Orbán a Momentumról: ne kerülgessük a forró kását, ez egy új SZDSZ

["2514","14116","26426"]

["user","prior_cikk","cikk_cimke","cimke_top","kategoria_top","trending_top"]

80

[{"id":"304062","cim":"8 jele annak, hogy Trump nem is szereti annyira az oroszokat, mint gondoln\u00e1d","datum_tol":"2017-02-17 16:15","url_name":"8-jele-annak-hogy-trump-nem-is-szereti-annyira-az-oroszokat-mint-gondolnad-304062","kulcsszavak":["4187","343","1553","1847","541","804","20464"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 17. , P\u00e9ntek 16:15","type":"cimke_top"},{"id":"304132","cim":"Mi\u00e9rt t\u00fcntetett ebben a v\u00e1rosban 150 ezer ember a menek\u00fcltek mellett?","datum_tol":"2017-02-20 13:08","url_name":"miert-tuntetett-ebben-a-varosban-150-ezer-ember-a-menekultek-mellett-304132","kulcsszavak":["6213","3637","21324","9517","899","3406","783"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 20. , H\u00e9tf\u0151 13:08","type":"cimke_top"},{"id":"304174","cim":"Ausztri\u00e1ban akarsz dolgozni? Most l\u00e9pj\u00e9l, mert nemsok\u00e1ra k\u00e9s\u0151 lesz","datum_tol":"2017-02-21 13:10","url_name":"ausztriaban-akarsz-dolgozni-most-lepjel-mert-nemsokara-keso-lesz-304174","kulcsszavak":["1592","6520","2730","1670","783","8156","680"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 21. , Kedd 13:10","type":"cimke_top"},{"id":"304187","cim":"Sz\u00e1zezer felett a N\u00e9metorsz\u00e1gban dolgoz\u00f3 magyarok sz\u00e1ma, sok \u00fcres \u00e1ll\u00e1s van m\u00e9g","datum_tol":"2017-02-22 06:06","url_name":"szazezer-felett-a-nemetorszagban-dolgozo-magyarok-szama-sok-ures-allas-van-meg-304187","kulcsszavak":["9517","23415","567","783","1592","650","353"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 22. , Szerda 06:06","type":"cimke_top"},{"id":"304211","cim":"Komoly meglepet\u00e9st okoztak a n\u00e9metek ","datum_tol":"2017-02-22 11:40","url_name":"komoly-meglepetest-okoztak-a-nemetek-304211","kulcsszavak":["7586","4634","353"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 22. , Szerda 11:40","type":"kategoria_top"},{"id":"304213","cim":"Dr\u00e1gult az \u00e9let Eur\u00f3p\u00e1ban - \u00e9s n\u00e1lunk?","datum_tol":"2017-02-22 13:14","url_name":"eurostat-304213","kulcsszavak":["779","11199"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 22. , Szerda 13:14","type":"kategoria_top"},{"id":"304215","cim":"Nem jutottak d\u0171l\u0151re Tarl\u00f3s\u00e9k az olimpi\u00e1r\u00f3l","datum_tol":"2017-02-22 13:06","url_name":"nem-jutottak-dulore-tarlosek-az-olimpiarol-304215","kulcsszavak":["2514","6233","719","5590"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 22. , Szerda 13:06","type":"cikk_cimke"},{"id":"304221","cim":"Kider\u00fclt: nagyobb bajok vannak Eur\u00f3pai orsz\u00e1gain\u00e1l, mint gondoltuk","datum_tol":"2017-02-22 15:30","url_name":"kiderult-nagyobb-bajok-vannak-europai-orszagainal-mint-gondoltuk-304221","kulcsszavak":["18931","17394","10819"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 22. , Szerda 15:30","type":"kategoria_top"},{"id":"304222","cim":"Hamarosan indul a roham: te is korszer\u0171s\u00edtesz az \u00e1llam p\u00e9nz\u00e9n?","datum_tol":"2017-02-22 16:25","url_name":"hamarosan-indul-a-roham-te-is-korszerusitesz-az-allam-penzen-304222","kulcsszavak":["2698","15675","3711"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 22. , Szerda 16:25","type":"trending_top"},{"id":"304224","cim":"Piros pontot kapott Magyarorsz\u00e1g Br\u00fcsszelt\u0151l","datum_tol":"2017-02-22 17:31","url_name":"piros-pontot-kapott-magyarorszag-brusszeltol-304224","kulcsszavak":["9175","743","11113"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 22. , Szerda 17:31","type":"kategoria_top"},{"id":"304225","cim":"G\u00f3rcs\u0151 al\u00e1 vett\u00e9k Magyarorsz\u00e1got: London kedvencei lehet\u00fcnk?","datum_tol":"2017-02-22 18:00","url_name":"gorcso-ala-vettek-magyarorszagot-london-kedvencei-lehetunk-304225","kulcsszavak":["3691","506","502"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 22. , Szerda 18:00","type":"kategoria_top"},{"id":"304227","cim":"Van-e es\u00e9lye Martin Schulznak Angela Merkel ellen?","datum_tol":"2017-02-23 06:07","url_name":"van-e-eselye-martin-schulznak-angela-merkel-ellen-304227","kulcsszavak":["990","353","2914","932"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 06:07","type":"kategoria_top"},{"id":"304228","cim":"Nem akar n\u00e9pszavaz\u00e1st a korm\u00e1ny: lef\u00fajt\u00e1k a budapesti olimpi\u00e1t","datum_tol":"2017-02-23 07:35","url_name":"nem-akar-nepszavazast-a-kormany-lefujtak-a-budapesti-olimpiat-304228","kulcsszavak":["6233","2514","26370","719","5590"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 07:35","type":"cikk_cimke"},{"id":"304229","cim":"Hogy vagyunk most a mexik\u00f3iakkal? Eg\u00e9szen fura jelz\u0151ket s\u00fct\u00f6tt el Trump sz\u00f3viv\u0151je","datum_tol":"2017-02-23 07:42","url_name":"hogy-vagyunk-most-a-mexikoiakkal-egeszen-fura-jelzoket-sutott-el-trump-szovivoje-304229","kulcsszavak":["541","534","26411"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 07:42","type":"kategoria_top"},{"id":"304230","cim":"\u00d3ri\u00e1si felfedez\u00e9s: h\u00e9t \u00e9lhet\u0151 bolyg\u00f3t tal\u00e1lt a NASA a szomsz\u00e9dban ","datum_tol":"2017-02-23 08:10","url_name":"oriasi-felfedezes-het-elheto-bolygot-talalt-a-nasa-a-szomszedban-304230","kulcsszavak":["26414","26413","26412","24695","24573","17490"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 08:10","type":"kategoria_top"},{"id":"304235","cim":"Valami t\u00f6rt\u00e9nt: lassabban fogynak a magyarok","datum_tol":"2017-02-23 09:48","url_name":"valami-tortent-lassabban-fogynak-a-magyarok-304235","kulcsszavak":["3078","18177","5319","2140","5344","368"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 09:48","type":"kategoria_top"},{"id":"304236","cim":"A keleti nyit\u00e1s strat\u00e9gi\u00e1j\u00e1nak \u00fajabb orsz\u00e1ga rend\u00fclt meg","datum_tol":"2017-02-23 10:30","url_name":"a-keleti-nyitas-strategiajanak-ujabb-orszaga-rendult-meg-304236","kulcsszavak":["5231","6792","804","931"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 10:30","type":"cimke_top"},{"id":"304238","cim":"Decemberi csal\u00f3d\u00e1s: szeg\u00e9nyebb volt a J\u00e9zuska, vagy ink\u00e1bb K\u00edn\u00e1b\u00f3l rendelt?","datum_tol":"2017-02-23 10:22","url_name":"decemberi-csalodas-szegenyebb-volt-a-jezuska-vagy-inkabb-kinabol-rendelt-304238","kulcsszavak":["368","6532"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 10:22","type":"kategoria_top"},{"id":"304240","cim":"Jogtalanul b\u00edrs\u00e1gol a NAV? Az Eur\u00f3pai B\u00edr\u00f3s\u00e1g vethet ennek v\u00e9get ","datum_tol":"2017-02-23 14:43","url_name":"jogtalanul-birsagol-a-nav-az-europai-birosag-vethet-ennek-veget-304240","kulcsszavak":["14416","755","10408"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:43","type":"cimke_top"},{"id":"304241","cim":"Belengett\u00e9k: \u00fajabb j\u00e1rul\u00e9kcs\u00f6kkent\u00e9s j\u00f6het ","datum_tol":"2017-02-23 11:00","url_name":"belengettek-ujabb-jarulekcsokkentes-johet-304241","kulcsszavak":["949","673","3227"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 11:00","type":"kategoria_top"},{"id":"304246","cim":"\u00d6t \u00e9ves cs\u00facsra p\u00f6rg\u00f6tt a n\u00e9met gazdas\u00e1g","datum_tol":"2017-02-23 11:47","url_name":"ot-eves-csucson-a-nemet-gazdasag-304246","kulcsszavak":["353","592","18803","593","2439"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 11:47","type":"kategoria_top"},{"id":"304249","cim":"Roham a magyar \u00e1llampap\u00edr\u00e9rt - 4-5-sz\u00f6r\u00f6s t\u00faljegyz\u00e9s","datum_tol":"2017-02-23 12:16","url_name":"roham-a-magyar-allampapirert-4-5-szoros-tuljegyzes-304249","kulcsszavak":["400","568","130","216"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:16","type":"trending_top"},{"id":"304250","cim":"A br\u00f3kerh\u00e1zak ideje lej\u00e1rt? M\u00e1shogy kezelik a p\u00e9nz\u00fcnket","datum_tol":"2017-02-23 12:27","url_name":"a-brokerhazak-ideje-lejart-mashogy-kezelik-a-penzunket-304250","kulcsszavak":["7926","26418"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:27","type":"trending_top"},{"id":"304251","cim":"\u00d6lik egym\u00e1st a c\u00e9gek a dolgoz\u00f3k\u00e9rt \u2013 hol a legnagyobb gond a munkaer\u0151hi\u00e1ny?","datum_tol":"2017-02-23 12:35","url_name":"olik-egymast-a-cegek-a-dolgozokert-hol-a-legnagyobb-gond-a-munkaerohiany-304251","kulcsszavak":["3137","882","19239"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:35","type":"cimke_top"},{"id":"304252","cim":"Besokallt a Balk\u00e1n - t\u00e9nyleg k\u00fcsz\u00f6b\u00f6n egy \u00faj h\u00e1bor\u00fa?","datum_tol":"2017-02-23 20:05","url_name":"besokallt-a-balkan-tenyleg-kuszobon-egy-uj-haboru-304252","kulcsszavak":["2288","1920","650","26419","5712","4910","2863","9018"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 20:05","type":"cimke_top"},{"id":"304253","cim":"Brexit: \u00fajabb k\u00f6zpontot hal\u00e1szna el Londont\u00f3l Budapest","datum_tol":"2017-02-23 12:49","url_name":"brexit-ujabb-kozpontot-halaszna-el-londontol-budapest-304253","kulcsszavak":["1759","6900","15967","10833","71","26420","21246","19999","93"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:49","type":"kategoria_top"},{"id":"304256","cim":"Betett az idegengy\u0171l\u00f6let \u2013 senki sem akar m\u00e1r brit lenni?","datum_tol":"2017-02-23 13:41","url_name":"betett-az-idegengyulolet-senki-sem-akar-mar-brit-lenni-304256","kulcsszavak":["19999","695","4693","4694"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 13:41","type":"kategoria_top"},{"id":"304258","cim":"L\u00e1z\u00e1r: a korm\u00e1ny lez\u00e1rtnak tekinti az olimpia \u00fcgy\u00e9t ","datum_tol":"2017-02-23 14:14","url_name":"lazar-a-kormany-lezartnak-tekinti-az-olimpia-ugyet-304258","kulcsszavak":["26423","6623","6233"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:14","type":"cimke_top"},{"id":"304260","cim":"Kevesebb a bed\u0151lt hitel \u2013 t\u00f6bb bank is elhagyhatja Magyarorsz\u00e1got ","datum_tol":"2017-02-23 15:06","url_name":"kevesebb-a-bedolt-hitel-tobb-bank-is-elhagyhatja-magyarorszagot-304260","kulcsszavak":["4135","1261","831"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 15:06","type":"trending_top"},{"id":"304261","cim":"\u00dajabb elszomor\u00edt\u00f3 eredm\u00e9ny: ezen a list\u00e1n is utols\u00f3 a magyar oktat\u00e1s","datum_tol":"2017-02-23 15:29","url_name":"az-angol-mar-nem-eleg-te-hany-nyelvet-beszelsz-304261","kulcsszavak":["779","5904","8469","14270"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 15:29","type":"kategoria_top"},{"id":"304264","cim":"Holnap v\u00e9lem\u00e9nyt mondanak Magyarorsz\u00e1gr\u00f3l ","datum_tol":"2017-02-23 15:37","url_name":"holnap-velemenyt-mondanak-magyarorszagrol-304264","kulcsszavak":["16306","6562"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 15:37","type":"kategoria_top"},{"id":"304267","cim":"Elverte a j\u00e9g a gy\u00fcm\u00f6lcs\u00f6s\u00f6ket \u2013 ebb\u0151l hi\u00e1ny lehet id\u00e9n a boltokban","datum_tol":"2017-02-23 16:20","url_name":"elverte-a-jeg-a-gyumolcsosoket-ebbol-hiany-lehet-iden-a-boltokban-304267","kulcsszavak":["4274","1009","4891","5683","14133"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 16:20","type":"trending_top"},{"id":"304268","cim":"Te is \u00e9szrevetted? Elk\u00e9peszt\u0151en gyors a magyar internet","datum_tol":"2017-02-23 17:33","url_name":"te-is-eszrevetted-elkepesztoen-gyors-a-magyar-internet-304268","kulcsszavak":["17904","769","23187","5719","113"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 23. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 17:33","type":"trending_top"},{"id":"304270","cim":"Apa, kezd\u0151dik \u2013 \u00edgy ny\u00falnak bele az oroszok a k\u00f6vetkez\u0151 v\u00e1laszt\u00e1sba","datum_tol":"2017-02-24 06:07","url_name":"apa-kezdodik-igy-nyulnak-bele-az-oroszok-a-kovetkezo-valasztasba-304270","kulcsszavak":["24661","1553","804","783","10462","333","876","10803","1847"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 24. , P\u00e9ntek 06:07","type":"cimke_top"},{"id":"304271","cim":"Ott \u00fctn\u00e9k Magyarorsz\u00e1got, ahol a legjobban f\u00e1j?","datum_tol":"2017-02-24 07:35","url_name":"ott-utnek-magyarorszagot-ahol-a-legjobban-faj-304271","kulcsszavak":["1628","26425","1918"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 24. , P\u00e9ntek 07:35","type":"kategoria_top"},{"id":"304278","cim":"\u00d6rv\u00e9nyben Erdogan: m\u00e1r a n\u00e9meteknek is elege van bel\u0151le","datum_tol":"2017-02-24 10:15","url_name":"orvenyben-erdogan-mar-a-nemeteknek-is-elege-van-belole-304278","kulcsszavak":["26427","12117","10976","26428","20676"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 24. , P\u00e9ntek 10:15","type":"kategoria_top"}]