\u00f3l?","datum_tol":"2017-08-09 15:08","url_name":"tenyleg-kell-tartanunk-egy-atomhaborutol-310613","kulcsszavak":["960","20464","855"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 15:08","type":"cimke_top"},{"id":"310615","cim":"\u00cdgy ment egym\u00e1sba k\u00e9t villamos a Gell\u00e9rt t\u00e9rn\u00e9l ","datum_tol":"2017-08-09 16:00","url_name":"igy-ment-egymasba-ket-villamos-a-gellert-ternel-310615","kulcsszavak":["10936","1222","142"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 16:00","type":"cimke_top"},{"id":"310617","cim":"Egy igazi nagy\u00e1gy\u00fa lesz Trump leg\u00fajabb nagyk\u00f6vete","datum_tol":"2017-08-09 16:36","url_name":"egy-igazi-nagyagyu-lesz-trump-legujabb-nagykovete-310617","kulcsszavak":["20464","855","541"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 16:36","type":"cimke_top"},{"id":"310620","cim":"T\u00f6bb milli\u00e1rdos k\u00e1rokat okozott a tombol\u00f3 vihar","datum_tol":"2017-08-09 17:44","url_name":"tobb-milliardos-karokat-okozott-a-tombolo-vihar-310620","kulcsszavak":["373","5650","20009"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 17:44","type":"kategoria_top"},{"id":"310621","cim":"Gyenge a forint, dr\u00e1gul az arany","datum_tol":"2017-08-09 18:41","url_name":"gyenge-a-forint-dragul-az-arany-310621","kulcsszavak":["227","5436","324","26605","7119","482","7636"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 09. , Szerda 18:41","type":"cimke_top"},{"id":"310624","cim":"Ne \u00f6ntsd ki! Ide viheted vissza a haszn\u00e1lt olajat","datum_tol":"2017-08-10 07:16","url_name":"ne-ontsd-ki-ide-viheted-vissza-a-hasznalt-olajat-310624","kulcsszavak":["17017","17016","13532","2184","324"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 10. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 07:16","type":"cimke_top"},{"id":"310627","cim":"Diplomat\u00e1kat m\u00e9rgeztek meg? \u00dajra fellobbantan\u00e1k a f\u00e9l \u00e9vsz\u00e1zados ellens\u00e9gesked\u00e9st","datum_tol":"2017-08-10 08:35","url_name":"diplomatakat-mergeztek-meg-ujra-fellobbantanak-a-fel-evszazados-ellensegeskedest-310627","kulcsszavak":["960","1974","10512","855","13889"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 10. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 08:35","type":"cimke_top"},{"id":"310628","cim":"Erre nem sz\u00e1m\u00edtottunk: hull\u00e1mvas\u00faton az \u00e9p\u00edt\u0151ipar","datum_tol":"2017-08-10 09:03","url_name":"erre-nem-szamitottunk-hullamvasuton-az-epitoipar-310628","kulcsszavak":["19594","7917","5344","592","368"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 10. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 09:03","type":"cikk_cimke"},{"id":"310632","cim":"Nukle\u00e1ris fenyeget\u0151z\u00e9s Kore\u00e1ban \u2013 miben k\u00fcl\u00f6nb\u00f6zik az 1962-es kubai rak\u00e9tav\u00e1ls\u00e1gt\u00f3l?","datum_tol":"2017-08-10 10:32","url_name":"nuklearis-fenyegetozes-koreaban-miben-kulonbozik-az-1962-es-kubai-raketavalsagtol-310632","kulcsszavak":["24858","20464","22134","10512","855","19462","25764","7064"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 10. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 10:32","type":"cimke_top"},{"id":"310634","cim":"Kitart a h\u00e1bor\u00fas hangulat a t\u0151zsd\u00e9n, alig mozdul a forint","datum_tol":"2017-08-10 10:17","url_name":"kitart-a-haborus-hangulat-a-tozsden-alig-mozdul-a-forint-310634","kulcsszavak":["855","6545","4185","7119","900","14269","11338","28017"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 10. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 10:17","type":"cimke_top"},{"id":"310644","cim":"H\u00e9t milli\u00e1rdos agg\u00f3dik a k\u00f6zelg\u0151 \u00f6sszeoml\u00e1s miatt \u2013 igen, \u0151 is k\u00f6zt\u00fck van","datum_tol":"2017-08-10 12:30","url_name":"het-milliardos-aggodik-a-kozelgo-osszeomlas-miatt-igen-o-is-koztuk-van-310644","kulcsszavak":["18534","622","115"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 10. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:30","type":"cimke_top"},{"id":"310648","cim":"Megvannak: ezek lettek id\u00e9n Magyarorsz\u00e1g tort\u00e1i","datum_tol":"2017-08-10 13:07","url_name":"megvan-ezek-lettek-iden-magyarorszag-tortai-310648","kulcsszavak":["10601","19802","20993","6746"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 10. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 13:07","type":"trending_top"},{"id":"310649","cim":"Tombol a k\u00e1nikula \u2013 megvan, meddig kell m\u00e9g kib\u00edrnunk","datum_tol":"2017-08-10 13:16","url_name":"tombol-a-kanikula-megvan-meddig-kell-meg-kibirnunk-310649","kulcsszavak":["12134","22366","3500"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 10. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 13:16","type":"cimke_top"},{"id":"310651","cim":"Egyre durv\u00e1bb a h\u0151s\u00e9g: itt elviselhetetlen az id\u0151","datum_tol":"2017-08-10 14:11","url_name":"egyre-durvabb-a-hoseg-itt-elviselhetetlen-az-ido-310651","kulcsszavak":["8371","6080","3500"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. augusztus 10. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:11","type":"cimke_top"}]