Csak az áram ugyanaz – mit tud az egyik kereskedő, amit a másik nem?

A kis- és közepes magyar cégek nem igazán törődnek azzal, kitől szerzik be a villamos energiát – pedig hiába kapják ugyanazt az áramot mindenkitől, komoly különbségek lehetnek a kereskedők között. Spórolni pedig nem annyit jelent, hogy olcsóbban szerezzük be az áramot, hanem azt is, hogy hatékonyan használjuk fel. Interjú Major Györggyel, az MVM Partner vezérigazgatójával.

Több, mint 10 éve választhatnak szabadon a magyar cégek villamosenergia-kereskedőt - mennyire jellemző, hogy élnek a lehetőséggel?

Azok a cégek, amelyek intenzívebben fogyasztják az energiát, egyértelműen tudnak erről a lehetőségről. Az, hogy végül tényleg váltanak-e kereskedőt, esetükben attól függ, hogy milyen kondíciókkal kapnak ajánlatot, illetve milyen kép alakult ki bennük a kereskedőkről. A legtöbb magyar cég mérete alapján kkv-szektorba sorolható, náluk a kép már sokkal árnyaltabb. Általánosságban sajnos továbbra is jellemző a kkv-szektorra, hogy azon túl, hogy ismerik a kereskedőket, kevés érdemi információval rendelkeznek róluk. Ez egyrészt a téma iránti érdektelenségből fakadhat, másrészt pedig abból, hogy a hazai kkv-k csupán esetleges és véletlenszerű módon tájékozódnak a kereskedő cégekről és magáról az energiaszektorról.

Ha kereskedőt választanak, mi alapján döntenek?

A kutatásaink alapján elmondható, hogy a kkv-k ajánlatkéréskor jellemzően több, legalább 2-3 kereskedőt vesznek figyelembe, de az elsődleges döntési szempont egyértelműen az ár, mivel úgy vélik, hogy ugyanazt a terméket és minőséget kapják mindenkitől.

Ugyanazt az áramot kapjuk, akárkivel szerződünk - van egyáltalán érdemi különbség a szolgáltatók között?

A villamos energiában, mint termékben valóban nincs, de más fontos szempontokat is érdemes figyelembe venni. Ilyen például a „kiszolgálás minősége”, hogy kapunk-e dedikált kapcsolattartót, aki mindig képben van a mi ügyeinkkel - de fontos szempont lehet a folyamatosan rendelkezésre álló ügyfélszolgálat, a megbízható háttér, a biztos forrás, az ügyfélre szabott megoldások, az egyedi igények kielégítése is. Nem mindegy, hogy egy szolgáltató nyújt-e segítséget az áramszámla, a költségek csökkentésében, a vételezés biztonságának növelésében, vagy épp műszaki tanácsadással. Tudni kell, hogy a kereskedőváltást ingyenesen intézik-e helyettünk, számíthatunk-e jogi, szakmai tanácsadásra - bőven vannak tehát fontos szempontok a választásnál a villamos energia árán kívül is.

Major György, az MVM Partner Zrt. vezérigazgatója

Hogyan alakulhat az áram ára a közeljövőben?

Vagy csökken, vagy nő... Komolyra fordítva a szót, az árcsökkenés tendenciája most, az utóbbi hónapban megállni látszik, meglátjuk, mit hoz a jövő.

Hogyan lehetséges az, hogy két szolgáltató eltérő áron adja az áramot? Mitől lehet az egyik olcsóbb, mint a másik?

A kereskedők beszerzési forrásai és a felhasználók eltérő felhasználási szokásai, jellege okozhatják a különböző árakat.

Mennyire bonyolult a váltás folyamata? Mennyi ideig tart?

A kereskedőváltás folyamata alapvetően nem bonyolult, a jogszabályok egyértelműen meghatározzák. Abban az esetben, ha a felhasználó számára összetettnek tűnik, akkor azt érdemes olyan szakértőre, például az MVM Partnerre bízni, aki ezt szakszerűen és díjmentesen elvégzi a felhasználó helyett.

Hogy a kereskedőváltás mennyi ideig tart, azt a felhasználó felmondási feltételei erőteljesen befolyásolják, ezért nem lehet egy konkrét időpontot megadni. Ha a váltás folyamatába az ajánlatkérést, új kereskedővel történő szerződéskötést, régi szerződés felmondását vagy régi kereskedő értesítését és a régi és új kereskedő elosztó felé történő tájékoztatását, bejelentését is beleértjük, akkor ez akár több hónapot is igénybe vehet. Ha az új szolgáltató mindezt díjmentesen elvégzi helyettünk, akkor biztosan nem veszünk el a részletekben.

Azt persze nem szabad elfelejteni, hogy a szerződés megszüntetésének és a sikeres kereskedőváltásnak alapvető feltétele a felmondási határidő betartása és a lejárt tartozások kiegyenlítése.

Mennyire energiatudatosak a magyar cégek? Keresik a spórolási lehetőségeket?

A megkérdezett cégek és vállalkozások véleménye alapján elmondható, hogy nagyon is szeretnék csökkenteni a költségeket, a döntéshozók azonban a legtöbb esetben arra gondolnak, hogy olcsóbban akarják beszerezni az energiát. Csak ezután merül fel az érintetteknél, hogy a már megvásárolt energiát minél hatékonyabban kellene felhasználni - márpedig ez az, ami sokkal inkább az energiatudatosságot jelenti. Az energiafelhasználási tudatosság még mindig mérsékelt hazánkban: a vállalatok fele csak a szerződéskötéskor foglalkozik az energiafogyasztás nyomon követésével - igaz, ezeknél a cégeknél a fogyasztás mértéke jellemzően kis költséghányadot képvisel. Ugyanakkor tízből közel minden negyedik cég legalább havonta egyszer ellenőrzi az energiafogyasztását, 17 százalékuk akár havonta többször is.

Az mindenesetre pozitív, hogy az utóbbi két évben már érzékelhető arányban növekszik a tudatosabb energiafelhasználásra irányuló figyelem a cégeknél, ezt tapasztaljuk abban is, hogy növekszik az érdeklődés a hatékonyabb energiafelhasználást segítő különböző energetikai szolgáltatások, termékek és megoldások iránt. Piackutatási adataink is ezt támasztják alá: 4 évvel ezelőtt a megkérdezett cégek alig ötöde érdeklődött az ilyen termékek és szolgáltatások iránt, 2015-ben viszont már minden harmadik cég fontosnak tartotta, hogy az energiakereskedője ne csak energiát, hanem más energiahatékonyságot elősegítő kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtson. Arra számítunk, hogy az energiatudatosság iránti nyitottság a jövőben méginkább jellemző lesz.

Mennyire számít a hazai cégeknek, hogy hogyan állítják elő az energiát, amit vásárolnak? Alakul valamiféle környezettudatos szemlélet?

A környezettudatosság nagyon hasonlóan alakul az energiatudatossághoz. Amikor az energia-megtakarítással kapcsolatos attitűdöket vizsgáltuk, a legtöbb üzleti fogyasztónál felmerült az alternatív energia is, mint megtakarítási lehetőség. Ezzel kapcsolatban a legjobban az érdekli a cégeket, hogy mennyi idő alatt térül meg a beruházás, emellett a hozzá kapcsolódó szabályozórendszert, a támogatások, pályázatok rendszerét veszik górcső alá. Ezek a "keretfeltételek" jelenleg alapvetően befolyásolják a hazai üzleti felhasználók környezettudatos szemléletét.

Tegyen egy próbát és kérjen ajánlatot az MVM Partnertől! A 2002-ben alakult MVM Partner Zrt. Magyarország egyik legnagyobb energiakereskedője, a hazai energiapiac meghatározó szereplője. A nemzeti tulajdonú MVM Csoport tagjaként a legbiztonságosabb, legmegbízhatóbb energiakereskedő ellátásbiztonság szempontjából. Kedvező árú szolgáltatásaival hozzásegíti a vállalkozásokat versenyképességük növeléséhez, költségeik csökkentéséhez, mindemellett pedig valamennyi ügyfelének segítőkész, szakértő munkatársakból álló személyes kapcsolattartó áll a rendelkezésére. Az energiakereskedelmen és -értékesítésen túl energetikai szolgáltatásaival régóta segítséget nyújt az energiafelhasználás optimalizálásában is. online: energiaportal.mvmp.hu telefonon: +36 40 300 200 e-mailen: energiatudatossag@mvmp.hu

