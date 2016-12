A mese, amit minden gyerek ismer - de inkább nélkülük nézzük meg

["1954","2784","8775","25834"]

["user","prior_cikk","cikk_cimke","cimke_top","kategoria_top","trending_top"]

80

[{"id":"301956","cim":"Koll\u00e9g\u00e1i szerint t\u00falzottan is vaslady lett a brit minisztereln\u00f6k","datum_tol":"2016-12-28 06:06","url_name":"kollegai-szerint-tulzottan-is-vaslady-lett-a-brit-miniszterelnok-301956","kulcsszavak":["19999","11285","11014"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 06:06","type":"trending_top"},{"id":"301958","cim":"Kinek kell a korm\u00e1ny csokja? J\u00f6v\u0151re v\u00e1rj\u00e1k a robban\u00e1st a bankok ","datum_tol":"2016-12-28 08:25","url_name":"kinek-kell-a-kormany-csokja-jovore-varjak-a-robbanast-a-bankok-301958","kulcsszavak":["703","19410","5830","19330"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 08:25","type":"cimke_top"},{"id":"301961","cim":"Fontos hat\u00e1rid\u0151k j\u00e1rnak le \u2013 ezekkel sokat sp\u00f3rolhatsz ","datum_tol":"2016-12-28 08:17","url_name":"fontos-hataridok-jarnak-le-ezekkel-sokat-sporolhatsz-301961","kulcsszavak":["755","25816","8577","6275","12735"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 08:17","type":"cimke_top"},{"id":"301963","cim":"A csodafegyver mindent l\u00e1t - tr\u00fckk\u00f6z\u0151 c\u00e9geket kapott el a NAV","datum_tol":"2016-12-28 08:48","url_name":"a-csodafegyver-mindent-lat-trukkozo-cegeket-kapott-el-a-nav-301963","kulcsszavak":["755","18274"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 08:48","type":"cimke_top"},{"id":"301966","cim":"T\u00e9ged is leh\u00faztak ezek a c\u00e9gek? Az MNB k\u00e9ri, jelentkezz a rend\u0151rs\u00e9gen ","datum_tol":"2016-12-28 10:00","url_name":"teged-is-lehuztak-ezek-a-cegek-az-mnb-keri-jelentkezz-a-rendorsegen-301966","kulcsszavak":["25819","6968","25818","605"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 10:00","type":"trending_top"},{"id":"301970","cim":"Alaposan megv\u00e1ltozik 2017-ben a cafeteria - itt vannak a r\u00e9szletek","datum_tol":"2016-12-28 11:08","url_name":"alaposan-megvaltozik-2017-ben-a-cafeteria-itt-vannak-a-reszletek-301970","kulcsszavak":["1042","770","2899","199"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 11:08","type":"cimke_top"},{"id":"301971","cim":"Itt a v\u00e9ge: t\u00f6bb embert kir\u00fagtak a meghamis\u00edtott Orb\u00e1n-interj\u00fa miatt","datum_tol":"2016-12-28 11:47","url_name":"itt-a-vege-tobb-embert-kirugtak-a-meghamisitott-orban-interju-miatt-301971","kulcsszavak":["202","24417"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 11:47","type":"trending_top"},{"id":"301974","cim":"Amire nem sz\u00e1m\u00edtan\u00e1l: kik azok, akik m\u00e9g szabads\u00e1gra is alig mernek elmenni?","datum_tol":"2016-12-28 13:05","url_name":"amire-nem-szamitanal-kik-azok-akik-meg-szabadsagra-is-alig-mernek-elmenni-301974","kulcsszavak":["6805","4896","1760","123","1890"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 13:05","type":"cimke_top"},{"id":"301975","cim":"Ez durva lesz: - 11 fokos leh\u0171l\u00e9ssel b\u00facs\u00fazik 2016","datum_tol":"2016-12-28 12:03","url_name":"ez-durva-lesz-11-fokos-lehulessel-bucsuzik-2016-301975","kulcsszavak":["3500","22366"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 12:03","type":"trending_top"},{"id":"301978","cim":"Kider\u00fclt, mi\u00e9rt zuhant le az orosz rep\u00fcl\u0151","datum_tol":"2016-12-28 12:47","url_name":"kiderult-miert-zuhant-le-az-orosz-repulo-301978","kulcsszavak":["7057","804"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 12:47","type":"cimke_top"},{"id":"301979","cim":"Honnan szerez 8 ezer milli\u00e1rd forintot Magyarorsz\u00e1g? El\u00e1rult\u00e1k","datum_tol":"2016-12-28 13:13","url_name":"honnan-szerez-8-ezer-milliard-forintot-magyarorszag-elarultak-301979","kulcsszavak":["25822","1560","1541","216","130"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 13:13","type":"trending_top"},{"id":"301983","cim":"N\u00e9lk\u00fcl\u00fck szeg\u00e9nyebb a vil\u00e1g - h\u00edres emberek \u00e9s p\u00e9ldak\u00e9pek, akik id\u00e9n hagytak itt minket","datum_tol":"2016-12-28 20:01","url_name":"nelkuluk-szegenyebb-a-vilag-hires-es-fontos-emberek-akik-2016-ban-haltak-meg-301983","kulcsszavak":["20899","25825","25824","3731","20125"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 20:01","type":"trending_top"},{"id":"301985","cim":"\u0150 seg\u00edtett a terrort\u00e1mad\u00e1sban? Letart\u00f3ztatt\u00e1k a berlini mer\u00e9nyl\u0151 t\u00e1rs\u00e1t","datum_tol":"2016-12-28 14:49","url_name":"o-segitett-a-terrortamadasban-letartoztattak-a-berlini-merenylo-tarsat-301985","kulcsszavak":["1954","25765"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 14:49","type":"cikk_cimke"},{"id":"301986","cim":"Komoly bejelent\u00e9st tett a Lidl \u2013 ennek mindenki \u00f6r\u00fclni fog","datum_tol":"2016-12-28 15:14","url_name":"komoly-bejelentest-tett-a-lidl-ennek-mindenki-orulni-fog-301986","kulcsszavak":["2706"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 15:14","type":"cimke_top"},{"id":"301988","cim":"\u00d3ri\u00e1si p\u00e9nzt ad a korm\u00e1ny a Balatonra - mi lesz ebb\u0151l? Mutatjuk a list\u00e1t","datum_tol":"2016-12-28 15:57","url_name":"hatalmas-penzt-ad-a-kormany-a-balatonra-mi-lesz-ebbol-301988","kulcsszavak":["12029","3158","1581"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 15:57","type":"cimke_top"},{"id":"301990","cim":"Azt hiszed, fel vagy k\u00e9sz\u00fclve Donald Trumpra? Kapaszkodj meg","datum_tol":"2016-12-28 17:11","url_name":"azt-hiszed-fel-vagy-keszulve-donald-trumpra-kapaszkodj-meg-301990","kulcsszavak":["7199","738","20464","872"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 28. , Szerda 17:11","type":"cimke_top"},{"id":"301992","cim":"Akiknek bej\u00f6tt 2016: a fels\u0151 1 sz\u00e1zal\u00e9k","datum_tol":"2016-12-29 06:01","url_name":"akiknek-bejott-2016-a-felso-1-szazalek-301992","kulcsszavak":["5681","3574","18830","20464","622"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 06:01","type":"trending_top"},{"id":"301993","cim":"Komoly v\u00e1ltoz\u00e1sok j\u00f6nnek: el\u00e9g volt a k\u00f6zmunk\u00e1b\u00f3l","datum_tol":"2016-12-29 07:39","url_name":"komoly-valtozasok-jonnek-eleg-volt-a-kozmunkabol-301993","kulcsszavak":["25826","6797","942"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 07:39","type":"trending_top"},{"id":"301995","cim":"M\u00e9gsem a sof\u0151r \u00e1ll\u00edthatta meg a kamiont a berlini t\u00e1mad\u00e1sn\u00e1l","datum_tol":"2016-12-29 08:28","url_name":"megsem-a-sofor-allithatta-meg-a-kamiont-a-berlini-tamadasnal-301995","kulcsszavak":["25765","3310","144","11486"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 08:28","type":"trending_top"},{"id":"301997","cim":"\u00cdgy ker\u00fclik meg a magyar ker\u00edt\u00e9st az illeg\u00e1lis bev\u00e1ndorl\u00f3k","datum_tol":"2016-12-29 08:45","url_name":"igy-kerulik-meg-a-magyar-keritest-301997","kulcsszavak":["15546","21060","19644","22751"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 08:45","type":"cimke_top"},{"id":"301998","cim":"Meddig tart a tombol\u00e1s a magyar ingatlanpiacon? Lesz m\u00e9g itt igazi robban\u00e1s","datum_tol":"2016-12-29 09:10","url_name":"meddig-tart-a-tombolas-a-magyar-ingatlanpiacon-lesz-meg-itt-igazi-robbanas-301998","kulcsszavak":["19410","1131","1917","3805"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 09:10","type":"cimke_top"},{"id":"301999","cim":"Baj lesz szilveszterkor? Vide\u00f3ban \u00fczentek a terrorist\u00e1k","datum_tol":"2016-12-29 09:25","url_name":"baj-lesz-szilveszterkor-videoban-uzentek-a-terroristak-301999","kulcsszavak":["17682","21810","23213","19246","3708"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 09:25","type":"cimke_top"},{"id":"302002","cim":"Kisz\u00e1molt\u00e1k, mennyi p\u00e9nz marad a zseb\u00fcnkben j\u00f6v\u0151re","datum_tol":"2016-12-29 09:52","url_name":"kiszamoltak-mennyi-penz-marad-a-zsebunkben-jovore-302002","kulcsszavak":["7185","6989","4013","770","755","199","187"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 09:52","type":"cimke_top"},{"id":"302005","cim":"T\u00e9li \u00e1lmot alszik a t\u0151zsde, gyeng\u00e9lkedik a forint","datum_tol":"2016-12-29 10:38","url_name":"teli-almot-alszik-a-tozsde-gyengelkedik-a-forint-302005","kulcsszavak":["5969","11338","738","7199","7119","5196"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 10:38","type":"cimke_top"},{"id":"302010","cim":"Fizet\u00e9s egy szempillant\u00e1s alatt \u2013 j\u00f6v\u0151re j\u00f6n a fordulat? ","datum_tol":"2016-12-29 12:26","url_name":"fizetes-egy-szempillantas-alatt-jovore-jon-a-fordulat-302010","kulcsszavak":["25828","21864","22152"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:26","type":"trending_top"},{"id":"302012","cim":"Szijj\u00e1rt\u00f3 megint nekiment valakinek - most a szok\u00e1sosn\u00e1l is kem\u00e9nyebben","datum_tol":"2016-12-29 12:47","url_name":"szijjarto-megint-nekiment-valakinek-most-a-szokasosnal-is-kemenyebben-302012","kulcsszavak":["19431","7064"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:47","type":"trending_top"},{"id":"302017","cim":"Patk\u00e1nylyuk t\u00edzmilli\u00f3k\u00e9rt, elsz\u00e1ll\u00f3 alb\u00e9rlet\u00e1rak - ezek voltak 2016 lak\u00e1spiaci legjei","datum_tol":"2016-12-29 18:20","url_name":"patkanylyuk-tizmilliokert-elszallo-alberletarak-ezek-voltak-2016-lakaspiaci-legjei-302017","kulcsszavak":["12944","11082","1917","703","7917","6501","5011"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 18:20","type":"cimke_top"},{"id":"302018","cim":"Frankfurti, debreceni, szafal\u00e1d\u00e9: te sem tudod, mi k\u00fcl\u00f6nbs\u00e9g? Itt a v\u00e1lasz ","datum_tol":"2016-12-29 14:30","url_name":"frankfurti-debreceni-szafalade-te-sem-tudod-mi-kulonbseg-itt-a-valasz-302018","kulcsszavak":["2316","7370","25832","25833"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:30","type":"trending_top"},{"id":"302019","cim":"Erdogan kiakadt: a NATO nem seg\u00edti \u0151ket a terrorist\u00e1k ellen","datum_tol":"2016-12-29 14:21","url_name":"erdogan-kiakadt-a-nato-nem-segiti-oket-a-terroristak-ellen-302019","kulcsszavak":["1274","17682","12117","19246","4895"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:21","type":"cimke_top"},{"id":"302023","cim":"Elengedt\u00e9k a berlini mer\u00e9nyl\u0151 v\u00e9lt cinkos\u00e1t","datum_tol":"2016-12-29 15:49","url_name":"elengedtek-a-berlini-merenylo-velt-cinkosat-302023","kulcsszavak":["3708","25765","1954","25836"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 15:49","type":"cikk_cimke"},{"id":"302028","cim":"Betont\u00f6mb\u00f6kkel ker\u00edtik k\u00f6rbe a szilveszteri bulit Berlinben ","datum_tol":"2016-12-29 17:38","url_name":"betontombokkel-keritik-korbe-a-szilveszteri-bulit-berlinben-302028","kulcsszavak":["1954","18489","23213"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 17:38","type":"cikk_cimke"}]