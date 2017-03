Kísért a svájci frank: újabb deviza szakadhat be?

[{"id":"304307","cim":"\u00daj korszak kezd\u0151dik? Dr\u00f3nr\u00f3l ledobott bomb\u00e1val \u00f6lt az Iszl\u00e1m \u00c1llam","datum_tol":"2017-02-25 14:00","url_name":"uj-korszak-kezdodik-dronrol-ledobott-bombaval-olt-az-iszlam-allam-304307","kulcsszavak":["17682","21497","13253","22439"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 25. , Szombat 14:00","type":"cimke_top"},{"id":"304309","cim":"7 kem\u00e9ny t\u00e9nnyel c\u00e1folja a sv\u00e9d korm\u00e1ny Donald Trumpot","datum_tol":"2017-02-25 16:33","url_name":"7-kemeny-tennyel-cafolja-a-sved-kormany-donald-trumpot-304309","kulcsszavak":["20464","360","2585","1593","567","4693","2036","9517","260"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 25. , Szombat 16:33","type":"cimke_top"},{"id":"304311","cim":"Trumpb\u00f3l pap\u00edrtigris lett? K\u00edna fogja kit\u00f6lteni a keletkez\u0151 hatalmi v\u00e1kuumot","datum_tol":"2017-02-25 19:02","url_name":"trumpbol-papirtigris-lett-kina-fogja-kitolteni-a-keletkezo-hatalmi-vakuumot-304311","kulcsszavak":["20464","4433","2442","541"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 25. , Szombat 19:02","type":"cimke_top"},{"id":"304356","cim":"Magyarorsz\u00e1g az EU-ban: miben vagyunk m\u00e9g nagymen\u0151k a mamahotelen k\u00edv\u00fcl?","datum_tol":"2017-02-27 18:01","url_name":"magyarorszag-az-eu-ban-a-mamahotelben-nagymenok-vagyunk-304356","kulcsszavak":["779","10833","19944","3487"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 27. , H\u00e9tf\u0151 18:01","type":"trending_top"},{"id":"304357","cim":"Nemsok\u00e1ra letasz\u00edtj\u00e1k a gazd\u00e1kat a traktorr\u00f3l, \u00e9s \u00edr\u00f3asztal mell\u00e9 k\u00e9nyszer\u00fclnek","datum_tol":"2017-02-27 16:00","url_name":"nemsokara-letaszitjak-a-gazdakat-a-traktorrol-es-iroasztal-melle-kenyszerulnek-304357","kulcsszavak":["18611","3050","26460","2362","2360","2330","2361","408"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 27. , H\u00e9tf\u0151 16:00","type":"cimke_top"},{"id":"304360","cim":"Meglep\u0151en j\u00f3l halad Moszul ostroma \u2013 Irak b\u00facs\u00fazik az Iszl\u00e1m \u00c1llamt\u00f3l","datum_tol":"2017-02-28 06:07","url_name":"meglepoen-jol-halad-moszul-ostroma-irak-bucsuzik-az-iszlam-allamtol-304360","kulcsszavak":["23899","17682","2088","708"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 06:07","type":"cimke_top"},{"id":"304367","cim":"Elj\u00f6tt a v\u00e9g? K\u00ednjukban a retr\u00f3hoz ny\u00falnak a mobilgy\u00e1rt\u00f3k","datum_tol":"2017-02-27 20:01","url_name":"eljott-a-veg-kinjukban-a-retrohoz-nyulnak-a-mobilgyartok-304367","kulcsszavak":["15201","26454","5087","9178","17792","769","6805"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 27. , H\u00e9tf\u0151 20:01","type":"trending_top"},{"id":"304373","cim":"\u00dajabb katasztr\u00f3fa Olaszorsz\u00e1gban: kit\u00f6rt az Etna","datum_tol":"2017-02-28 07:13","url_name":"ujabb-katasztrofa-olaszorszagban-kitort-az-etna-304373","kulcsszavak":["26462","17545","4100","133"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 07:13","type":"cimke_top"},{"id":"304375","cim":"\u00daj embere van Trumpnak: megszavazt\u00e1k a kereskedelmi minisztert","datum_tol":"2017-02-28 08:06","url_name":"uj-embere-van-trumpnak-megszavaztak-a-kereskedelmi-minisztert-304375","kulcsszavak":["855","20464","541","25589"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 08:06","type":"cimke_top"},{"id":"304376","cim":"Belet\u00f6rik Trump foga Mexik\u00f3ba?","datum_tol":"2017-02-28 08:36","url_name":"beletorik-trump-foga-mexikoba-304376","kulcsszavak":["534","408","4693","541","26464","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 08:36","type":"cimke_top"},{"id":"304380","cim":"Ez\u00e9rt lehet nagyobb a te g\u00e1zsz\u00e1ml\u00e1d is","datum_tol":"2017-02-28 09:31","url_name":"ezert-lehet-nagyobb-a-te-gazszamlad-is-304380","kulcsszavak":["1392","804"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 09:31","type":"trending_top"},{"id":"304384","cim":"Valami nagyon elromlott: egyre t\u00f6bbet k\u00e9snek a sz\u00e1ml\u00e1kkal a magyar c\u00e9gek","datum_tol":"2017-02-28 16:32","url_name":"valami-nagyon-elromlott-egyre-tobbet-kesnek-a-szamlakkal-a-magyar-cegek-304384","kulcsszavak":["26465","8064","1103"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 16:32","type":"cimke_top"},{"id":"304386","cim":"Megold\u00f3dott az Apple-rejt\u00e9ly, esik a Mol","datum_tol":"2017-02-28 10:35","url_name":"megoldodott-az-apple-rejtely-esik-a-mol-304386","kulcsszavak":["1691","622","324","227"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 10:35","type":"cimke_top"},{"id":"304397","cim":"Valami nagyon nem stimmel a ny\u00edregyh\u00e1zi Legolanddel - bl\u00f6ff\u00f6lt a polg\u00e1rmester?","datum_tol":"2017-02-28 14:39","url_name":"valami-nagyon-nem-stimmel-a-nyiregyhazi-legolanddel-bloffolt-a-polgarmester-304397","kulcsszavak":["26476","26474","26473"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 14:39","type":"trending_top"},{"id":"304403","cim":"14 \u00e9ve nem l\u00e1tott olyat Magyarorsz\u00e1g, mint ami id\u00e9n j\u00f6het","datum_tol":"2017-02-28 13:03","url_name":"14-eve-nem-latott-olyat-magyarorszag-mint-ami-iden-johet-304403","kulcsszavak":["882","593","360"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 13:03","type":"trending_top"},{"id":"304411","cim":"Ronda \u00fcgyben vizsg\u00e1l\u00f3dnak: p\u00e9nz\u00e9rt adt\u00e1k a v\u00edzumot?","datum_tol":"2017-02-28 13:54","url_name":"ronda-ugyben-vizsgalodnak-penzert-adtak-a-vizumot-304411","kulcsszavak":["13182","133"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 13:54","type":"cimke_top"},{"id":"304417","cim":"Holnapt\u00f3l \u00faj p\u00e9nzekkel fizethet\u00fcnk \u2013 \u00edgy n\u00e9znek ki ","datum_tol":"2017-02-28 15:35","url_name":"holnaptol-uj-penzekkel-fizethetunk-igy-neznek-ki-304417","kulcsszavak":["9547","1331","605","26478","26479"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 15:35","type":"trending_top"},{"id":"304420","cim":"Br\u00fcsszelben kital\u00e1lt\u00e1k, honnan szereznek p\u00e9nzt a menek\u00fcltv\u00e1ls\u00e1gra","datum_tol":"2017-02-28 16:10","url_name":"brusszelben-kitalaltak-honnan-szereznek-penzt-a-menekultvalsagra-304420","kulcsszavak":["1147","21246","3842","353","957","10833","11113"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 16:10","type":"trending_top"},{"id":"304423","cim":"Bekem\u00e9ny\u00edtenek az osztr\u00e1kok \u2013 gyorsabban kirakn\u00e1k a menek\u00fclteket","datum_tol":"2017-02-28 17:40","url_name":"bekemenyitenek-az-osztrakok-gyorsabban-kiraknak-a-menekulteket-304423","kulcsszavak":["680","4328","466","5979","66","21060","10554","9517"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 17:40","type":"trending_top"},{"id":"304424","cim":"Ilyen v\u00e1g\u00f3hidat m\u00e9g Cs\u00e1nyi S\u00e1ndor sem l\u00e1tott ","datum_tol":"2017-02-28 17:12","url_name":"ilyen-vagohidat-meg-csanyi-sandor-sem-latott-304424","kulcsszavak":["26480","10725","9981","6797"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 28. , Kedd 17:12","type":"cimke_top"},{"id":"304430","cim":"Cs\u0151dbe mehet az Est Media","datum_tol":"2017-03-01 07:59","url_name":"csodbe-mehet-az-est-media-304430","kulcsszavak":["10822","972"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 01. , Szerda 07:59","type":"kategoria_top"},{"id":"304431","cim":"Putyin\u00e9k befoly\u00e1solni akarj\u00e1k a francia v\u00e1laszt\u00e1sokat?","datum_tol":"2017-03-01 08:31","url_name":"putyinek-befolyasolni-akarjak-a-francia-valasztasokat-304431","kulcsszavak":["3400","804","333"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 01. , Szerda 08:31","type":"trending_top"},{"id":"304434","cim":"Borzaszt\u00f3 \u00e1llapotokat tal\u00e1ltak az ellen\u0151r\u00f6k - horrorhentes bukott le","datum_tol":"2017-03-01 08:57","url_name":"borzaszto-allapotokat-talaltak-az-ellenorok-horrorhentes-bukott-le-304434","kulcsszavak":["7370","4592"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 01. , Szerda 08:57","type":"trending_top"},{"id":"304435","cim":"Nyaral\u00f3 v\u00e1s\u00e1rl\u00e1s\u00e1n t\u00f6r\u00f6d a fejed? Itt vannak az \u00e1rak ","datum_tol":"2017-03-01 12:30","url_name":"nyaralo-vasarlasan-torod-a-fejed-itt-vannak-az-arak-304435","kulcsszavak":["1917","4750","20073","1131"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 01. , Szerda 12:30","type":"cimke_top"},{"id":"304437","cim":"Emelkedik az OTP \u00e9s a Mol, a forint is er\u0151re kapott","datum_tol":"2017-03-01 10:30","url_name":"emelkedik-az-otp-es-a-mol-a-forint-is-erore-kapott-304437","kulcsszavak":["7119","227","324","1691","622"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 01. , Szerda 10:30","type":"cimke_top"},{"id":"304438","cim":"Komoly bizony\u00edt\u00e9k ker\u00fclt el\u0151 a Quaestor-\u00fcgyben","datum_tol":"2017-03-01 10:13","url_name":"komoly-bizonyitek-kerult-elo-a-quaestor-ugyben-304438","kulcsszavak":["4064","1453"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 01. , Szerda 10:13","type":"cimke_top"},{"id":"304445","cim":"Felp\u00f6r\u00f6gnek a bankok: elkezdik kisz\u00f3rni a lak\u00e1shitelesek ingatlanjait","datum_tol":"2017-03-01 11:11","url_name":"raszoltak-a-bankokra-el-kell-adni-a-hitelesek-lakasat-304445","kulcsszavak":["1100","1131"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 01. , Szerda 11:11","type":"cimke_top"},{"id":"304447","cim":"Csal\u00e1di t\u0171zf\u00e9szek \u2013 kider\u00fclt, mi\u00e9rt lakik otthon a fiatalok fele","datum_tol":"2017-03-01 11:28","url_name":"csaladi-tuzfeszek-kiderult-miert-lakik-otthon-a-fiatalok-fele-304447","kulcsszavak":["1100","26482","26484","26483","5105"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 01. , Szerda 11:28","type":"cimke_top"},{"id":"304449","cim":"Megint a bika volt az \u00far Budapesten","datum_tol":"2017-03-01 11:44","url_name":"megint-a-bika-volt-az-ur-budapesten-304449","kulcsszavak":["24878","5969"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 01. , Szerda 11:44","type":"kategoria_top"},{"id":"304451","cim":"Fognak m\u00e9g csal\u00f3dni az oroszok Trumpban ","datum_tol":"2017-03-01 11:57","url_name":"fognak-meg-csalodni-az-oroszok-trumpban-304451","kulcsszavak":["541","804","487","20464","21577"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 01. , Szerda 11:57","type":"cimke_top"},{"id":"304466","cim":"Egy motorosfut\u00e1r lett az egyik leggazdagabb k\u00ednai","datum_tol":"2017-03-01 16:30","url_name":"egy-motorosfutar-lett-az-egyik-leggazdagabb-kinai-304466","kulcsszavak":["26488","11306","4433","6456","1337"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. m\u00e1rcius 01. , Szerda 16:30","type":"kategoria_top"}]

Már egy hónap múlva eltörölhetik a cseh korona árfolyamküszöbét, amelyet a svájci frankéhoz nagyon hasonlóan vezettek be 2013-ban. Sokan a deviza erősödésére játszanak, de könnyen megégethetik magukat, hasonlóan a 2015 elején svájci frankra spekulálókhoz. Egy biztos, valaminek előbb-utóbb történnie kell.

Akár már bő egy hónapon belül sor is kerülhet a cseh korona árfolyamküszöbének eltörlésére a K&H Trendmonitor blog szerint. Kovács Mátyás azt várja, hogy már valamikor április első heteiben engedik el a küszöböt. Hogy pontosan mikor, azt nem lehet előre tudni, mivel egy előre bejelentett időpont esetén a piac korlátlanul tudna spekulálni a korona erősödésére.

Hirdetés

A küszöb eltörlése nagy volatilitást hozhat a korona árfolyamában, de ezt a jegybank valószínűleg próbálja majd tompítani, az árfolyam viszonylag gyorsan beállhat egy új egyensúlyi szintre. Közép-hosszú távon pedig tovább folytatódhat a cseh korona fokozatos erősödése – írja.

A svájci frank fordítottja

Az árfolyamküszöböt 2013-ban azért vezették be, mert a cseh infláció nagyon alacsony volt, deflációtól tartottak, ami ellen az egyik legjobb módszer volt a deviza leértékelése, értékének alacsonyan tartása. Most azonban, Európa nagy részéhez vagy Magyarországhoz hasonlóan a cseh infláció is meglódult, ami elvileg okafogyottá teheti az árfolyamküszöböt.

A cseh korona és a svájci frank között azonban vannak jelentős különbségek is. A svájci franknál a jegybank az utolsó pillanatig kitartott amellett, hogy nem fogja eltörölni a küszöböt, azaz nem fogja hagyni erősödni a devizát, így mindenki frankgyengülésre játszott. A koronánál viszont a jegybank arról kommunikál, hogy előbb-utóbb, legkorábban a második negyedévben el fogja törölni a küszöböt, így a spekuláció a koronaerősödés mellett folyik.

Valami meglepetést kéne okozni

Ennek jele, hogy a cseh jegybank már óriási összegekért adott el koronát (vásárolt fel devizát), vagy például az, hogy a pár éves futamidejű korona-államkötvények hozama negatív. A jegybankot annyiban mintha sürgetné az idő, hogy devizatartalékai már hatalmasra duzzadtak. Lehet, hogy esetleg már holnap lépni fog valamit, hogy megelőzze a további spekulációt, meglepje a piacot, megelőzze, hogy a spekulánsok az ő nyeresége rovására nyerjenek.

Beindulhat egy spirál

Egy régi tőzsdés közhely szerint a piac mindig abba az irányba megy, amerre a legnagyobb fájdalmat okozza. Ebben az esetben az lehetne az, ha a korona erősödés helyett hirtelen nagyot gyengülne az árfolyamküszöb eltörlése esetén. (Esetleg a küszöb meghosszabbításának hírére.) Ekkor ugyanis ott állna a sok koronatulajdonos (long pozíciókkal rendelkező szereplő), és nem tudná kinek eladni a koronáját. (Hacsak a nemzeti bank be nem lép.)

Az automatikus veszteségzáró megbízások, azaz stop loss beállítása, a túlzott tőkeáttétel önmagát gerjesztő spirált is elindíthatnak, mint annak idején a svájci franknál, csak az ellenkező irányba. Kérdés, a piaci szereplők tanultak-e a korábbi esetből, mennyire vállaltak túlzott kockázatot.

Egyszerre tülekedne mindenki az ajtónál

Hasonló veszélyekre figyelmeztetett nemrég az Aegon Alapkezelő Total Return blogján Duronelly Péter. „Az azonban valószínűnek tűnik, hogy a devizapiac áteresztőképességét (ami napi forgalmával arányos) jelentősen meghaladhatja a pozíciózárások hirtelen igénye, és ezért a küszöb elmozdulásakor az árfolyam még akár jelentősen le is értékelődhet, jelentős veszteségeket okozva az ellenkező mozgásra spekulálóknak” – írta.

(Korábbi cikkünk a koronáról, a korona és a forint árfolyamának összehasonlításáról itt.)