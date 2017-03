Miért dönthet végül Trump a katonai megoldás mellett?

["7064","8755","20464"]

["user","prior_cikk","cikk_cimke","cimke_top","kategoria_top","trending_top"]

80

[{"id":"304520","cim":"Merkel most int\u00e9zi a k\u00f6vetkez\u0151 kulcsfontoss\u00e1g\u00fa menek\u00fclt\u00fcgyi meg\u00e1llapod\u00e1st?","datum_tol":"2017-03-02 16:36","url_name":"merkel-most-intezi-a-kovetkezo-kulcsfontossagu-menekultugyi-megallapodast-304520","kulcsszavak":["3529","21233","9517","10345","468","4926","353","297","26504"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 02. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 16:36","type":"cimke_top"},{"id":"304643","cim":"\u00daj lakoss\u00e1gi \u00e1llamk\u00f6tv\u00e9ny: tr\u00fckk\u00f6znek vele, de m\u00e9gis meg\u00e9ri befektetni","datum_tol":"2017-03-06 15:53","url_name":"uj-lakossagi-allamkotveny-trukkoznek-vele-de-megis-megeri-befektetni-304643","kulcsszavak":["14261","5023","4359","2933","1231"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 06. , H\u00e9tf\u0151 15:53","type":"cimke_top"},{"id":"304649","cim":"Kanyar\u00f3: van okunk f\u00e9lni a j\u00e1rv\u00e1nyt\u00f3l Magyarorsz\u00e1gon?","datum_tol":"2017-03-06 17:40","url_name":"kanyaro-van-okunk-felni-a-jarvanytol-magyarorszagon-304649","kulcsszavak":["26444","17261","17188"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 06. , H\u00e9tf\u0151 17:40","type":"trending_top"},{"id":"304651","cim":"Aki nem tanul, az k\u00f6nnyen szeg\u00e9ny marad \u2013 h\u00e1t m\u00e9g, ha menek\u00fclt","datum_tol":"2017-03-06 17:48","url_name":"aki-nem-tanul-az-konnyen-szegeny-marad-hat-meg-ha-menekult-304651","kulcsszavak":["353","15882","9517","4044","567","118","11482","3529"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 06. , H\u00e9tf\u0151 17:48","type":"cimke_top"},{"id":"304657","cim":"Trump felpuh\u00edtotta legideges\u00edt\u0151bb rendelet\u00e9t","datum_tol":"2017-03-07 06:07","url_name":"trump-felpuhitotta-legidegesitobb-rendeletet-304657","kulcsszavak":["20464","17971","2088","1930"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 06:07","type":"cikk_cimke"},{"id":"304659","cim":"Itt az \u00faj javaslat \u2013 v\u00e9g\u00e9rv\u00e9nyesen le\u00fctik az Obama-rendszer utols\u00f3 b\u00e1sty\u00e1j\u00e1t?","datum_tol":"2017-03-07 07:40","url_name":"itt-az-uj-javaslat-vegervenyesen-leutik-az-obama-rendszer-utolso-bastyajat-304659","kulcsszavak":["960","4231","855","913","20464","9954"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 07:40","type":"cikk_cimke"},{"id":"304660","cim":"Elv\u00e1lasztan\u00e1k az amerikaiak a gyerekeket az anyjukt\u00f3l a mexik\u00f3i hat\u00e1ron","datum_tol":"2017-03-07 07:49","url_name":"elvalasztanak-az-amerikaiak-a-gyerekeket-az-anyjuktol-a-mexikoi-hataron-304660","kulcsszavak":["4693","14044","24532","26540","7177","26541","26539"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 07:49","type":"cimke_top"},{"id":"304661","cim":"Trump megeresztett egy telefont \u2013 visszav\u00e1gnak \u00c9szak-Kore\u00e1nak?","datum_tol":"2017-03-07 07:57","url_name":"trump-megeresztett-egy-telefont-visszavagnak-eszak-koreanak-304661","kulcsszavak":["20464","13889","11029","8689","6116","7064"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 07:57","type":"cikk_cimke"},{"id":"304662","cim":"Nemr\u00e9g m\u00e9g a vil\u00e1g egyik \u00e9kk\u00f6ve volt - most a polg\u00e1rh\u00e1bor\u00fa sz\u00e9l\u00e9n \u00e1ll","datum_tol":"2017-03-07 08:30","url_name":"nemreg-meg-a-vilag-egyik-ekkove-volt-most-a-polgarhaboru-szelen-all-304662","kulcsszavak":["14747","21246","20506","20424","7812","4638","4636"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 08:30","type":"cimke_top"},{"id":"304663","cim":"Micsoda meglepet\u00e9s: s\u00falyos szab\u00e1lytalans\u00e1gok vannak a k\u00f6zfoglalkoztat\u00e1sban","datum_tol":"2017-03-07 08:14","url_name":"micsoda-meglepetes-sulyos-szabalytalansagok-vannak-a-kozfoglalkoztatasban-304663","kulcsszavak":["942","6797","1920","1666"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 08:14","type":"kategoria_top"},{"id":"304664","cim":"Ism\u00e9t t\u00e1rgyal az IMF \u00e9s a magyar korm\u00e1ny","datum_tol":"2017-03-07 08:45","url_name":"ismet-targyal-az-imf-es-a-magyar-kormany-304664","kulcsszavak":["16194","1694","12824","26542"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 08:45","type":"kategoria_top"},{"id":"304667","cim":"Mi lesz ebb\u0151l? Nagyon gyeng\u00e9n muzsik\u00e1lt a magyar gazdas\u00e1g","datum_tol":"2017-03-07 09:25","url_name":"mi-lesz-ebbol-nagyon-gyengen-muzsikalt-a-magyar-gazdasag-304667","kulcsszavak":["20125","15777"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 09:25","type":"kategoria_top"},{"id":"304669","cim":"Mire k\u00f6lt\u00f6tt\u00e9k Matolcsy\u00e9k a devizatartal\u00e9kot?","datum_tol":"2017-03-07 10:02","url_name":"mire-koltottek-matolcsyek-a-devizatartalekot-304669","kulcsszavak":["605","277","275"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 10:02","type":"kategoria_top"},{"id":"304671","cim":"Nincs meg\u00e1ll\u00e1s, ma is cs\u00facsra j\u00e1rnak M\u00e9sz\u00e1ros L\u0151rinc c\u00e9gei","datum_tol":"2017-03-07 10:28","url_name":"nincs-megallas-ma-is-csucsra-jarnak-meszaros-lorinc-cegei-304671","kulcsszavak":["24956","10195","19089","26517","6081"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 10:28","type":"trending_top"},{"id":"304674","cim":"Tarl\u00f3s megmondta, mi lesz az olimpi\u00e1ra sz\u00e1nt p\u00e9nzzel","datum_tol":"2017-03-07 10:36","url_name":"tarlos-megmondta-mi-lesz-az-olimpiara-szant-penzzel-304674","kulcsszavak":["24058","6127","3377","719","322"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 10:36","type":"kategoria_top"},{"id":"304677","cim":"Fesz\u00fclt a l\u00e9gk\u00f6r \u2013 egym\u00e1snak eshet Merkel \u00e9s Erdogan?","datum_tol":"2017-03-07 10:53","url_name":"feszult-a-legkor-egymasnak-eshet-merkel-es-erdogan-304677","kulcsszavak":["353","932","12117","1274","26547","13889","105"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 10:53","type":"kategoria_top"},{"id":"304678","cim":"Megszavazt\u00e1k: te is kapsz egy extra szabadnapot","datum_tol":"2017-03-07 10:45","url_name":"megszavaztak-te-is-kapsz-egy-extra-szabadnapot-304678","kulcsszavak":["25224","17505"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 10:45","type":"kategoria_top"},{"id":"304679","cim":"H\u00edznak a lak\u00e1s\u00e1rak \u2013 hol v\u00e1s\u00e1rolhatunk m\u00e1r olcs\u00f3bban?","datum_tol":"2017-03-07 12:23","url_name":"hiznak-a-lakasarak-hol-vasarolhatunk-mar-olcsobban-304679","kulcsszavak":["703","23198","20073"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 12:23","type":"trending_top"},{"id":"304680","cim":"Bekem\u00e9ny\u00edt a korm\u00e1ny - m\u00e9g nehezebb lesz a hat\u00e1rra \u00e9rkez\u0151 menek\u00fcltek \u00e9lete","datum_tol":"2017-03-07 11:18","url_name":"bekemenyit-a-kormany-meg-nehezebb-lesz-a-hatarra-erkezo-menekultek-elete-304680","kulcsszavak":["21233","9517"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 11:18","type":"cimke_top"},{"id":"304685","cim":"1,4 milli\u00e1rd emailc\u00edm sziv\u00e1rgott ki - mi jelsz\u00f3t cser\u00e9ln\u00e9nk a helyedben","datum_tol":"2017-03-07 11:57","url_name":"14-milliard-emailcim-szivargott-ki-mi-jelszot-cserelnenk-a-helyedben-304685","kulcsszavak":["19057","23253","20879"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 11:57","type":"trending_top"},{"id":"304688","cim":"D\u00f6nt\u00f6tt az EU: nem kell v\u00edzumot adni a menek\u00fclteknek","datum_tol":"2017-03-07 13:12","url_name":"dontott-az-eu-nem-kell-vizumot-adni-a-menekulteknek-304688","kulcsszavak":["7098","4175","2947","6213","740","1593","21007","26551"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 13:12","type":"kategoria_top"},{"id":"304689","cim":"Sz\u00f6gesdr\u00f3t, intern\u00e1l\u00e1s, letart\u00f3ztat\u00e1s, menek\u00fcltver\u00e9s \u2013 pocs\u00e9k a sajt\u00f3visszhangja a magyar d\u00f6nt\u00e9snek","datum_tol":"2017-03-07 13:03","url_name":"szogesdrot-internalas-letartoztatas-menekultveres-pocsek-a-sajtovisszhangja-a-magyar-dontesnek-304689","kulcsszavak":["26553","20469","26554","26552","783","9517","9127","466","23670"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 13:03","type":"cimke_top"},{"id":"304691","cim":"Felt\u00e1madt az infl\u00e1ci\u00f3: m\u00e9g sose ker\u00fclt ennyibe a nagybev\u00e1s\u00e1rl\u00e1s","datum_tol":"2017-03-07 14:01","url_name":"feltamadt-az-inflacio-meg-sose-kerult-ennyibe-a-nagybevasarlas-304691","kulcsszavak":["2721","771","11196","7142","431"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 14:01","type":"cimke_top"},{"id":"304692","cim":"Kiakadt az ENSZ a magyar korm\u00e1nyra \u2013 m\u00e9gis hogy gondolt\u00e1k ezt Orb\u00e1n\u00e9k?","datum_tol":"2017-03-07 13:25","url_name":"kiakadt-az-ensz-a-magyar-kormanyra-megis-hogy-gondoltak-ezt-orbanek-304692","kulcsszavak":["22907","9517","2493"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 13:25","type":"cimke_top"},{"id":"304694","cim":"Megb\u00e9nul a v\u00e1ros? Ultim\u00e1tumot kapott a BKV","datum_tol":"2017-03-07 13:36","url_name":"megbenul-a-varos-ultimatumot-kapott-a-bkv-304694","kulcsszavak":["8163","1431","1361","1312"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 13:36","type":"cimke_top"},{"id":"304695","cim":"\u00dajra val\u00f3s\u00e1g lehet a t\u00f6bbsz\u00f6r ind\u00edthat\u00f3 \u0171rhaj\u00f3","datum_tol":"2017-03-07 17:48","url_name":"ujra-valosag-lehet-a-tobbszor-indithato-urhajo-304695","kulcsszavak":["22842","15870","10185","18830","25691"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 17:48","type":"trending_top"},{"id":"304697","cim":"Van m\u00e9g valami, amivel nem verte ki a biztos\u00edt\u00e9kot k\u00fclf\u00f6ld\u00f6n a korm\u00e1ny?","datum_tol":"2017-03-07 14:27","url_name":"van-meg-valami-amivel-nem-verte-ki-a-biztositekot-kulfoldon-a-kormany-304697","kulcsszavak":["14116","19939","26556","4712","25476"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 14:27","type":"kategoria_top"},{"id":"304699","cim":"Nem \u00e1llt le a v\u00e9ront\u00e1s: az orosz szakad\u00e1rok tov\u00e1bb l\u00f6vik az ukr\u00e1nokat","datum_tol":"2017-03-07 15:29","url_name":"nem-allt-le-a-verontas-az-orosz-szakadarok-tovabb-lovik-az-ukranokat-304699","kulcsszavak":["15212","2493","20638","1847","2424","19246","804"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 15:29","type":"cimke_top"},{"id":"304700","cim":"Mi kiz\u00e1rjuk \u0151ket az orsz\u00e1gb\u00f3l - a lengyelek meg \u00e9lvezik a bev\u00e1ndorl\u00e1s \u00e1ld\u00e1sos hat\u00e1sait","datum_tol":"2017-03-07 16:03","url_name":"mi-kizarjuk-oket-az-orszagbol-a-lengyelek-meg-elvezik-a-bevandorlas-aldasos-hatasait-304700","kulcsszavak":["12890","2933","468","20151","4693","1847","957"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 16:03","type":"cimke_top"},{"id":"304702","cim":"Acetonban \u00faszott az \u00c1rp\u00e1d h\u00edd \u2013 friss\u00edtve ","datum_tol":"2017-03-07 17:58","url_name":"acetonban-uszott-az-arpad-hid-frissitve-304702","kulcsszavak":["26564","15013","139"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 17:58","type":"trending_top"},{"id":"304705","cim":"T\u00fal dr\u00e1g\u00e1k a lak\u00e1shitelek \u2013 ezzel orvosoln\u00e1 az MNB","datum_tol":"2017-03-07 15:20","url_name":"tul-dragak-a-lakashitelek-ezzel-orvosolna-az-mnb-304705","kulcsszavak":["605","1100","593","277","1073"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 15:20","type":"kategoria_top"},{"id":"304706","cim":"Orb\u00e1n felh\u00edvta Putyint","datum_tol":"2017-03-07 15:02","url_name":"orban-felhivta-putyint-304706","kulcsszavak":["202","1553"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 15:02","type":"kategoria_top"},{"id":"304709","cim":"Brut\u00e1lis p\u00e9nzes\u0151 j\u00f6n az oviknak \u00e9s a b\u00f6lcsiknek","datum_tol":"2017-03-07 16:12","url_name":"brutalis-penzeso-jon-az-oviknak-es-a-bolcsiknek-304709","kulcsszavak":["26562","26561","3625"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 16:12","type":"kategoria_top"},{"id":"304710","cim":"A Nap Sz\u00e1ma: 18 963","datum_tol":"2017-03-07 16:27","url_name":"a-nap-szama-18-963-304710","kulcsszavak":["26069","11196","2632"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 16:27","type":"cimke_top"},{"id":"304711","cim":"Kisz\u00e1radt Balaton \u00e9s kl\u00edmamenek\u00fcltek - nem ak\u00e1rmilyen j\u00f6v\u0151 v\u00e1r Magyarorsz\u00e1gra","datum_tol":"2017-03-07 20:30","url_name":"kiszaradt-balaton-es-klimamenekultek-nem-akarmilyen-jovo-var-magyarorszagra-304711","kulcsszavak":["18596","12763","9296"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 20:30","type":"cimke_top"},{"id":"304713","cim":"Ami k\u00e9sik, nem m\u00falik \u2013 m\u00e1r \u00e9rzik a britek a Brexit hat\u00e1sait","datum_tol":"2017-03-07 17:30","url_name":"ami-kesik-nem-mulik-mar-erzik-a-britek-a-brexit-hatasait-304713","kulcsszavak":["19999","6917","10670","593","468"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 17:30","type":"cimke_top"},{"id":"304715","cim":"Ma 100 \u00e9ve olyan esem\u00e9ny kezd\u0151d\u00f6tt, ami m\u00e1ig meghat\u00e1rozza sorsunkat","datum_tol":"2017-03-08 06:08","url_name":"ma-100-eve-olyan-esemeny-kezdodott-ami-maig-meghatarozza-sorsunkat-304715","kulcsszavak":["20147","17888","17873","804"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 06:08","type":"cimke_top"},{"id":"304722","cim":"Van egy dolog, amib\u0151l nem tudnak gagyit adni a magyaroknak","datum_tol":"2017-03-08 07:17","url_name":"van-egy-dolog-amibol-nem-tudnak-gagyit-adni-a-magyaroknak-304722","kulcsszavak":["15743","10833","21770","1759","11113"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 07:17","type":"trending_top"},{"id":"304725","cim":"Hatalmas a meccs a Brexit k\u00f6r\u00fcl - megint keresztbe tesznek a brit korm\u00e1nynak?","datum_tol":"2017-03-08 08:14","url_name":"hatalmas-a-meccs-a-brexit-korul-megint-keresztbe-tesznek-a-brit-kormanynak-304725","kulcsszavak":["19999","11014"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 08:14","type":"kategoria_top"},{"id":"304726","cim":"Nagyon megb\u00e1nja, aki ak\u00e1rkit\u0151l megveszi a t\u0171zif\u00e1t","datum_tol":"2017-03-08 08:46","url_name":"nagyon-megbanja-aki-akarkitol-megveszi-a-tuzifat-304726","kulcsszavak":["4592","7370"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 08:46","type":"trending_top"},{"id":"304727","cim":"Kereket kell cser\u00e9lned? Most m\u00e9lyen a zsebedbe kell ny\u00falnod","datum_tol":"2017-03-08 08:54","url_name":"kereket-kell-cserelned-most-melyen-a-zsebedbe-kell-nyulnod-304727","kulcsszavak":["21277","14667","2815","2312"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 08:54","type":"trending_top"},{"id":"304729","cim":"Valami t\u00f6rt\u00e9nt: te \u00e9rzed, hogy ennyivel dr\u00e1g\u00e1bb a nagybev\u00e1s\u00e1rl\u00e1s?","datum_tol":"2017-03-08 09:25","url_name":"valami-tortent-te-erzed-hogy-dragult-a-nagybevasarlas-304729","kulcsszavak":["468","5344"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 09:25","type":"cimke_top"},{"id":"304730","cim":"Ilyet is r\u00e9g l\u00e1ttunk: \u00f3ri\u00e1si hi\u00e1nnyal k\u00fczd K\u00edna","datum_tol":"2017-03-08 10:15","url_name":"ilyet-is-reg-lattunk-oriasi-hiannyal-kuzd-kina-304730","kulcsszavak":["12654","6628","4433","462","342"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 10:15","type":"kategoria_top"},{"id":"304737","cim":"Ebb\u0151l harc lesz? Magyarorsz\u00e1gnak is besz\u00f3lt az osztr\u00e1k kancell\u00e1r","datum_tol":"2017-03-08 11:53","url_name":"ebbol-harc-lesz-magyarorszagnak-is-beszolt-az-osztrak-kancellar-304737","kulcsszavak":["21233","680","910","21246","8156"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 11:53","type":"kategoria_top"},{"id":"304744","cim":"Kem\u00e9ny kritik\u00e1t kaptak Trump \u00e9s Putyin orsz\u00e1gai","datum_tol":"2017-03-08 14:08","url_name":"kemeny-kritikat-kaptak-trump-es-putyin-orszagai-304744","kulcsszavak":["1553","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 14:08","type":"cikk_cimke"},{"id":"304746","cim":"Nagyot zuhant a vil\u00e1g \u00f6t\u00f6dik legn\u00e9pesebb orsz\u00e1g\u00e1nak gazdas\u00e1ga","datum_tol":"2017-03-08 14:41","url_name":"nagyot-zuhant-a-vilag-otodik-legnepesebb-orszaganak-gazdasaga-304746","kulcsszavak":["468","533","804","1695","4433","4926"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 14:41","type":"cimke_top"},{"id":"304747","cim":"Meglegyintett\u00e9k az olaszokat: t\u00fal sok menek\u00fcltet engednek be","datum_tol":"2017-03-08 14:34","url_name":"meglegyintettek-az-olaszokat-tul-sok-menekultet-engednek-be-304747","kulcsszavak":["133","4127","21246","9517"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 14:34","type":"cimke_top"},{"id":"304749","cim":"L\u00e1z\u00e1r\u00e9k nekimennek a k\u00fclf\u00f6ldi diszkontl\u00e1ncoknak ","datum_tol":"2017-03-08 14:53","url_name":"lazarek-nekimennek-a-kulfoldi-diszkontlancoknak-304749","kulcsszavak":["26568","2706","771","63"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 14:53","type":"cimke_top"}]