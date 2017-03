Tele a japánok hócipője: odacsapnának Észak-Koreának

[{"id":"304520","cim":"Merkel most int\u00e9zi a k\u00f6vetkez\u0151 kulcsfontoss\u00e1g\u00fa menek\u00fclt\u00fcgyi meg\u00e1llapod\u00e1st?","datum_tol":"2017-03-02 16:36","url_name":"merkel-most-intezi-a-kovetkezo-kulcsfontossagu-menekultugyi-megallapodast-304520","kulcsszavak":["3529","21233","9517","10345","468","4926","353","297","26504"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 02. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 16:36","type":"cimke_top"},{"id":"304559","cim":"A nap grafikonja: emiatt lesz a szeg\u00e9ny n\u00e1lunk is egyre szeg\u00e9nyebb?","datum_tol":"2017-03-03 17:30","url_name":"a-nap-grafikonja-emiatt-lesz-a-szegeny-nalunk-is-egyre-szegenyebb-304559","kulcsszavak":["1618","535","990","783","533","353","959"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 03. , P\u00e9ntek 17:30","type":"cimke_top"},{"id":"304643","cim":"\u00daj lakoss\u00e1gi \u00e1llamk\u00f6tv\u00e9ny: tr\u00fckk\u00f6znek vele, de m\u00e9gis meg\u00e9ri befektetni","datum_tol":"2017-03-06 15:53","url_name":"uj-lakossagi-allamkotveny-trukkoznek-vele-de-megis-megeri-befektetni-304643","kulcsszavak":["14261","5023","4359","2933","1231"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 06. , H\u00e9tf\u0151 15:53","type":"cimke_top"},{"id":"304662","cim":"Nemr\u00e9g m\u00e9g a vil\u00e1g egyik \u00e9kk\u00f6ve volt - most a polg\u00e1rh\u00e1bor\u00fa sz\u00e9l\u00e9n \u00e1ll","datum_tol":"2017-03-07 08:30","url_name":"nemreg-meg-a-vilag-egyik-ekkove-volt-most-a-polgarhaboru-szelen-all-304662","kulcsszavak":["14747","21246","20506","20424","7812","4638","4636"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 08:30","type":"kategoria_top"},{"id":"304663","cim":"Micsoda meglepet\u00e9s: s\u00falyos szab\u00e1lytalans\u00e1gok vannak a k\u00f6zfoglalkoztat\u00e1sban","datum_tol":"2017-03-07 08:14","url_name":"micsoda-meglepetes-sulyos-szabalytalansagok-vannak-a-kozfoglalkoztatasban-304663","kulcsszavak":["942","6797","1920","1666"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 08:14","type":"kategoria_top"},{"id":"304664","cim":"Ism\u00e9t t\u00e1rgyal az IMF \u00e9s a magyar korm\u00e1ny","datum_tol":"2017-03-07 08:45","url_name":"ismet-targyal-az-imf-es-a-magyar-kormany-304664","kulcsszavak":["16194","1694","12824","26542"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 08:45","type":"kategoria_top"},{"id":"304668","cim":"Milyen \u00e9ve lesz az iparnak? Most kider\u00fcl!","datum_tol":"2017-03-07 09:33","url_name":"milyen-eve-lesz-az-iparnak-most-kiderul-304668","kulcsszavak":["368","5344","369"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 09:33","type":"cimke_top"},{"id":"304669","cim":"Mire k\u00f6lt\u00f6tt\u00e9k Matolcsy\u00e9k a devizatartal\u00e9kot?","datum_tol":"2017-03-07 10:02","url_name":"mire-koltottek-matolcsyek-a-devizatartalekot-304669","kulcsszavak":["605","277","275"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 10:02","type":"cimke_top"},{"id":"304674","cim":"Tarl\u00f3s megmondta, mi lesz az olimpi\u00e1ra sz\u00e1nt p\u00e9nzzel","datum_tol":"2017-03-07 10:36","url_name":"tarlos-megmondta-mi-lesz-az-olimpiara-szant-penzzel-304674","kulcsszavak":["24058","6127","3377","719","322"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 10:36","type":"kategoria_top"},{"id":"304680","cim":"Bekem\u00e9ny\u00edt a korm\u00e1ny - m\u00e9g nehezebb lesz a hat\u00e1rra \u00e9rkez\u0151 menek\u00fcltek \u00e9lete","datum_tol":"2017-03-07 11:18","url_name":"bekemenyit-a-kormany-meg-nehezebb-lesz-a-hatarra-erkezo-menekultek-elete-304680","kulcsszavak":["21233","9517"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 11:18","type":"kategoria_top"},{"id":"304681","cim":"Elemz\u0151k: az ipar gyeng\u00e9lked\u00e9se csak \u00e1tmeneti \u00e1llapot","datum_tol":"2017-03-07 11:26","url_name":"elemzok-az-ipar-gyengelkedese-csak-atmeneti-allapot-304681","kulcsszavak":["12019","369","2540","14565","2453","5344","368"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 11:26","type":"cimke_top"},{"id":"304688","cim":"D\u00f6nt\u00f6tt az EU: nem kell v\u00edzumot adni a menek\u00fclteknek","datum_tol":"2017-03-07 13:12","url_name":"dontott-az-eu-nem-kell-vizumot-adni-a-menekulteknek-304688","kulcsszavak":["7098","4175","2947","6213","740","1593","21007","26551"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 13:12","type":"kategoria_top"},{"id":"304691","cim":"Felt\u00e1madt az infl\u00e1ci\u00f3: m\u00e9g sose ker\u00fclt ennyibe a nagybev\u00e1s\u00e1rl\u00e1s","datum_tol":"2017-03-07 14:01","url_name":"feltamadt-az-inflacio-meg-sose-kerult-ennyibe-a-nagybevasarlas-304691","kulcsszavak":["2721","771","11196","7142","431"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 14:01","type":"cimke_top"},{"id":"304692","cim":"Kiakadt az ENSZ a magyar korm\u00e1nyra \u2013 m\u00e9gis hogy gondolt\u00e1k ezt Orb\u00e1n\u00e9k?","datum_tol":"2017-03-07 13:25","url_name":"kiakadt-az-ensz-a-magyar-kormanyra-megis-hogy-gondoltak-ezt-orbanek-304692","kulcsszavak":["22907","9517","2493"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 13:25","type":"cimke_top"},{"id":"304693","cim":"MNB: A szervezet meg\u00fajul, a bizalom a r\u00e9gi","datum_tol":"2017-03-07 13:42","url_name":"mnb-a-szervezet-megujul-a-bizalom-a-regi-304693","kulcsszavak":["605","185","1073","13371","277","11338"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 13:42","type":"cimke_top"},{"id":"304694","cim":"Megb\u00e9nul a v\u00e1ros? Ultim\u00e1tumot kapott a BKV","datum_tol":"2017-03-07 13:36","url_name":"megbenul-a-varos-ultimatumot-kapott-a-bkv-304694","kulcsszavak":["8163","1431","1361","1312"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 13:36","type":"cimke_top"},{"id":"304699","cim":"Nem \u00e1llt le a v\u00e9ront\u00e1s: az orosz szakad\u00e1rok tov\u00e1bb l\u00f6vik az ukr\u00e1nokat","datum_tol":"2017-03-07 15:29","url_name":"nem-allt-le-a-verontas-az-orosz-szakadarok-tovabb-lovik-az-ukranokat-304699","kulcsszavak":["15212","2493","20638","1847","2424","19246","804"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 15:29","type":"cimke_top"},{"id":"304700","cim":"Mi kiz\u00e1rjuk \u0151ket az orsz\u00e1gb\u00f3l - a lengyelek meg \u00e9lvezik a bev\u00e1ndorl\u00e1s \u00e1ld\u00e1sos hat\u00e1sait","datum_tol":"2017-03-07 16:03","url_name":"mi-kizarjuk-oket-az-orszagbol-a-lengyelek-meg-elvezik-a-bevandorlas-aldasos-hatasait-304700","kulcsszavak":["12890","2933","468","20151","4693","1847","957"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 16:03","type":"cimke_top"},{"id":"304702","cim":"Acetonban \u00faszott az \u00c1rp\u00e1d h\u00edd \u2013 friss\u00edtve ","datum_tol":"2017-03-07 17:58","url_name":"acetonban-uszott-az-arpad-hid-frissitve-304702","kulcsszavak":["26564","15013","139"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 17:58","type":"trending_top"},{"id":"304704","cim":"Boldog n\u0151napot! Az oroszokn\u00e1l 10 sz\u00e1zal\u00e9kot zuhant egy \u00e9v alatt a n\u0151i politiz\u00e1l\u00e1s t\u00e1mogatotts\u00e1ga","datum_tol":"2017-03-07 15:11","url_name":"boldog-nonapot-az-oroszoknal-10-szazalekot-zuhant-egy-ev-alatt-a-noi-politizalas-tamogatottsaga-304704","kulcsszavak":["6586","26559","14023","16524"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 15:11","type":"kategoria_top"},{"id":"304705","cim":"T\u00fal dr\u00e1g\u00e1k a lak\u00e1shitelek \u2013 ezzel orvosoln\u00e1 az MNB","datum_tol":"2017-03-07 15:20","url_name":"tul-dragak-a-lakashitelek-ezzel-orvosolna-az-mnb-304705","kulcsszavak":["605","1100","593","277","1073"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 15:20","type":"cimke_top"},{"id":"304706","cim":"Orb\u00e1n felh\u00edvta Putyint","datum_tol":"2017-03-07 15:02","url_name":"orban-felhivta-putyint-304706","kulcsszavak":["202","1553"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 15:02","type":"kategoria_top"},{"id":"304711","cim":"Kisz\u00e1radt Balaton \u00e9s kl\u00edmamenek\u00fcltek - nem ak\u00e1rmilyen j\u00f6v\u0151 v\u00e1r Magyarorsz\u00e1gra","datum_tol":"2017-03-07 20:30","url_name":"kiszaradt-balaton-es-klimamenekultek-nem-akarmilyen-jovo-var-magyarorszagra-304711","kulcsszavak":["18596","12763","9296"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 20:30","type":"cimke_top"},{"id":"304713","cim":"Ami k\u00e9sik, nem m\u00falik \u2013 m\u00e1r \u00e9rzik a britek a Brexit hat\u00e1sait","datum_tol":"2017-03-07 17:30","url_name":"ami-kesik-nem-mulik-mar-erzik-a-britek-a-brexit-hatasait-304713","kulcsszavak":["19999","6917","10670","593","468"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 07. , Kedd 17:30","type":"cimke_top"},{"id":"304715","cim":"Ma 100 \u00e9ve olyan esem\u00e9ny kezd\u0151d\u00f6tt, ami m\u00e1ig meghat\u00e1rozza sorsunkat","datum_tol":"2017-03-08 06:08","url_name":"ma-100-eve-olyan-esemeny-kezdodott-ami-maig-meghatarozza-sorsunkat-304715","kulcsszavak":["20147","17888","17873","804"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 06:08","type":"cimke_top"},{"id":"304722","cim":"Van egy dolog, amib\u0151l nem tudnak gagyit adni a magyaroknak","datum_tol":"2017-03-08 07:17","url_name":"van-egy-dolog-amibol-nem-tudnak-gagyit-adni-a-magyaroknak-304722","kulcsszavak":["15743","10833","21770","1759","11113"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 07:17","type":"trending_top"},{"id":"304723","cim":"Unalmas nap lesz ma a Parlamentben","datum_tol":"2017-03-08 07:41","url_name":"unalmas-nap-lesz-ma-a-parlamentben-304723","kulcsszavak":["1318"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 07:41","type":"kategoria_top"},{"id":"304725","cim":"Hatalmas a meccs a Brexit k\u00f6r\u00fcl - megint keresztbe tesznek a brit korm\u00e1nynak?","datum_tol":"2017-03-08 08:14","url_name":"hatalmas-a-meccs-a-brexit-korul-megint-keresztbe-tesznek-a-brit-kormanynak-304725","kulcsszavak":["19999","11014"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 08:14","type":"kategoria_top"},{"id":"304726","cim":"Nagyon megb\u00e1nja, aki ak\u00e1rkit\u0151l megveszi a t\u0171zif\u00e1t","datum_tol":"2017-03-08 08:46","url_name":"nagyon-megbanja-aki-akarkitol-megveszi-a-tuzifat-304726","kulcsszavak":["4592","7370"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 08:46","type":"cimke_top"},{"id":"304727","cim":"Kereket kell cser\u00e9lned? Most m\u00e9lyen a zsebedbe kell ny\u00falnod","datum_tol":"2017-03-08 08:54","url_name":"kereket-kell-cserelned-most-melyen-a-zsebedbe-kell-nyulnod-304727","kulcsszavak":["21277","14667","2815","2312"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 08:54","type":"trending_top"},{"id":"304729","cim":"Valami t\u00f6rt\u00e9nt: te \u00e9rzed, hogy ennyivel dr\u00e1g\u00e1bb a nagybev\u00e1s\u00e1rl\u00e1s?","datum_tol":"2017-03-08 09:25","url_name":"valami-tortent-te-erzed-hogy-dragult-a-nagybevasarlas-304729","kulcsszavak":["468","5344"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 09:25","type":"cimke_top"},{"id":"304730","cim":"Ilyet is r\u00e9g l\u00e1ttunk: \u00f3ri\u00e1si hi\u00e1nnyal k\u00fczd K\u00edna","datum_tol":"2017-03-08 10:15","url_name":"ilyet-is-reg-lattunk-oriasi-hiannyal-kuzd-kina-304730","kulcsszavak":["12654","6628","4433","462","342"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 10:15","type":"cimke_top"},{"id":"304732","cim":"M\u00e9g mindig kelend\u0151ek M\u00e9sz\u00e1ros\u00e9k, sz\u00e1rnyal a t\u0151zsde","datum_tol":"2017-03-08 11:10","url_name":"meg-mindig-kelendoek-meszarosek-szarnyal-a-tozsde-304732","kulcsszavak":["26517","19089","15565","11338","5196","4433","81"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 11:10","type":"cimke_top"},{"id":"304733","cim":"M\u00e9g feljebb mehetnek az \u00e1rak a boltokban?","datum_tol":"2017-03-08 11:27","url_name":"meg-feljebb-mehetnek-az-arak-a-boltokban-304733","kulcsszavak":["14565","2453"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 11:27","type":"kategoria_top"},{"id":"304736","cim":"A rizs miatt lesz a k\u00f6vetkez\u0151 botr\u00e1ny az EU-ban? ","datum_tol":"2017-03-08 12:01","url_name":"a-rizs-miatt-lesz-a-kovetkezo-botrany-az-eu-ban-304736","kulcsszavak":["17386","3525","408"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 12:01","type":"trending_top"},{"id":"304737","cim":"Ebb\u0151l harc lesz? Magyarorsz\u00e1gnak is besz\u00f3lt az osztr\u00e1k kancell\u00e1r","datum_tol":"2017-03-08 11:53","url_name":"ebbol-harc-lesz-magyarorszagnak-is-beszolt-az-osztrak-kancellar-304737","kulcsszavak":["21233","680","910","21246","8156"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 11:53","type":"kategoria_top"},{"id":"304741","cim":"Mi\u00e9rt d\u00f6nthet v\u00e9g\u00fcl Trump a katonai megold\u00e1s mellett?","datum_tol":"2017-03-08 12:45","url_name":"miert-donthet-vegul-trump-a-katonai-megoldas-mellett-304741","kulcsszavak":["8755","20464","7064"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 12:45","type":"cikk_cimke"},{"id":"304742","cim":"Figyelmeztet Eur\u00f3pa: az eg\u00e9sz uni\u00f3t fenyegeti a kanyar\u00f3","datum_tol":"2017-03-08 12:58","url_name":"figyelmeztet-europa-az-egesz-uniot-fenyegeti-a-kanyaro-304742","kulcsszavak":["26543","26444","17189","650"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 12:58","type":"trending_top"},{"id":"304744","cim":"Kem\u00e9ny kritik\u00e1t kaptak Trump \u00e9s Putyin orsz\u00e1gai","datum_tol":"2017-03-08 14:08","url_name":"kemeny-kritikat-kaptak-trump-es-putyin-orszagai-304744","kulcsszavak":["1553","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 14:08","type":"kategoria_top"},{"id":"304745","cim":"Elromlik az id\u0151: z\u00e1porokkal j\u00f6n egy hidegfront ","datum_tol":"2017-03-08 14:16","url_name":"elromlik-az-ido-zaporokkal-jon-egy-hidegfront-304745","kulcsszavak":["26443","22366","12134"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 14:16","type":"trending_top"},{"id":"304746","cim":"Nagyot zuhant a vil\u00e1g \u00f6t\u00f6dik legn\u00e9pesebb orsz\u00e1g\u00e1nak gazdas\u00e1ga","datum_tol":"2017-03-08 14:41","url_name":"nagyot-zuhant-a-vilag-otodik-legnepesebb-orszaganak-gazdasaga-304746","kulcsszavak":["468","4926","804","4433","1695","533"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 14:41","type":"cimke_top"},{"id":"304747","cim":"Meglegyintett\u00e9k az olaszokat: t\u00fal sok menek\u00fcltet engednek be","datum_tol":"2017-03-08 14:34","url_name":"meglegyintettek-az-olaszokat-tul-sok-menekultet-engednek-be-304747","kulcsszavak":["133","4127","21246","9517"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 14:34","type":"kategoria_top"},{"id":"304748","cim":"\u00d6r\u00f6mh\u00edr: eg\u00e9sz Eur\u00f3pa magyar bort iszik","datum_tol":"2017-03-08 14:49","url_name":"oromhir-egesz-europa-magyar-bort-iszik-304748","kulcsszavak":["16725","3203","2706","17341","370"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 14:49","type":"trending_top"},{"id":"304749","cim":"L\u00e1z\u00e1r\u00e9k nekimennek a k\u00fclf\u00f6ldi diszkontl\u00e1ncoknak ","datum_tol":"2017-03-08 14:53","url_name":"lazarek-nekimennek-a-kulfoldi-diszkontlancoknak-304749","kulcsszavak":["26568","2706","771","63"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 14:53","type":"cimke_top"},{"id":"304751","cim":"Lesz m\u00e9g egy j\u00f3 \u00e9ve a briteknek a Brexit el\u0151tt","datum_tol":"2017-03-08 15:10","url_name":"lesz-meg-egy-jo-eve-a-briteknek-a-brexit-elott-304751","kulcsszavak":["19999","695"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 15:10","type":"kategoria_top"},{"id":"304752","cim":"Olcs\u00f3bb lesz az egyik \u00fczemanyag \u2013 ez m\u00e1r a m\u00e1sodik v\u00e1g\u00e1s a h\u00e9ten ","datum_tol":"2017-03-08 16:03","url_name":"olcsobb-lesz-az-egyik-uzemanyag-ez-mar-a-masodik-vagas-a-heten-304752","kulcsszavak":["324","11075","679","23109"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 16:03","type":"trending_top"},{"id":"304753","cim":"Magyarorsz\u00e1gon j\u00e1rtak az IMF emberei \u2013 mit tal\u00e1ltak? ","datum_tol":"2017-03-08 17:15","url_name":"magyarorszagon-jartak-az-imf-emberei-mit-talaltak-304753","kulcsszavak":["185","169","605"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 17:15","type":"cimke_top"},{"id":"304755","cim":"T\u00e9nyleg nekimegy a k\u00fclf\u00f6ldi diszkontoknak a korm\u00e1ny? V\u00e1laszoltak L\u00e1z\u00e1r\u00e9k ","datum_tol":"2017-03-08 16:46","url_name":"tenyleg-nekimegy-a-kulfoldi-diszkontoknak-a-kormany-valaszoltak-lazarek-304755","kulcsszavak":["3941","10695"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 16:46","type":"trending_top"},{"id":"304756","cim":"7+1 dolog, amit ma tudtunk meg a n\u0151kr\u0151l","datum_tol":"2017-03-08 20:30","url_name":"71-dolog-amit-ma-tudtunk-meg-a-nokrol-304756","kulcsszavak":["20561","876","10644","4775"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 08. , Szerda 20:30","type":"kategoria_top"},{"id":"304759","cim":"Melania Trump n\u00e9pszer\u0171bb, mint az amerikai eln\u00f6k?","datum_tol":"2017-03-09 07:34","url_name":"melania-trump-nepszerubb-mint-az-amerikai-elnok-304759","kulcsszavak":["25558"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 09. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 07:34","type":"kategoria_top"}]

A japán törvényhozás néhány tagját aggasztja Észak-Korea gyors fejlődése a nukleáris fegyverek és a rakéták terén, nem is beszélve a kommunista ország állandó fenyegetéseiről, miszerint ezeket be is vetné. Most azt szeretnék, ha Japán készen állnak arra, hogy megelőző csapásokat mérhessen, mielőtt sor kerül a legrosszabbra.

Japán a második világháború óta meglehetősen békés, nem fegyverkezett fel bombázókkal és ballisztikus rakétákkal. Nem akarta, hogy a japán militarizmus emléke kísértsen, saját védelmét, melyet évtizedekig érdemben nem is fenyegetett senki, az ellenségből szövetségessé vált Amerikára bízta. Most pedig egyből nukleáris fenyegetés éri azt az egyetlen országot, melyre dobtak már atombombát.

Elkerülhetetlen fegyverkezés



Phenjan felől azonban egyre nagyobb a fenyegetés, amit a hétfői rakétakísérletek is mutatnak, amikor négy rakétát lőttek ki. A Reuter szerint így egyre elterjedtebb az a japán vélekedés, hogy jobb védekezés az íjászra lőni, mint magukra a nyilakra. A volt japán védelmi miniszter szerint, ha országát bombázók támadjak vagy hajókról lövik, akkor természetes, hogy visszalőnek. Ha az ellenséges ország területéről lövik ki a rakétákat, akkor az ellenséges országon kell rajtaütni. Ahonnan a támadás érkezik, az a célpont.

Hirdetés

Már korábbi japán kormányok is felvetették, hogy az országnak joga van megtámadni ellenséges bázisokat, ha nyilvánvaló az ellenség támadási szándéka és a támadás küszöbön áll, és nincs más védelmi lehetőség. De míg a korábbi kormányok végül nem szerezték be és telepítették az ehhez szükséges fegyverzetet és infrastruktúrát, Abe Sinzo miniszterelnököt most sürgeti pártja, hogy fontolja meg a lépést. A kormánypárt szerint most már meg kell teremteni a lehetőséget, legyen szó ballisztikus rakétákról, cirkálórakétákról vagy vadászbombázókról, a lényeg, hogy Észak-Korea ne gondolja, hogy Japán nem képes odacsapni.

Nem elég védekezni



Japánnak jelenleg olyan rakétavédelmi rendszere van, amely egyszerre háromnál több rakétával nehezen küzdene meg. Különösen aggasztónak tartják, hogy Észak-Korea már szilárd üzemanyagot is alkalmaz rakétáihoz, így indítás előtt nem kell feltölteni őket, azonnal indíthatók. Ráadásul most már úgynevezett hidegindítást is végre tudnak hajtani, amikor a rakétákat úgy tudják kilőni, hogy motorjuk csak a levegőben indul be, így a hő nem viseli meg az indítóállást, ami ezáltal sokszor felhasználható.

Egyedül persze Japán nemigen fogja megoldani az észak-koreai fenyegetést, de ha kellő elrettentő erővel rendelkezik, akkor Phenjan nem fogja úgy gondolni, hogy Japán a gyenge láncszem, amit úgy lehet célba venni, hogy senki nem mer visszaütni. A fenyegetést valószínűleg csak amerikai vezetéssel, esetleg kínai és orosz egyeztetéssel lehet megszüntetni, adott esetben egy teljes, rendszerváltó erejű katonai csapással, melyet a Wall Street Journal szerint már fontolgat az amerikai kormányzat.

Berlini fal



Kétségtelen, hogy azt már Amerika sem engedheti meg, hogy Phenjan egy olyan rakétával rendelkezzen, amely nukleáris fegyvert juttathatna Kaliforniáig. Így vagy valamiféle megegyezésre kell jutni Észak-Koreával, amire eddig semmi remény nem mutatkozott, vagy valóban jöhet a megelőző csapás. Ha azt túléli a koreai nép, jöhetne német mintára az egyesülés és a jólét kiterjesztése az egész országra. Kár, hogy maguk nem tudják ledönteni saját berlini falukat.