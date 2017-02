Ez az, amit meg akarhat akadályozni Oroszország: a Közel-Keletről is kaphatnánk a gázt

[{"id":"303329","cim":"Amikor az amerikaiak m\u00e9g a magyarb\u0171n\u00f6z\u00e9st tanulm\u00e1nyozt\u00e1k","datum_tol":"2017-01-31 14:51","url_name":"amikor-az-amerikaiak-meg-a-magyarbunozest-tanulmanyoztak-303329","kulcsszavak":["26195","1593","4877","4185","133","4693","957","3308","541","783"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 31. , Kedd 14:51","type":"cimke_top"},{"id":"303397","cim":"C\u00e9l a 40 ezer pontos BUX index 2017-ben?","datum_tol":"2017-02-02 06:08","url_name":"cel-a-40-ezer-pontos-bux-index-2017-ben-303397","kulcsszavak":["5969","953","357","325","324","227","153"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 02. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 06:08","type":"kategoria_top"},{"id":"303514","cim":"A NATO m\u00e1r nagyon \u00e1ssa a l\u00f6v\u00e9sz\u00e1rkokat a Baltikumban","datum_tol":"2017-02-03 21:02","url_name":"a-nato-mar-nagyon-assa-a-loveszarkokat-a-baltikumban-303514","kulcsszavak":["695","5057","1368","804","20737","11468","10803"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 03. , P\u00e9ntek 21:02","type":"cimke_top"},{"id":"303522","cim":"Megvan, ki lesz Trump Habonya \u00e9s Finkelsteinje","datum_tol":"2017-02-04 12:08","url_name":"megvan-ki-lesz-trump-habonya-es-finkelsteinje-303522","kulcsszavak":["4185","4143","26237","541","26236","20464"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 04. , Szombat 12:08","type":"cimke_top"},{"id":"303534","cim":"Megmutattuk, hogy kell ezt csin\u00e1lni - minek \u00f6r\u00fclhetett a h\u00e9ten k\u00e9t legend\u00e1s magyar c\u00e9g?","datum_tol":"2017-02-05 08:45","url_name":"megmutattuk-hogy-kell-ezt-csinalni-minek-orulhetett-a-heten-ket-legendas-magyar-ceg-303534","kulcsszavak":["24878","325","324"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 08:45","type":"kategoria_top"},{"id":"303535","cim":"Mi\u00e9rt lesznek m\u00e1r megint brut\u00e1lis dug\u00f3k Budapesten?","datum_tol":"2017-02-05 09:13","url_name":"miert-lesznek-mar-megint-brutalis-dugok-budapesten-303535","kulcsszavak":["9443","11938"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 09:13","type":"trending_top"},{"id":"303536","cim":"Mit tegyek \u00e9s mennyit fizessek, ha j\u00f6n a k\u00e9m\u00e9nysepr\u0151? Izrael, Egyiptom, Ciprus partjainál óriási gázkészletek rejlenek, amelyekből Európát is el lehetne látni. A kitermelést azonban politikai feszültségek és magas szállítási költségek nehezítik egyelőre. Lehet, hogy a végső szó a politikusoké lesz, de az is lehet, hogy a gáz jelenléte írja majd át a térségbeli politikát.

Cseppfolyósított földgázt szállító tartálykocsi Németországban. Kép forrása: EPA

A Földközi-tenger keleti része kiaknázatlan energiahordozókban gazdag, mégsem lehet egykönnyen kitermelni és elszállítani, mert minden lehetséges vezeték olyan területen haladna át, ahol ellenségeskedés folyik – írja a Bloomberg.com.

Tel-Aviv közelében, Izrael partjainál néhány új fúrótorony emelkedik ki a tengerből, ahonnét Egyiptomba és Törökországba, Ciprusra és Görögországba lehetne gázt szállítani. De ez több milliárd dolláros befektetéssel épülő, több száz kilométernyi tenger alatti vezeték megépítését igényelné, ami nagy technikai kihívás lenne. Ám még nagyobb kihívást jelentene a politikai feltételek megteremtése a feszültségektől terhes régióban.

Az USA tartalékainál is nagyobb?

A gázmezőt Leviathan néven emlegetik, de Izraelen kívül Egyiptom partjai előtt is nagy készletek hevernek, egy további mező pedig Ciprushoz tartozik. (A térképen szürke foltok jelzik a gázmezőket.)

(Forrás: Wikipedia, szürke foltok jelzik a gázmezőket)

Az United States Geological Survey adataira hivatkozva azt írják, a régióban 340 ezer milliárd köbláb földgáz található, ami több, mint az USA igazolt földgáztartalékai. Eközben a közelben van egy ideális piac, Európa, amely gazdag, kevés saját energia-hordozója van, és ádázul keresi a módját, hogy az orosz gáztól függetleníthesse magát. Csakhogy a gáz Európába juttatásához több ország együttműködésére lenne szükség, amelyek ellenséges viszonyban vannak egymással.

Egyiptom nagyon szeretne termelni

Egyiptomban az olasz Eni kutat, amelyben tavaly a BP is részesedést vásárolt. Az ország állandó devizahiánnyal küzd, és nagy megváltás lenne számára a gázból származó bevétel – írja a Bloomberg. Azt remélik, hogy az ország 2019-től ismét gázexportőr lehet.

Cipruson három energiaipari óriáscég is pályázik a kitermelésre, a nyersanyagkincs akár az ország újraegyesítését is lehetővé teheti. Törökország ugyanis nem engedi, hogy a sziget görög felének vezetése egyedül döntsön a gázvagyonról, ennek nyomatékosítására hadihajót is küldött a térségbe 2014-ben.

Nem tesz jót az alacsony gázár

Törökországba jelenleg Oroszországból és Iránból érkezik gáz, de mindkettővel eléggé viharosak a viszonyai. Ha kaphatna a kelet-mediterrán medencében kitermelt gázból, akár regionális elosztóállomás is lehetne belőle. Elemzők szerint egy Izrael-Ciprus-Törökország vezeték lenne ideális. Vagy pedig Egyiptomban kéne cseppfolyósítani a gázt és behajózni. De tárgyaltak már egy Izraelből Görögországig menő vezetékről is az EU-val.

Az Eni és az Exxon Libanonban kutatnának, ám a kutatások korábban politikai okok miatt félbe szakadtak. Most van esély rá, hogy újra kezdhetik. Egyiptomban egy földgáz-cseppfolyósító üzem van függőben évek óta. A vízalatti vezetékek építése a tengerfenéken levő törésvonalak miatt problémás. A gáz nyomott ára a nemzetközi piacokon egyelőre nem teszi kifizetődővé a drága beruházásokat.

Átírja a politikát?

A nagyobb építkezésekhez politikai akaratra is szükség lehet. Az EU gázellátásának jelenleg 37,5 százalékát Oroszország, 31,6 százalékát Norvégia, 12,3 százalékát Algéria fedezi. A Wikipedia szerint a Leviathan gázmező egyes vélemények szerint megváltoztathatja Izrael kapcsolatát Törökországgal és Egyiptommal, és az országot a Közel-Kelet egyik legnagyobb energiakitermelőjévé teheti.