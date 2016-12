Eltérítettek egy utasszállítót – robbantással fenyegetőznek

[{"id":"300829","cim":"Csak az \u00e1ram ugyanaz \u2013 mit tud az egyik keresked\u0151, amit a m\u00e1sik nem?","datum_tol":"2016-12-23 06:05","url_name":"csak-az-aram-ugyanaz-mit-tud-az-egyik-kereskedo-amit-a-masik-nem-300829","kulcsszavak":["25594","25593","18964","9491"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 23. , P\u00e9ntek 06:05","type":"cimke_top"},{"id":"301736","cim":"Megvan, mir\u0151l tudj\u00e1k elterelni figyelm\u00fcnket az \u00faj mer\u00e9nylettel","datum_tol":"2016-12-21 06:08","url_name":"megvan-mirol-tudjak-elterelni-figyelmunket-az-uj-merenylettel-301736","kulcsszavak":["21810","3308","1274","708","804","353"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2016. december 21. , Szerda 06:08","type":"cimke_top"},{"id":"301803","cim":"Elrugaszkodott a pannon puma - beindul a n\u00f6veked\u00e9s?","datum_tol":"2016-12-22 13:20","url_name":"elrugaszkodott-a-pannon-puma-beindul-a-novekedes-301803","kulcsszavak":["605","594","593","468"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 22. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 13:20","type":"kategoria_top"},{"id":"301804","cim":"Megkaptuk az enged\u00e9lyt \u2013 tov\u00e1bbra is \u00e1ramlik az energia","datum_tol":"2016-12-22 13:04","url_name":"megkatuk-az-engedelyt-tovabbra-is-aramlik-az-energia-301804","kulcsszavak":["14611","541","10683","9771","7830"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 22. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 13:04","type":"kategoria_top"},{"id":"301806","cim":"Felk\u00e9sz\u00fcltek a horv\u00e1tok, emelt\u00e9k a terrork\u00e9sz\u00fclts\u00e9g szintj\u00e9t","datum_tol":"2016-12-22 12:56","url_name":"felkeszultek-a-horvatok-emeltek-a-terrorkeszultseg-szintjet-301806","kulcsszavak":["25765","23409","23213","1465","19246","23094"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 22. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:56","type":"kategoria_top"},{"id":"301808","cim":"Egyre biztosabb, hogy ki volt a berlini t\u00e1mad\u00e1s elk\u00f6vet\u0151je","datum_tol":"2016-12-22 13:55","url_name":"egyre-biztosabb-hogy-ki-volt-a-berlini-tamadas-elkovetoje-301808","kulcsszavak":["21810","19246","1954","25765"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 22. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 13:55","type":"kategoria_top"},{"id":"301810","cim":"Vonaton \u00fclsz? Nem sok jó hírrel tudunk mostanában szolgálni, a berlini terrortámadás után alig néhány nappal eltérítettek egy líbiai belföldi járatot, egyelőre még nem tudni, hogy pontosan miért. A fedélzeten egy kisbaba is van, az elrabolt A320-as járatszáma 8U209.

Az érintett társaság egy másik gépe. Fotó: Wikimedia Commons

A líbiai Afriqiyah Airways gépe éppen a délebbre fekvő Sebhából tartott Tripoliba, mikor két férfi eltérítette, a fedélzetén 111 utassal és a személyzet hét tagjával. A géprablók követelése szerint az Airbus A320-assal Málta repterén szálltak le, egyelőre nem tudni, hogy pontosan mit akarnak.

A máltai Joseph Muscat miniszterelnök közölte, hogy a repülő valóban Máltán van, a biztonsági erők készenlétben vannak. Helyi sajtóinformációk szerint a gépet Kadhafi-fanatikusok rabolhatták el, és többek között azzal fenyegetőznek, hogy kézigránáttal felrobbantják azt.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 2016. december 23.

A Flightradar24 közlése szerint a géprablás miatt több érkező repülő sem fog leszállni Máltán, vagy kerülővel jön:

Because of the hijack situation flights to Malta are diverting. pic.twitter.com/Vh0sGqHHi5 — Flightradar24 (@flightradar24) 2016. december 23.

A repülőgép a leszállópályán áll, hajtóművei járnak, és katonák veszik körbe nagyobb távolságból. Az újság szerint egyelőre senki nem ment közel a géphez. A hírek szerint mozgás van a pilótafülkében.



A túszok már jönnek ki



Az AP információi szerint a géprablók elkezdték elengedni az utasokat, az utasok közül már mindenki távozhatott. Azt nem tudni, hogy mik az eltérítők céljai a személyzet tagjaival. A tárgyalások jelenleg is folynak.