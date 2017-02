Belendültek a törökök Szíriában

[{"id":"303514","cim":"A NATO m\u00e1r nagyon \u00e1ssa a l\u00f6v\u00e9sz\u00e1rkokat a Baltikumban","datum_tol":"2017-02-03 21:02","url_name":"a-nato-mar-nagyon-assa-a-loveszarkokat-a-baltikumban-303514","kulcsszavak":["695","5057","1368","804","20737","11468","10803"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 03. , P\u00e9ntek 21:02","type":"cimke_top"},{"id":"303522","cim":"Megvan, ki lesz Trump Habonya \u00e9s Finkelsteinje","datum_tol":"2017-02-04 12:08","url_name":"megvan-ki-lesz-trump-habonya-es-finkelsteinje-303522","kulcsszavak":["4185","4143","26237","541","26236","20464"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 04. , Szombat 12:08","type":"cikk_cimke"},{"id":"303595","cim":"Trump betesz a legjobb amerikai \u00fczletnek, az agyelsz\u00edv\u00e1snak?","datum_tol":"2017-02-06 15:00","url_name":"trump-betesz-a-legjobb-amerikai-uzletnek-az-agyelszivasnak-303595","kulcsszavak":["541","4693","20464","9517","17304","12453","10315","26251","14363"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 15:00","type":"cikk_cimke"},{"id":"303606","cim":"Ez az, amit meg akarhat akad\u00e1lyozni Oroszorsz\u00e1g: a K\u00f6zel-Keletr\u0151l is kaphatn\u00e1nk a g\u00e1zt","datum_tol":"2017-02-06 21:01","url_name":"ez-az-amit-meg-akarhat-akadalyozni-oroszorszag-a-kozel-keletrol-is-kaphatnank-a-gazt-303606","kulcsszavak":["18506","16256","16255","964","962","297"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 21:01","type":"cimke_top"},{"id":"303649","cim":"C\u00e9lkeresztben Merkel \u2013 megint belepiszk\u00e1lhatnak a v\u00e1laszt\u00e1sba az oroszok","datum_tol":"2017-02-07 15:21","url_name":"celkeresztben-merkel-megint-belepiszkalhatnak-a-valasztasba-az-oroszok-303649","kulcsszavak":["6213","7394","541","25384","932","5057","20464","26264","15996","804","353"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 07. , Kedd 15:21","type":"cikk_cimke"},{"id":"303672","cim":"Miben mesterkednek Erdogan iszlamista \u00fcgyn\u00f6kei Eur\u00f3p\u00e1ban?","datum_tol":"2017-02-08 08:54","url_name":"miben-mesterkednek-erdogan-iszlamista-ugynokei-europaban-303672","kulcsszavak":["26272","12117","1274"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 08:54","type":"cikk_cimke"},{"id":"303674","cim":"Elfutott a balek cigicsemp\u00e9sz \u2013 pedig csak ez\u00e9rt \u00e1ll\u00edtott\u00e1k meg a rend\u0151r\u00f6k ","datum_tol":"2017-02-08 09:02","url_name":"elfutott-a-balek-cigicsempesz-pedig-csak-ezert-allitottak-meg-a-rendorok-303674","kulcsszavak":["11361","13365","755"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 09:02","type":"kategoria_top"},{"id":"303675","cim":"Kivetik magukb\u00f3l a terrorist\u00e1kat \u2013 hamarosan nem lesz \u00e1llampolg\u00e1rs\u00e1guk?","datum_tol":"2017-02-08 09:10","url_name":"kivetik-magukbol-a-terroristakat-hamarosan-nem-lesz-allampolgarsaguk-303675","kulcsszavak":["23213","19246","8344","495","23409"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 09:10","type":"kategoria_top"},{"id":"303677","cim":"Kem\u00e9nyen kikezdte Trump\u00e9k muszilmtilalm\u00e1t a b\u00edr\u00f3s\u00e1g","datum_tol":"2017-02-08 08:26","url_name":"kemenyen-kikezdte-trumpek-muszilmtilalmat-a-birosag-303677","kulcsszavak":["20464","26273","18509"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 08:26","type":"cikk_cimke"},{"id":"303679","cim":"Bajban a feket\u00e9z\u0151k? \"Kreat\u00edv\" \u00f6tletei vannak a NAV-nak","datum_tol":"2017-02-08 09:44","url_name":"bajban-a-feketezok-kreativ-otletei-vannak-a-nav-nak-303679","kulcsszavak":["8320","2064"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 09:44","type":"cimke_top"},{"id":"303681","cim":"H\u00e1romnegyed \u00f3r\u00e1n kereszt\u00fcl t\u00e1rgyalt Trump \u00e9s Erdogan \u2013 de mir\u0151l?","datum_tol":"2017-02-08 10:11","url_name":"haromnegyed-oran-keresztul-targyalt-trump-es-erdogan-de-mirol-303681","kulcsszavak":["708","20464","12117","855","1274","23401","4185"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 10:11","type":"cikk_cimke"},{"id":"303684","cim":"Er\u0151s\u00f6dik a mexik\u00f3i peso, az \u00e9gig \u00e9r az Apple","datum_tol":"2017-02-08 11:04","url_name":"erosodik-a-mexikoi-peso-az-egig-er-az-apple-303684","kulcsszavak":["5436","4367","1691","4304"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 11:04","type":"cimke_top"},{"id":"303691","cim":"Rajta vagy a list\u00e1n? Azoknak is kell ad\u00f3bevall\u00e1st csin\u00e1lni, akik nem is gondolt\u00e1k volna","datum_tol":"2017-02-08 12:23","url_name":"rajta-vagy-a-listan-azoknak-is-kell-adobevallast-csinalni-akik-nem-is-gondoltak-volna-303691","kulcsszavak":["10895","755"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 12:23","type":"cimke_top"},{"id":"303692","cim":"Ezzel nem sz\u00e1molt a NAV, amikor egyszer\u0171s\u00edteni akarta az ad\u00f3bevall\u00e1st","datum_tol":"2017-02-08 12:41","url_name":"ezzel-nem-szamolt-a-nav-amikor-egyszerusiteni-akarta-az-adobevallast-303692","kulcsszavak":["15012","884","10895"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 12:41","type":"cimke_top"},{"id":"303696","cim":"K\u00fcl\u00f6n\u00f6sen v\u00e9letlen: Putyin legnagyobb ellenfel\u00e9t r\u00e1cs m\u00f6g\u00e9 dugj\u00e1k?","datum_tol":"2017-02-08 13:05","url_name":"kulonosen-veletlen-putyin-legnagyobb-ellenfelet-racs-moge-dugjak-303696","kulcsszavak":["26275","3400"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 13:05","type":"kategoria_top"},{"id":"303699","cim":"Frexit vagy Grexit fenyeget: kik hagyj\u00e1k el k\u00f6vetkez\u0151nek az EU-t? - friss\u00edtve","datum_tol":"2017-02-08 15:39","url_name":"frexit-vagy-grexit-fenyeget-kik-hagyjak-el-kovetkezonek-az-eu-t-frissitve-303699","kulcsszavak":["18600","26276","10833","872"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 15:39","type":"kategoria_top"},{"id":"303700","cim":"J\u00f6n az \u00e1rv\u00edz! Ezeken a ter\u00fcleteken m\u00e1r riaszt\u00e1s van","datum_tol":"2017-02-08 13:43","url_name":"jon-az-arviz-ezeken-a-teruleteken-mar-riasztas-van-303700","kulcsszavak":["12099","12091","2669","11528"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 13:43","type":"trending_top"},{"id":"303702","cim":"Olyan jellegtelen id\u0151nk lesz, amit m\u00e1r r\u00e9g nem l\u00e1ttunk","datum_tol":"2017-02-08 14:58","url_name":"olyan-jellegtelen-idonk-lesz-amit-mar-reg-nem-lattunk-303702","kulcsszavak":["3500","22366"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 14:58","type":"cimke_top"},{"id":"303706","cim":"\u00cdgy l\u00e1tj\u00e1k Matolcsy\u00e9k az orsz\u00e1got \u2013 ez\u00e9rt maradt minden ugyan\u00fagy ","datum_tol":"2017-02-08 15:47","url_name":"igy-latjak-matolcsyek-az-orszagot-ezert-maradt-minden-ugyanugy-303706","kulcsszavak":["469","3072","781","605"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 15:47","type":"kategoria_top"},{"id":"303707","cim":"Lehets\u00e9ges egy\u00e1ltal\u00e1n olimpia politika \u00e9s korrupci\u00f3 n\u00e9lk\u00fcl?","datum_tol":"2017-02-08 17:02","url_name":"lehetseges-egyaltalan-olimpia-politika-es-korrupcio-nelkul-303707","kulcsszavak":["2514","1920","3800","783"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 17:02","type":"kategoria_top"},{"id":"303710","cim":"Trump b\u00e1nhatja? R\u00e9g volt m\u00e1r ekkora vita egy olajvezet\u00e9k miatt","datum_tol":"2017-02-09 20:30","url_name":"trump-banhatja-reg-volt-mar-ekkora-vita-egy-olajvezetek-miatt-303710","kulcsszavak":["7378","1875","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 20:30","type":"cikk_cimke"},{"id":"303711","cim":"Ez m\u00e9g Trumpnak is t\u00fal durva? K\u00e9telkednek az elemz\u0151k","datum_tol":"2017-02-08 17:26","url_name":"ez-meg-trumpnak-is-tul-durva-ketelkednek-az-elemzok-303711","kulcsszavak":["3691","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 08. , Szerda 17:26","type":"cikk_cimke"},{"id":"303715","cim":"Trumpnak van m\u00e1r egy bar\u00e1tja, nem is ak\u00e1rhol","datum_tol":"2017-02-09 06:06","url_name":"trumpnak-van-mar-egy-baratja-nem-is-akarhol-303715","kulcsszavak":["17682","297","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 06:06","type":"cikk_cimke"},{"id":"303716","cim":"Durv\u00e1n egym\u00e1snak estek a republik\u00e1nusok \u00e9s a demokrat\u00e1k","datum_tol":"2017-02-09 07:28","url_name":"durvan-egymasnak-estek-a-republikanusok-es-a-demokratak-303716","kulcsszavak":["1976","1977","14044","26279"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 07:28","type":"kategoria_top"},{"id":"303718","cim":"Nem kell v\u00e1ltoztatni \u2013 most m\u00e1r t\u00e9nyleg k\u00fcsz\u00f6b\u00f6n a Brexit?","datum_tol":"2017-02-09 08:11","url_name":"nem-kell-valtoztatni-most-mar-tenyleg-kuszobon-a-brexit-303718","kulcsszavak":["9823","11014","5541","695","19999"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 08:11","type":"kategoria_top"},{"id":"303719","cim":"Gondban lehetnek a faf\u0171t\u00e9sesek, j\u00f6het a komolyabb szab\u00e1lyoz\u00e1s","datum_tol":"2017-02-09 08:03","url_name":"gondban-lehetnek-a-fafutesesek-johet-a-komolyabb-szabalyozas-303719","kulcsszavak":["6348"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 08:03","type":"cimke_top"},{"id":"303720","cim":"Eld\u0151l egy \u00fajabb kelet-eur\u00f3pai domin\u00f3?","datum_tol":"2017-02-09 08:39","url_name":"eldol-egy-ujabb-kelet-europai-domino-303720","kulcsszavak":["804","5663","25764","1659"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 08:39","type":"cimke_top"},{"id":"303721","cim":"A rozsd\u00e1s f\u00e9m a legnagyobb biznisz? Komolyat kasz\u00e1ltak a keresked\u0151k","datum_tol":"2017-02-09 08:54","url_name":"a-rozsdas-fem-a-legnagyobb-biznisz-komolyat-kaszaltak-a-kereskedok-303721","kulcsszavak":["10895"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 08:54","type":"cimke_top"},{"id":"303722","cim":"Nagyon j\u00f3l alakult tavaly a k\u00fclkereskedelem","datum_tol":"2017-02-09 09:11","url_name":"nagyon-jol-alakult-tavaly-a-kulkereskedelem-303722","kulcsszavak":["7667","462"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 09:11","type":"kategoria_top"},{"id":"303723","cim":"A kuty\u00e1nak se kellettek a n\u00e9met holmik","datum_tol":"2017-02-09 09:02","url_name":"a-kutyanak-se-kellettek-a-nemet-holmik-303723","kulcsszavak":["7104","461","370","2439"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 09:02","type":"kategoria_top"},{"id":"303724","cim":"Eg\u00e9szs\u00e9gesen \u00e9tkezn\u00e9l? Erre a magra nagyon figyelj!","datum_tol":"2017-02-09 09:41","url_name":"egeszsegesen-etkeznel-erre-a-magra-nagyon-figyelj-303724","kulcsszavak":["26280","20203","11954","7370"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 09:41","type":"trending_top"},{"id":"303726","cim":"\u00cdgy bukik el a nagy k\u00f6nyv\u00e1ruh\u00e1z \u2013 de kit illet az Alexandra vagyona?","datum_tol":"2017-02-09 10:15","url_name":"igy-bukik-el-a-nagy-konyvaruhaz-de-kit-illet-az-alexandra-vagyona-303726","kulcsszavak":["20657","8320","21792","4287","301","20658"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 10:15","type":"cimke_top"},{"id":"303729","cim":"Robban az arany\u00e1r, \u00e9s csak les\u00fcnk, mit m\u0171vel az Apple","datum_tol":"2017-02-09 10:46","url_name":"robban-az-aranyar-es-csak-lesunk-mit-muvel-az-apple-303729","kulcsszavak":["5436","325","19088","324","1691"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 10:46","type":"cimke_top"},{"id":"303733","cim":"Most sz\u00e1rnyalunk, de m\u00e1r nem sok\u00e1ig?","datum_tol":"2017-02-09 11:37","url_name":"most-szarnyalunk-de-mar-nem-sokaig-303733","kulcsszavak":["368","5344"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 11:37","type":"kategoria_top"},{"id":"303734","cim":"A h\u00e9tv\u00e9g\u00e9n v\u00e9gre sokat fog s\u00fctni a nap \u2013 \u00e9s van m\u00e9g egy j\u00f3 h\u00edr\u00fcnk ","datum_tol":"2017-02-09 12:11","url_name":"a-hetvegen-vegre-sokat-fog-sutni-a-nap-es-van-meg-egy-jo-hirunk-303734","kulcsszavak":["22598","15430","3500"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:11","type":"cimke_top"},{"id":"303735","cim":"Itt a bejelent\u00e9s: \u00fajabb \u00e1facs\u00f6kkent\u00e9sek j\u00f6hetnek","datum_tol":"2017-02-09 12:19","url_name":"itt-a-bejelentes-ujabb-afacsokkentesek-johetnek-303735","kulcsszavak":["6989"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:19","type":"trending_top"},{"id":"303736","cim":"Robban\u00e1s t\u00f6rt\u00e9nt egy francia atomer\u0151m\u0171ben - friss\u00edtve","datum_tol":"2017-02-09 12:37","url_name":"robbanas-tortent-egy-francia-atomeromuben-303736","kulcsszavak":["5994","3121","333"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:37","type":"kategoria_top"},{"id":"303738","cim":"Te tudod, h\u00e1ny embert \u00f6lnek meg \u00e9vente Budapesten?","datum_tol":"2017-02-09 16:45","url_name":"te-tudod-hany-embert-olnek-meg-evente-budapesten-303738","kulcsszavak":["19826","17233","12163","5507","4752","3492","3308"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 16:45","type":"trending_top"},{"id":"303739","cim":"Seg\u00edts\u00e9g, z\u00e1rolt\u00e1k a p\u00e9nzt a banksz\u00e1ml\u00e1mon - mikor kapom vissza?","datum_tol":"2017-02-09 13:08","url_name":"zaroltak-a-penzt-a-bankszamlamon-mikor-kapom-vissza-303739","kulcsszavak":["5664","584","1160","1421","652","933","433","138","1543","5710","17121","1880"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 13:08","type":"cimke_top"},{"id":"303743","cim":"Mit akar Magyarorsz\u00e1g Ir\u00e1nt\u00f3l? Varga Mih\u00e1ly el\u00e1rulta ","datum_tol":"2017-02-09 13:16","url_name":"mit-akar-magyarorszag-irantol-varga-mihaly-elarulta-303743","kulcsszavak":["811","1560","6605"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 13:16","type":"kategoria_top"},{"id":"303744","cim":"Vakon b\u00edznak Trumpban a befektet\u0151k \u2013 csak \u00fagy \u00f6mlik a p\u00e9nz","datum_tol":"2017-02-09 13:24","url_name":"vakon-biznak-trumpban-a-befektetok-csak-ugy-omlik-a-penz-303744","kulcsszavak":["3457","847","857","25533","17024","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 13:24","type":"cikk_cimke"},{"id":"303746","cim":"Nyertek a rom\u00e1n t\u00fcntet\u0151k? Lemondott a botr\u00e1nyos rendelet miatt elh\u00edres\u00fclt miniszter","datum_tol":"2017-02-09 14:04","url_name":"nyertek-a-roman-tuntetok-lemondott-a-botranyos-rendelet-miatt-elhiresult-miniszter-303746","kulcsszavak":["650"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:04","type":"kategoria_top"},{"id":"303747","cim":"Lenyomta a korm\u00e1ny az EU-t, j\u00f6n a Schengen 2.0","datum_tol":"2017-02-09 14:12","url_name":"lenyomta-a-kormany-az-eu-t-jon-a-schengen-20-303747","kulcsszavak":["26229","21233","22024","322"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:12","type":"cimke_top"},{"id":"303748","cim":"L\u00e1z\u00e1r: ha kell, \u00e9p\u00edt\u00fcnk egy m\u00e1sodik ker\u00edt\u00e9st","datum_tol":"2017-02-09 14:20","url_name":"lazar-ha-kell-epitunk-egy-masodik-keritest-303748","kulcsszavak":["322","26284"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:20","type":"cimke_top"},{"id":"303749","cim":"Varga Mih\u00e1ly szerint devizak\u00f6tv\u00e9ny-kibocs\u00e1t\u00e1s j\u00f6het ","datum_tol":"2017-02-09 14:28","url_name":"varga-mihaly-szerint-devizakotveny-kibocsatas-johet-303749","kulcsszavak":["1560","1541"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:28","type":"kategoria_top"},{"id":"303751","cim":"Lemondott Dobos K\u00e1rolyn\u00e9 ","datum_tol":"2017-02-09 15:00","url_name":"lemondott-dobos-karolyne-303751","kulcsszavak":["26285","26286","4620"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 15:00","type":"trending_top"},{"id":"303753","cim":"Megvan Demj\u00e1n S\u00e1ndor ut\u00f3dja ","datum_tol":"2017-02-09 15:24","url_name":"megvan-demjan-sandor-utodja-303753","kulcsszavak":["13330","3142","1420"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 15:24","type":"trending_top"},{"id":"303754","cim":"L\u00e1z\u00e1r Merkelt t\u00e1mogatja a v\u00e1laszt\u00e1sokon","datum_tol":"2017-02-09 15:16","url_name":"lazar-merkelt-tamogatja-a-valasztasokon-303754","kulcsszavak":["932","22024"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 15:16","type":"kategoria_top"},{"id":"303757","cim":"Ez\u00e9rt kaphatunk id\u00e9n m\u00e9g egy munkasz\u00fcneti napot ","datum_tol":"2017-02-09 16:54","url_name":"ezert-kaphatunk-iden-meg-egy-munkaszuneti-napot-303757","kulcsszavak":["5103","17505","25224"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 16:54","type":"trending_top"},{"id":"303758","cim":"Vigy\u00e1zat: cs\u00fanya \u00e1tver\u00e9s terjed a Tesco nev\u00e9ben","datum_tol":"2017-02-09 16:38","url_name":"vigyazat-csunya-atveres-terjed-a-tesco-neveben-303758","kulcsszavak":["771","12947"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 16:38","type":"trending_top"},{"id":"303759","cim":"Mi lesz id\u00e9n a magyar gazdas\u00e1ggal? Megj\u00f6tt a j\u00f3slat ","datum_tol":"2017-02-09 17:40","url_name":"mi-lesz-iden-a-magyar-gazdasaggal-megjott-a-joslat-303759","kulcsszavak":["872","593","506"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 17:40","type":"kategoria_top"},{"id":"303760","cim":"Hi\u00e1ba a rekordt\u00f6bblet, a nacionalist\u00e1k el\u0151vehetik Merkelt","datum_tol":"2017-02-09 17:52","url_name":"hiaba-a-rekordtobblet-a-nacionalistak-elovehetik-merkelt-303760","kulcsszavak":["20582","370","10976"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 17:52","type":"kategoria_top"},{"id":"303763","cim":"Alig 30 nap alatt kasz\u00e1lt hatalmasat az \u00e1llam","datum_tol":"2017-02-09 19:08","url_name":"alig-30-nap-alatt-kaszalt-hatalmasat-az-allam-303763","kulcsszavak":["3268","9225"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 19:08","type":"trending_top"},{"id":"303764","cim":"M\u00e1r t\u00e1rgyalj\u00e1k a Zsolnay \u00e9s 136 dolgoz\u00f3j\u00e1nak balh\u00e9j\u00e1t","datum_tol":"2017-02-09 19:42","url_name":"mar-targyaljak-a-zsolnay-es-136-dolgozojanak-balhejat-303764","kulcsszavak":["3810"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 19:42","type":"trending_top"},{"id":"303765","cim":"Fontos bejelent\u00e9st tesz Trump - ett\u0151l lesz majd Amerika \u00fajra nagy?","datum_tol":"2017-02-09 19:56","url_name":"fontos-bejelentest-tesz-trump-ettol-lesz-majd-amerika-ujra-nagy-303765","kulcsszavak":["14044","20787","770"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 19:56","type":"kategoria_top"}]

Miután megroppantották a Szíria északi részén lévő al-Bab városa körüli ellenállást az ellenzéki szír erők török vezetéssel és támogatással, tegnap megkezdték a város ostromát. Az ostrom sikere súlyos csapás az Iszlám Államnak, hisz utána szíriai fővárosuk, Rakka következik. Úgy tűnik, hatékony a nemzetközi erők együttműködése, és Trump Amerikája is újra bekapcsolódott a harcba.

Az aleppói harcok lezárultát követően most úgy tűnik, végre ismét megkezdődött az Iszlám Állam és az al-Kaida utódszervezetei elleni harc Szíriában, mégpedig nemzetközi kooperációban, és most mintha minden résztvevő együttműködne. A legfontosabb tényező most Törökország, amely immár Oroszországgal koordinálja tevékenységét, de Erdogan elnök Trumppal is felvette a kapcsolatot, így mintha elültek volna az ellentétek a terrorszervezetek elleni koalícióban.

Összeérnek



Al-Bab városa viszonylag közel fekszik a török határhoz, de egyúttal Aleppótól sincs messze, így mind a törökök, mind a szír kormányerők fontosnak tartották, hogy elsőként onnan űzzék ki az Iszlám Állam harcosait. A Szabad Szíriai Hadsereg nevű ellenzéki erő, melynek harcosait a törökök támogatják és vezetik, északról közelítette meg a várost és morzsolta fel a dzsihádistákat, a szír kormányhadsereg délről érte el a várost, így a két, elvileg ellenséges erő közötti közvetlen frontvonal kezd kialakulni.

Hirdetés

Török célok



A Reuters szerint ugyanakkor konfliktus nem adódott ebből, ami arra utal, hogy komoly együttműködés zajlik a két oldal között, vagyis működik az a még tavaly elfogadott terv, hogy az országot befolyási zónákra osztják. A török erők már tavaly nyáron megkezdték a határmenti területeken a harcot, de akkor az Iszlám Állam visszaszorításával együtt az is céljuk volt, hogy megelőzzék a kurdok további térnyerését, különösen az arabok által lakott területen. Ez a cél akkor teljesült, így most célba vették magát a várost, melynek elfoglalásával a törökök befolyása alá került terület szépen kikerekedne, ráadásul megnyílna az úr Rakka felé.

A nagy dobás



Rakka elfoglalásának tervére már Donald Trump is utalt, ha ezt sikerülne megvalósítani, az Trump első komoly sikere lehetne, hisz ebben az esetben megszűnne az Iszlám Állam hatalma Szíriában, sőt akkor lényegében véget is érne maga a szervezet, mint területi egység, hisz Irakban is már csak Moszul városának nyugati fele van a birtokukban. Részleteket még nem lehet tudni, mindez hogyan zajlana, de vélhetően ott is az ellenzéki szír és a török erőkre hárulna a döntő súly, erős amerikai támogatással.

Trump is megmozdult



Az amerikai erők múlt hétvégén indítottak az al-Kaida utódszervezete ellen légitámadásokat Idlib tartományban és a Pentagon szerint megöltek 11 terroristát, köztük Oszama bin Laden egy korábbi harcostársát is, aki kiképzőtáborokat létesített és üzemeltetett Afganisztánban a 90-es években. Szerdán magában Idlib városában bombázták a központjukat, de a BBC szerint még nem derült ki, hogy ezt a támadást a szír kormány, az oroszok, vagy az amerikaiak hajtották végre. A korábban al-Nusra frontnak nevezett, most Jabhat Fateh al-Sham névre hallgató szervezet azon szervezetek egyike, amelyre nem vonatkozik a decemberben összehozott tűzszünet, melyet Oroszország és Törökország hozott össze.