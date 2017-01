Újra adósságba veri magát az ország?

[{"id":"302997","cim":"Abszol\u00fat hozam\u00fa alapok: volt n\u00e9h\u00e1ny nagy dob\u00e1s, de nem sok","datum_tol":"2017-01-23 14:23","url_name":"abszolut-hozamu-alapok-volt-nehany-nagy-dobas-de-nem-sok-302997","kulcsszavak":["14299","17961","5023","20726","1434","109","357","4359"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 23. , H\u00e9tf\u0151 14:23","type":"cimke_top"},{"id":"303034","cim":"Dr\u00e1g\u00e1k m\u00e1r a magyar r\u00e9szv\u00e9nyek, vigy\u00e1zz, megeszi az infl\u00e1ci\u00f3 a p\u00e9nzed","datum_tol":"2017-01-24 11:04","url_name":"dragak-mar-a-magyar-reszvenyek-vigyazz-megeszi-az-inflacio-a-penzed-303034","kulcsszavak":["20464","7923","7954","738","1120","468","1129","357"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 24. , Kedd 11:04","type":"cimke_top"},{"id":"303067","cim":"Minden m\u00e1sodik magyar dolgoz\u00f3t le lehetne cser\u00e9lni egy robotra","datum_tol":"2017-01-24 20:01","url_name":"minden-masodik-magyar-dolgozot-le-lehetne-cserelni-egy-robotra-303067","kulcsszavak":["20464","118","18087","541","4433","783","882","353"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 24. , Kedd 20:01","type":"cimke_top"},{"id":"303081","cim":"\u00c9rthetetlen, ami t\u00f6rt\u00e9nik - senki sem veszi komolyan Trumpot?","datum_tol":"2017-01-25 14:35","url_name":"erthetetlen-ami-tortenik-senki-sem-veszi-komolyan-trumpot-303081","kulcsszavak":["20464","9181","825","470"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 14:35","type":"cimke_top"},{"id":"303082","cim":"Itt van, hol k\u00f6lt\u00f6tt\u00e9k el a magyarok a fizet\u00e9s\u00fcket az \u00e9v v\u00e9g\u00e9n ","datum_tol":"2017-01-25 09:23","url_name":"itt-van-hol-koltottek-el-a-magyarok-a-fizetesuket-az-ev-vegen-303082","kulcsszavak":["368","6532","11761"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 09:23","type":"kategoria_top"},{"id":"303088","cim":"Szmogriad\u00f3: mennyire pocs\u00e9k a leveg\u0151? ","datum_tol":"2017-01-25 10:26","url_name":"szmogriado-mennyire-pocsek-a-levego-303088","kulcsszavak":["9626","9625","15233"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 10:26","type":"cimke_top"},{"id":"303096","cim":"Itt van Trump \u00faj dob\u00e1sa \u2013 Amerika t\u00f6bb\u00e9 nem az \u00edg\u00e9ret f\u00f6ldje?","datum_tol":"2017-01-25 11:31","url_name":"itt-van-trump-uj-dobasa-amerika-tobbe-nem-az-igeret-foldje-303096","kulcsszavak":["534","20464","1618","4693","21246","9517"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 11:31","type":"trending_top"},{"id":"303104","cim":"Szmogriad\u00f3: a kitiltott aut\u00f3soknak ingyenes a BKV ","datum_tol":"2017-01-25 12:13","url_name":"szmogriado-a-kitiltott-autosoknak-ingyenes-a-bkv-303104","kulcsszavak":["5590","9626","2374"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 12:13","type":"cimke_top"},{"id":"303105","cim":"Lassan elfelejthetj\u00fck a m\u00ednuszokat? Ilyen id\u0151 j\u00f6n ","datum_tol":"2017-01-25 12:52","url_name":"lassan-elfelejthetjuk-a-minuszokat-ilyen-ido-jon-303105","kulcsszavak":["3500","15430","25886"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 12:52","type":"cimke_top"},{"id":"303106","cim":"\u00d3ri\u00e1si bejelent\u00e9s: n\u00e1lunk b\u0151v\u00edt a vil\u00e1g legnagyobb alapkezel\u0151je","datum_tol":"2017-01-25 13:01","url_name":"oriasi-bejelentes-nalunk-bovit-a-vilag-legnagyobb-alapkezeloje-303106","kulcsszavak":["657","194","1321","20907","10032"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 13:01","type":"kategoria_top"},{"id":"303114","cim":"Ez volt az egyik legjobb befektet\u00e9s tavaly, m\u00e9gsem vett\u00e9k","datum_tol":"2017-01-25 20:30","url_name":"ez-volt-az-egyik-legjobb-befektetes-tavaly-megsem-vettek-303114","kulcsszavak":["18114","12461","804","14299","783","357"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 20:30","type":"cimke_top"},{"id":"303120","cim":"Lehet, hogy j\u00f6v\u0151re m\u00e1r nem Merkel lesz a n\u00e9met kancell\u00e1r","datum_tol":"2017-01-26 06:06","url_name":"lehet-hogy-jovore-mar-nem-merkel-lesz-a-nemet-kancellar-303120","kulcsszavak":["990","17869","2914","932"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 06:06","type":"cimke_top"},{"id":"303121","cim":"Szmogriad\u00f3: a vid\u00e9kiek is ingyen k\u00f6zel\u00edthetik meg Budapesetet","datum_tol":"2017-01-25 16:41","url_name":"szmogriado-a-videkiek-is-ingyen-kozelithetik-meg-budapesetet-303121","kulcsszavak":["10936","4741","9626","1359","701","4293","4116"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 16:41","type":"cimke_top"},{"id":"303123","cim":"Bocs\u00e1natot k\u00e9rt az ad\u00f3hat\u00f3s\u00e1g: kamatostul adj\u00e1k vissza az illet\u00e9ket","datum_tol":"2017-01-25 16:59","url_name":"bocsanatot-kert-az-adohatosag-kamatostul-adjak-vissza-az-illeteket-303123","kulcsszavak":["755","25893","7702"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 16:59","type":"trending_top"},{"id":"303124","cim":"Ennek nem \u00f6r\u00fclnek majd a N\u00e9metorsz\u00e1gban dolgoz\u00f3 magyarok","datum_tol":"2017-01-25 17:13","url_name":"ennek-nem-orulnek-majd-a-nemetorszagban-dolgozo-magyarok-303124","kulcsszavak":["14368","10976"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 17:13","type":"cimke_top"},{"id":"303125","cim":"Egyre biztosabb: \u00edgy lesz v\u00e9ge az Alexandra bolth\u00e1l\u00f3zatnak","datum_tol":"2017-01-25 17:29","url_name":"egyre-biztosabb-igy-lesz-vege-az-alexandra-bolthalozatnak-303125","kulcsszavak":["20657","15140","21792","20658"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 25. , Szerda 17:29","type":"trending_top"},{"id":"303129","cim":"Rossz h\u00edr a budapestieknek: marad a szmogriad\u00f3 ","datum_tol":"2017-01-26 07:29","url_name":"rossz-hir-a-budapestieknek-marad-a-szmogriado-303129","kulcsszavak":["10156","9626","9625"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 07:29","type":"cimke_top"},{"id":"303134","cim":"Elmenek\u00fclt gazdagok, t\u00f6nkretett v\u00e1ros \u2013 siker\u00fcl Trumpnak legy\u0151zni a mexik\u00f3i drogmaffi\u00e1t?","datum_tol":"2017-01-26 08:30","url_name":"elmenekult-gazdagok-tonkretett-varos-sikerul-trumpnak-legyozni-a-mexikoi-drogmaffiat-303134","kulcsszavak":["541","9435","9645","12825","20464"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 08:30","type":"cimke_top"},{"id":"303137","cim":"Trump be\u00edg\u00e9rte: m\u00e1r \u00e9p\u00fcl a mexik\u00f3i fal","datum_tol":"2017-01-26 09:04","url_name":"trump-beigerte-mar-epul-a-mexikoi-fal-303137","kulcsszavak":["26145","6042","534","20464","855"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 09:04","type":"trending_top"},{"id":"303142","cim":"K\u00f6zel 70 milli\u00f3 forint b\u00edrs\u00e1got kapott a CIB Bank","datum_tol":"2017-01-26 09:55","url_name":"kozel-70-millio-forint-birsagot-kapott-a-cib-bank-303142","kulcsszavak":["277","18257","5664","605"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 09:55","type":"kategoria_top"},{"id":"303144","cim":"Baj van az Auchan egyik term\u00e9k\u00e9vel \u2013 levett\u00e9k a polcr\u00f3l ","datum_tol":"2017-01-26 10:18","url_name":"baj-van-az-auchan-egyik-termekevel-levettek-a-polcrol-303144","kulcsszavak":["431","9395","21031"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 10:18","type":"trending_top"},{"id":"303147","cim":"Megint seg\u00edt az \u00e1llam fel\u00faj\u00edtani a lak\u00e1st \u2013 itt vannak a r\u00e9szletek ","datum_tol":"2017-01-26 10:53","url_name":"megint-segit-az-allam-felujitani-a-lakast-itt-vannak-a-reszletek-303147","kulcsszavak":["859","17940","2636"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 10:53","type":"cimke_top"},{"id":"303151","cim":"Fel\u00fcgyeleti bakl\u00f6v\u00e9s: kiteregett\u00e9k Soros titkait","datum_tol":"2017-01-26 11:27","url_name":"felugyeleti-bakloves-kiteregettek-soros-titkait-303151","kulcsszavak":["4779","115"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 11:27","type":"trending_top"},{"id":"303153","cim":"Figyelmeztettek az oroszok: gond lehet a g\u00e1zell\u00e1t\u00e1ssal","datum_tol":"2017-01-26 11:44","url_name":"figyelmeztettek-az-oroszok-gond-lehet-a-gazellatassal-303153","kulcsszavak":["12520","3751","2962","1392","957"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 11:44","type":"cimke_top"},{"id":"303154","cim":"Hamarosan fell\u00e9legezhet\u00fcnk? Megoldhatja az id\u0151j\u00e1r\u00e1s a szmogriad\u00f3t","datum_tol":"2017-01-26 11:52","url_name":"hamarosan-fellelegezhetunk-megoldhatja-az-idojaras-a-szmogriadot-303154","kulcsszavak":["3500","22366"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 11:52","type":"cimke_top"},{"id":"303160","cim":"Sorban mennek t\u00f6nkre a v\u00edz\u00f3r\u00e1k \u2013 te hogyan vigy\u00e1zol r\u00e1?","datum_tol":"2017-01-26 12:52","url_name":"sorban-mennek-tonkre-a-vizorak-te-hogyan-vigyazol-ra-303160","kulcsszavak":["15981","26014","3442","26149","2346","4891"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:52","type":"trending_top"},{"id":"303162","cim":"A nap k\u00e9pe: \u00edgy sztr\u00e1jkolnak az Audi-gy\u00e1r tetej\u00e9n ","datum_tol":"2017-01-26 13:02","url_name":"a-nap-kepe-igy-sztrajkolnak-az-audi-gyar-tetejen-303162","kulcsszavak":["26150","10966"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 13:02","type":"trending_top"},{"id":"303165","cim":"Ez lehetett a vil\u00e1g egyik legbut\u00e1bb terrorcsoportja","datum_tol":"2017-01-26 14:20","url_name":"ez-lehetett-a-vilag-egyik-legbutabb-terrorcsoportja-303165","kulcsszavak":["260","3308","21926","353","21810","19377","22605","23409","21238"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:20","type":"trending_top"},{"id":"303166","cim":"Hatalmas t\u00f6megkarambol t\u00f6rt\u00e9nt Lengyelorsz\u00e1gban","datum_tol":"2017-01-26 14:00","url_name":"hatalmas-tomegkarambol-tortent-lengyelorszagban-303166","kulcsszavak":["147","26151","957","210"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:00","type":"cimke_top"},{"id":"303172","cim":"\u00daj gazd\u00e1t keres egy egyetemi kar \u2013 nem kell senkinek?","datum_tol":"2017-01-26 15:01","url_name":"uj-gazdat-keres-egy-egyetemi-kar-nem-kell-senkinek-303172","kulcsszavak":["6032","6740"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 15:01","type":"trending_top"},{"id":"303174","cim":"\u00dajabb kih\u00edv\u00f3t kapnak a taxisok \u2013 ez a c\u00e9g m\u00e1r megverte az Ubert","datum_tol":"2017-01-26 15:22","url_name":"ujabb-kihivot-kapnak-a-taxisok-ez-a-ceg-mar-megverte-az-ubert-303174","kulcsszavak":["17532","26155"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 15:22","type":"trending_top"},{"id":"303177","cim":"\u00dajra j\u00f6n a v\u00e9rfagyaszt\u00f3 hideg: -20 fokn\u00e1l is hidegebb lehet","datum_tol":"2017-01-26 15:57","url_name":"ujra-jon-a-verfagyaszto-hideg-20-foknal-is-hidegebb-lehet-303177","kulcsszavak":["3500","22366"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 15:57","type":"cimke_top"},{"id":"303178","cim":"K\u00e9m\u00e9nymentes belv\u00e1ros: \u00edgy inthetn\u00e9nk b\u00facs\u00fat a szmognak","datum_tol":"2017-01-26 17:09","url_name":"kemenymentes-belvaros-igy-inthetnenk-bucsut-a-szmognak-303178","kulcsszavak":["26156","9626"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 17:09","type":"cimke_top"},{"id":"303179","cim":"Trump tr\u00f3jai falova lesz az Egyes\u00fclt Kir\u00e1lys\u00e1g?","datum_tol":"2017-01-26 20:20","url_name":"trump-trojai-falova-lesz-az-egyesult-kiralyag-303179","kulcsszavak":["19902","20787","24248","14044"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 20:20","type":"trending_top"},{"id":"303180","cim":"A Nap Sz\u00e1ma: 41","datum_tol":"2017-01-26 18:08","url_name":"a-nap-szama-41-303180","kulcsszavak":["26157","19312","2914"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 18:08","type":"cimke_top"},{"id":"303181","cim":"Brut\u00e1lis k\u00ednz\u00e1sokra ad enged\u00e9lyt Trump","datum_tol":"2017-01-26 18:16","url_name":"brutalis-kinzasokra-ad-engedelyt-trump-303181","kulcsszavak":["26158","23670","20787","19703"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 18:16","type":"trending_top"},{"id":"303183","cim":"V\u00e9gre fell\u00e9legezhet\u00fcnk \u2013 v\u00e9ge a szmogriad\u00f3s korl\u00e1toz\u00e1soknak","datum_tol":"2017-01-27 07:02","url_name":"vegre-fellelegezhetunk-vege-a-szmogriados-korlatozasoknak-303183","kulcsszavak":["8310","9626"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 07:02","type":"cimke_top"}]

Optimistán látja a lapunk által megkérdezett hazai kereskedelmi bankok többsége a lakossági és vállalati hitelezés jövőjét, százalékos arányban szinte mindenki két számjegyű növekedést vár 2017-től. Ezt támasztja alá lakossági oldalról a béremelésekből adódó növekvő fogyasztás és az alacsony hitelkamatok, míg vállalati oldalról szintén a hitelek várhatóan tartós olcsósága miatt nőtt meg az éhség.

Ugyan a számok alapján azt mondhatjuk, hogy a gazdasággal minden rendben, a Magyar Nemzeti Bank szerint tovább kell erősödnie a hitelezésnek, főleg a vállalatinak. Erre meg is van az esély, hiszen az alacsony kamatkörnyezet elhozta a hitelezési fordulatot tavaly, így a bővülés tartóssá is válhat. Adott ehhez a növekvő lakossági fogyasztás és a jegybank adatai szerint a kis- és középvállalkozások hiteléhsége is egyre nagyobb, amit csak tetéz, hogy az MNB nem mostanában nyúl majd az alapkamathoz.

A jegybank ugyanakkor már régen bejelentette, hogy itt a kereskedelmi bankok ideje, hogy átvegyék a főszerepet a hitelezés területén, ne várjanak a növekedési hitelprogramhoz (nhp) hasonló intézkedésekre. Kíváncsiak voltunk, vajon a hazai pénzintézetek optimistán látták-e 2016-ot és hogyan látják a hitelezés jövőjét, ezért megkérdeztük, mire számítanak 2017-ben a lakossági és vállalati területen:

Hirdetés

OTP Elemzési Központ

Lakossági:

2016-ban megtörtént a hitelezési fordulat, megállt a lakossági és vállalati hitelállomány csökkenése is. A lakosság nettó hitelfelvétele a nyár óta pozitív tartományban van. 2016 június óta (novemberig bezárólag) összesen 62.5 milliárd forint volt a nettó lakossági hitelfelvétel. Mivel a lakossági hitelfelvételt legerősebben mozgató makrogazdasági fundamentumok – munkanélküliség, reálbérek, hitelkamatok – kedvezően alakulnak, ezért a lakossági hitelfelvétel 2017-ben tovább erősödhet. Magyarországon a lakossági mérlegalkalmazkodás nagyon hosszú folyamat volt, viszont mostanra alacsony szintre süllyedt – a GDP 18 százaléka alá – csökkent a háztartások eladósodása, ami még régiós viszonylatban is alacsonynak mondható.

Vállalati:

A gazdasági fellendülés első szakaszában még csak az exportszektor futott fel, ott voltak komolyabb beruházások. Viszont ezek a beruházások kevesebb banki hitelt igényelnek. Mostanra viszont a növekedésben a belföldre termelő ágazatoké lett a főszerep – a lakáspiac mellett az iroda, szálloda, és egyéb ingatlan piacokon is felfutott a kereslet – amelyek a beruházásaiknál sokkal inkább támaszkodnak banki hitelekre. Ennek következtében 2016 január-novemberi időszakban már több mint 242 milliárd forint volt a nem-pénzügyi vállalatok nettó hitelfelvétele, vagyis a hitelállomány már itt is növekedésnek indult. Mivel úgy gondoljuk, hogy ezek az ágazatok a következő években is jól teljesíthetnek, ezért a vállalati szektorban is jó évre számítunk 2017-ben - írta válaszában az Otp Elemző Központja.

CIB Bank

Lakossági:

2016-ban több mint 40%-kal tudtuk növelni az új folyósítások volumenét a lakossági ügyfélkörben. Idén a lakossági oldalon a minimálbér, illetve a bérszínvonal emelkedése, valamint a CSOK bevezetése által intenzívebbé váló jelzáloghitelezés a finanszírozási lehetőségek további felfutását vetítik előre - közölte lapunkkal a bank.

A lakossági hitelezésen belül kiemelkedő volt a növekedés a személyi kölcsönök terén: bár a 2016 év végi adatok még nem ismertek, a korábbi MNB statisztikák alapján a teljes piac növekedése várhatóan több mint 60%-kal haladja meg a 2015 évi teljesítményt. A CIB Banknak sikerült ezt meghaladó mértékben növekednie, az újonnan folyósított személyi kölcsönök volumene több mint duplázódott bankunknál. 2016-ban szintén jelentős növekedést értünk el a prémium ügyfélkörben értékesített személyi kölcsönöknél: ebben a szegmensben hétszeresére nőtt a folyósított személyi kölcsönök összege. Az idei évben ennél várhatóan alacsonyabb lesz a piaci növekedés mértéke, így bankunknál is kisebb mértékű növekedésre számítunk.

Vállalati:

A vállalati hitelezés területén egyre inkább stagnáló kereslettel találkozott a pénzintézet, amit az NHP kivezetése tovább erősít, így lassuló, de egyenletes növekedést várnak az idei évben. "Véleményünk szerint az Eximbank és az MFB által kínált kedvező kamatozású hitelkonstrukciók értékesítése nagyobb hangsúlyt fog kapni az idei évben, továbbá tervezzük az intézményi garantőrökkel való együttműködés kiszélesítését is annak érdekében, hogy a vállalkozások minél olcsóbban jussanak forráshoz. Figyelembe véve ezeket a hatásokat a KKV ügyfélkörünkben az új kihelyezések esetében 30 százalék körüli bővülést tervezünk 2017-re" - közölték.

Erste Bank

Lakossági:

Az új lakossági hitelezés területén a változó lakossági várakozások, az állami támogatások mozdító ereje és az építőipari kínálat javulása, valamint lakástakarék pénztárának hitelezése miatt az Erste jelzáloghitelezésben 30%-ot meghaladó folyósítás bővülésre számít tavalyhoz képest, míg a fogyasztási hitelezés területén 20%-os kihelyezés-növekedéssel számol a bank 2016-hoz képest.

Vállalati:

Az Erste a vállalati szektorban körülbelül 10%-os piaci növekedéssel számol, mely területen a bank a várható piaci átlag feletti, 15-20 százalékos bővüléssel tervez a saját új hitelkihelyezések tekintetében - írták a Privátbankárnak.

Gránit Bank

Lakossági:

2016-ban folytatódott a hazai lakáspiac élénkülése és ez a lakáshitelek iránti keresletben is érezhető volt. 2017-ben ennek a tendenciának a folytatódására és további kismértékű erősödésére számítunk, amivel összefüggésben a lakáshitelek iránti is növekvő érdeklődést várunk. A Gránit Bank a piaci növekedést meghaladó ütemű növekedésre számít 2017-ben.

Vállalati:

A vállalati hitelállomány vonatkozásában a Gránit Bank a piaci átlagot várhatóan meghaladó, 20-25% körüli növekedést tervez 2017-ben - mondta el Tölgyesi Zoltán, a bank vállalati és KKV üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese. Tölgyesi korábban a Trend FM-nek adott interjújában a vállalati finanszírozással kapcsolatban elmondta, nem kell attól tartani, hogy a jelenlegi ciklusban megpályázható uniós források kiütik a banki hitelkonstrukciókat. Egyrészt a pályázatokhoz önerő is kell, másrészt ezen források egy része is hitel. A bankok vállalatokért folytatott versenyével kapcsolatban elmondta, hogy meredeken emelkedett a bankok hitelezési készsége, a verseny igazán a kamatmarzsok szűkülésében jelentkezett az elmúlt években, mostanra pedig már a kockázatvállalási hajlandóságon is látszik ez.

Unicredit Bank

Lakossági:



Mindkét szegmensben növekedésre számít a bank. Válaszukban azt írják, a lakossági piacon a mindenekelőtt a jelzáloghitelezésben várnak növekedést a kedvező gazdasági változások és a lakáspiaci trendek alapján. Emellett a tavalyi és idei évben tovább növekvő foglalkoztatás és szignifikáns mértékben bővülő reáljövedelmek is kedvező irányba befolyásolják az ingatlanvásárlási kedvet, ezáltal az igényelt hitelek volumenét. Várakozásaik szerint az eddigiekhez hasonlóan az idei évben is a használtlakás-vásárláshoz kapcsolódó hitelkérelmek lesznek többségben, ugyanakkor az új lakások esetében is növekvő igényekre számítanak a magánépítések és az új társasházi projektek számának gyarapodásával, többek között az állami támogatásoknak köszönhetően.

Vállalati:

"Kisvállalati hitelpiac 2017-es növekedésének legfőbb mozgatórugóját abban látjuk, hogy a vállalkozások hiteligénye az elmúlt években ismét növekedett (többek között az MNB hitelprogramnak is köszönhetően), és ennek nyomán a támogatott hiteltermékek mellett várhatóan az egyéb banki konstrukciók iránti igény is nő majd. Ezt a képet árnyalják az EU-forrásokból várhatóan elérhető kedvező, az MFB pontokon keresztül igénybe vehető visszatérítendő, illetve kombinált támogatások, amelyek a banki hitelek alternatívájaként foghatják vissza a tervezett és várt volumennövekedést" - emelte ki a pénzintézet.

A vállalati hitelpiacon 2017-ben megindulhat egy alacsony mértékű, és szelektív növekedés. Pozitív hatásként az előrejelzett gazdasági növekedés mellett első sorban az új EU-pályázati, forrásbevonási ciklus beindulását, és az ezzel ciklikusan együtt járó banki finanszírozási igények megjelenését látják, és továbbra is pozitív hatást tud gyakorolni a piac egy fontos szegmensében az MNB piaci hitelprogramja. Árnyalja a képet a növekedési hitelprogram március végével történő kifutása, illetve az EU-forrásokból elérhető visszatérítendő és kombinált támogatások bankhitelezést kiváltó hatása.