Aki 8 éve Valentin-napon vásárolt be, rengeteget keresett

[{"id":"303836","cim":"\u00c9szak-Korea alaposan megtesztelte Trumpot","datum_tol":"2017-02-13 06:05","url_name":"eszak-korea-alaposan-megtesztelte-trumpot-303836","kulcsszavak":["23287","20464","19431","8689"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 06:05","type":"cimke_top"},{"id":"303843","cim":"Robban\u00e1s el\u0151tt a magyar \u00e9p\u00edt\u0151ipar - csak nehogy r\u00e1nk szakadjon a g\u00f6d\u00f6r fala","datum_tol":"2017-02-13 09:35","url_name":"robbanas-elott-a-magyar-epitoipar-csak-nehogy-rank-szakadjon-a-godor-fala-303843","kulcsszavak":["19239","3956","6942","10438","592"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 09:35","type":"cimke_top"},{"id":"303851","cim":"Magasban az OTP \u00e9s a Richter","datum_tol":"2017-02-13 11:04","url_name":"magasban-az-otp-es-a-richter-303851","kulcsszavak":["227","325","7119"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 11:04","type":"cikk_cimke"},{"id":"303852","cim":"Trump mindj\u00e1rt kirobbantja az amerikai-eur\u00f3pai kereskedelmi h\u00e1bor\u00fat ","datum_tol":"2017-02-13 11:25","url_name":"trump-mindjart-kirobbantja-az-amerikai-europai-kereskedelmi-haborut-303852","kulcsszavak":["25569","6213","20464"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 11:25","type":"cimke_top"},{"id":"303853","cim":"Olvad a j\u00e9g \u00e9s a h\u00f3: egyre nagyobb az \u00e1rv\u00edzk\u00e9sz\u00fclts\u00e9g","datum_tol":"2017-02-13 11:15","url_name":"olvad-a-jeg-es-a-ho-egyre-nagyobb-az-arvizkeszultseg-303853","kulcsszavak":["2669","12088"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 11:15","type":"cimke_top"},{"id":"303854","cim":"Elker\u00fclhetetlen a katasztr\u00f3fa? Ez\u00e9rt kell kimenek\u00edteni t\u00f6bb sz\u00e1zezer embert","datum_tol":"2017-02-13 11:33","url_name":"elkerulhetetlen-a-katasztrofa-ezert-kell-kimenekiteni-tobb-szazezer-embert-303854","kulcsszavak":["2669","11609","26308","2074","3233"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 11:33","type":"cimke_top"},{"id":"303855","cim":"Szabadul a k\u00fclf\u00f6ld az amerikai \u00e1llamk\u00f6tv\u00e9nyekt\u0151l","datum_tol":"2017-02-13 13:35","url_name":"szabadul-a-kulfold-az-amerikai-allamkotvenyektol-303855","kulcsszavak":["1348","20464","5035"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 13:35","type":"cimke_top"},{"id":"303858","cim":"T\u00e9nyleg k\u00fclf\u00f6ldi befektet\u0151k mark\u00e1ban van a budapesti ingatlanpiac?","datum_tol":"2017-02-13 20:31","url_name":"tenyleg-kulfoldi-befektetok-markaban-van-a-budapesti-ingatlanpiac-303858","kulcsszavak":["21984","11082","1917","643"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 20:31","type":"cimke_top"},{"id":"303859","cim":"Ez m\u00e1r a tavasz: ilyen id\u0151nk lesz a h\u00e9ten ","datum_tol":"2017-02-13 12:07","url_name":"ez-mar-a-tavasz-ilyen-idonk-lesz-a-heten-303859","kulcsszavak":["4216","15430","3500"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 12:07","type":"cimke_top"},{"id":"303860","cim":"Kider\u00fclt, mikor tal\u00e1lkozhat Putyin \u00e9s Trump","datum_tol":"2017-02-13 12:15","url_name":"kiderult-mikor-talalkozhat-putyin-es-trump-303860","kulcsszavak":["131","22342","17356","13889","1553","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 12:15","type":"cimke_top"},{"id":"303863","cim":"Z\u00fag az \u00e1rv\u00edz \u2013 \u00edgy \u00f6nti el az orsz\u00e1got a h\u00f3l\u00e9","datum_tol":"2017-02-13 12:45","url_name":"zug-az-arviz-igy-onti-el-az-orszagot-a-hole-303863","kulcsszavak":["12091","12088","2670","2669"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 12:45","type":"cimke_top"},{"id":"303865","cim":"Megvan az \u00e9v sajt\u00f3fot\u00f3ja: biztosan te is ismered","datum_tol":"2017-02-13 13:11","url_name":"megvan-az-ev-sajtofotoja-biztosan-te-is-ismered-303865","kulcsszavak":["26312","26311"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 13:11","type":"trending_top"},{"id":"303868","cim":"10 \u00e9ve toljuk a bev\u00e1s\u00e1rl\u00f3kocsit \u2013 mi maradt az \u00e1facs\u00f6kkent\u00e9sb\u0151l?","datum_tol":"2017-02-13 15:15","url_name":"10-eve-toljuk-a-bevasarlokocsit-mi-maradt-az-afacsokkentesbol-303868","kulcsszavak":["7142","1823","771","431"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 15:15","type":"cimke_top"},{"id":"303875","cim":"T\u00falteljes\u00edtik a tervet \u2013 m\u00e9g a v\u00e9g\u00e9n elfogy az olaj?","datum_tol":"2017-02-13 15:24","url_name":"tulteljesitik-a-tervet-meg-a-vegen-elfogy-az-olaj-303875","kulcsszavak":["23277","21525","1928","343"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 15:24","type":"kategoria_top"},{"id":"303876","cim":"A saj\u00e1t s\u00edrjukat \u00e1ss\u00e1k a britek? Egyre nagyobb gondban lesznek","datum_tol":"2017-02-13 15:32","url_name":"a-sajat-sirjukat-assak-a-britek-egyre-nagyobb-gondban-lesznek-303876","kulcsszavak":["19999","695"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 15:32","type":"trending_top"},{"id":"303877","cim":"Milli\u00e1rdos beruh\u00e1z\u00e1s j\u00f6n Biatorb\u00e1gyon","datum_tol":"2017-02-13 15:54","url_name":"milliardos-beruhazas-jon-biatorbagyon-303877","kulcsszavak":["26314","11402","194"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 15:54","type":"trending_top"},{"id":"303878","cim":"T\u00e9nyleg m\u0171k\u00f6dik? Most mindent megtudhatsz Trump nagy terv\u00e9r\u0151l","datum_tol":"2017-02-13 17:32","url_name":"tenyleg-mukodik-most-mindent-megtudhatsz-trump-nagy-terverol-303878","kulcsszavak":["20464","534","21060","855","26145","960"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 17:32","type":"cimke_top"},{"id":"303881","cim":"Rengeteg deviz\u00e1t cser\u00e9lt a Magyar Nemzeti Bank","datum_tol":"2017-02-13 16:43","url_name":"rengeteg-devizat-cserelt-a-magyar-nemzeti-bank-303881","kulcsszavak":["277","605","23124","689"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 16:43","type":"cimke_top"},{"id":"303882","cim":"Ne ijedj meg: kor\u00e1bban j\u00f6n az \u00e1ramsz\u00e1mla","datum_tol":"2017-02-13 17:21","url_name":"ne-ijedj-meg-korabban-jon-az-aramszamla-303882","kulcsszavak":["23362","9205","998","26316"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 17:21","type":"cimke_top"},{"id":"303883","cim":"Szereted a sz\u0151l\u0151t? Van egy rossz h\u00edr\u00fcnk","datum_tol":"2017-02-13 17:41","url_name":"szereted-a-szolot-van-egy-rossz-hirunk-303883","kulcsszavak":["3203","7137","9563","23269"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 17:41","type":"cimke_top"},{"id":"303886","cim":"A nagy szomsz\u00e9d m\u00e1r j\u00f3ban van Trumppal","datum_tol":"2017-02-14 06:07","url_name":"a-nagy-szomszed-mar-joban-van-trumppal-303886","kulcsszavak":["26309","21675"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 14. , Kedd 06:07","type":"cimke_top"},{"id":"303888","cim":"Ez nem tartott sok\u00e1ig: \u00fajabb ember t\u00e1vozik Trump mell\u0151l","datum_tol":"2017-02-14 07:27","url_name":"ez-nem-tartott-sokaig-ujabb-ember-tavozik-trump-mellol-303888","kulcsszavak":["804","20464","1151","1553","25778","26317","904"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 14. , Kedd 07:27","type":"cimke_top"},{"id":"303892","cim":"Zsid\u00f3z\u00e1s miatt bukik milli\u00f3kat a netes szt\u00e1r","datum_tol":"2017-02-14 08:18","url_name":"zsidozas-miatt-bukik-milliokat-a-netes-sztar-303892","kulcsszavak":["17164","2819","1516","26319","26318","16238"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 14. , Kedd 08:18","type":"trending_top"},{"id":"303895","cim":"K\u00edna el\u00e9gedetten figyeli Trump botladoz\u00e1sait","datum_tol":"2017-02-14 09:19","url_name":"kina-elegedetten-figyeli-trump-botladozasait-303895","kulcsszavak":["20506","13889","6792","20464","15253","4433","3859"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 14. , Kedd 09:19","type":"cimke_top"},{"id":"303900","cim":"Napokon bel\u00fcl \u00fajabb p\u00e1ly\u00e1zat j\u00f6n - te is lecser\u00e9lheted a h\u0171t\u0151d","datum_tol":"2017-02-14 10:15","url_name":"napokon-belul-ujabb-palyazat-jon-te-is-lecserelheted-a-hutod-303900","kulcsszavak":["455","2698"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 14. , Kedd 10:15","type":"cimke_top"},{"id":"303902","cim":"A vev\u0151k m\u00e1r kiv\u00e1rnak, de mikor lesznek olcs\u00f3bbak a lak\u00e1sok?","datum_tol":"2017-02-14 13:31","url_name":"a-vevok-mar-kivarnak-de-mikor-lesznek-olcsobbak-a-lakasok-303902","kulcsszavak":["2339","703","11082"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 14. , Kedd 13:31","type":"cimke_top"},{"id":"303905","cim":"Nincs meg\u00e1ll\u00e1s Amerik\u00e1ban","datum_tol":"2017-02-14 11:18","url_name":"nincs-megallas-amerikaban-303905","kulcsszavak":["26321","19061","5015"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 14. , Kedd 11:18","type":"kategoria_top"},{"id":"303910","cim":"Mindegy, mit mond Trump? Van okunk agg\u00f3dni eln\u00f6ks\u00e9g\u00e9nek els\u0151 hetei ut\u00e1n? ","datum_tol":"2017-02-14 12:08","url_name":"mindegy-mit-mond-trump-van-okunk-aggodni-elnoksegenek-elso-hetei-utan-303910","kulcsszavak":["20464","26323","541"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 14. , Kedd 12:08","type":"cimke_top"},{"id":"303916","cim":"Neked is j\u00e1r vissza p\u00e9nz? T\u00f6bbet szedett a bank a megengedettn\u00e9l, j\u00f6tt is a b\u00fcntet\u00e9s","datum_tol":"2017-02-14 13:25","url_name":"neked-is-jar-vissza-penz-tobbet-szedett-a-bank-a-megengedettnel-jott-is-a-buntetes-303916","kulcsszavak":["277","1983","65"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 14. , Kedd 13:25","type":"cimke_top"},{"id":"303921","cim":"Egyre jobban fogjuk szeretni az id\u0151j\u00e1r\u00e1st ","datum_tol":"2017-02-14 14:08","url_name":"egyre-jobban-fogjuk-szeretni-az-idojarast-303921","kulcsszavak":["15430","22366","22598"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 14. , Kedd 14:08","type":"cimke_top"}]

Emlékszünk, mi volt 8 éve ilyenkor? Válság, pánik, világvége-hangulat, még miniszterelnök-csere is lett itthon, egy évvel a választások előtt. Ez volt azonban az a pillanat, amikor részvényeket kellett vásárolni, ez volt az egyszeri és megismételhetetlen lehetőség. Nézzük, mi is történt akkor és azóta.

Ma már nagyon távolinak tűnik, ami akkor volt, bár időnként még mindig divat hivatkozni a válságra és annak utóhatásaira. Az igazán nagy világvége még 2008 őszén volt, amikor kiderült, hogy világszerte sok bank tart lényegében semmit nem érő, rossz lakáshitelekből összeállított értékpapírokat, és sok közülük csődbe is mehet. A helyzetet felismerve végül sok országban meg kellett menteni a bankrendszert, rengeteg későbbi probléma alapjait megteremtve ezzel, és a megnyugvás sem azonnal jött: a bizalmatlanság miatt leállt a tőkeáramlás.

Pánik és lehetőség



Így nem csak az értékpapírpiacok zuhantak, de a befektetők az egyes országok adósságától is menekültek, így került például Magyarország is fizetésképtelenség közeli helyzetbe, melyet akkor az IMF hitelével hidaltunk át. A bankrészvények pedig teljesen elértéktelenedtek, hisz a befektetők nem tudták, melyik bankban bízzanak és melyikben ne, potenciálisan mindegyiket csődközelinek tekintették. Nem sokkal később a legnagyobb lehetőség is ebből adódott: olyan bankrészvényt volt érdemes megvenni, ahol a csőd veszélye már lényegében kizárható volt.

Hirdetés

2009 februárjában már kezdett tisztulni a kép, a bankok közötti pénzmozgás megindult, a világgazdaság újra működött, bár a hosszabb távú hatások még nem jelentkeztek. A tőzsdék ugyanakkor még a teljes pánik állapotában voltak, az árfolyamok sokszor alulmúlták még a 2008 őszieket is, ami már nyilvánvalóan indokolatlan volt. Ráadásul, amelyik bank addig nem dőlt be, arról már lehetett sejteni, hogy nem is fog, hisz ekkor már senki nem tudta elrejteni a csontvázakat a szekrényben.

Ingyenebéd



A világ főbb piacai aztán decemberben el is érték mélypontjukat, csak az érdekesség kedvéért néhány index: az S&P 500 valamivel 700 pont alatt, a Nasdaq 1300 pont körül, a DAX 4000 pontnál, és mint minden indokolatlanul hosszúra nyúlt pániknál, jött a fordulat, a felpattanás, a nagyon erős vétel. Ez volt az a pont, ahol nagyjából érzékelni lehetett: szinte kockázat nélkül kínálkozik a nagy hozam. Elképesztően ritka állapot, közgazdasági ingyenebédnek is nevezik, ilyen azóta sem volt, és ki tudja, mikor lesz újra.

A magyar tőzsde lemaradva, pár héttel később érte el a mélypontját, nem tudni miért. Ilyen korábban is előfordult már, de ettől nem kellett megijedni, ilyen helyzetben csak idő kérdése, és minden megindul. Természetesen az OTP volt a legnyilvánvalóbb lehetőség, hisz mint bankpapírt, azt adták olyan áron, mintha fennállna a csőd lehetősége. Ez az ár 1240 forint volt, amit akár az 1-2 hónappal későbbi 3000, akár a mai 9000 forinttal hasonlítunk össze, mindenképpen remek lehetőség volt, bár az sem volt rossz döntés, ha valaki a BUX-ot, vagy más nagyobb részvényt vett (sőt akkor még a kisebbek között is érdemes volt mazsolázni.)

Hosszúra nyúlik



Akkor nehéz volt elképzelni hogy az induló emelkedésnek szinte sosem lesz vége, vagyis 8 évvel később is tartani fog még, különösen Amerikában. Az, hogy ez így alakult, nem teljesen a véletlen műve: pont a válság utóhatásaként sok ország jegybankja soha nem látott mélységbe vitte a kamatokat, a történelemben először 0-ig, esetenként még negatív tartományba is.

Emellett még kötvényeket is vásároltak fedezetlenül, vagyis szokatlan pénzbőséget teremtettek. Ebből azonban nem lett az infláció: a pénz nem kis hányada a tőzsdére vándorolt, és azóta is fűti az emelkedést, hiszen a kamatok eddig csak Amerikában emelkedtek, de még ott sem sokat. Így lehet az, hogy 8 év alatt az S&P 500 index a 3,5-szörösére, a Nasdaq 4-szeresére nőtt, a DAX háromszorozódott, és a BUX is nagyjából ilyen ütemben nőtt.