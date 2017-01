Másfél éves csúcson az olaj, újabb rekorddal kacérkodik a BUX index

[{"id":"302088","cim":"Mennyire beteg a brit kir\u00e1lyn\u0151? ","datum_tol":"2017-01-01 13:20","url_name":"mennyire-beteg-a-brit-kiralyno-302088","kulcsszavak":["25856","695","25858","25857"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 01. , Vas\u00e1rnap 13:20","type":"trending_top"},{"id":"302092","cim":"Mihez kezd\u00fcnk a sz\u00e1zmilli\u00e1rdokkal? Pozitív hangulatban kezdték a napot az európai tőzsdeindexek, a BUX kicsit lemaradó, de ezzel is újabb csúcs felé tart. Ma az OTP és a Telekom viszik a prímet, a forint kissé gyengül. Mintegy másfél éve volt ilyen drága utoljára az olaj, a Brent már az 58 dolláros határt is átszelte.

Egy reggeli kedvező kínai beszerzési menedzserindexnek tulajdonítható, hogy az európai tőzsdék többsége ma is szép emelkedéssel indított, ahogy persze a szünet után először kinyitó kínai piac részvényindexei is. (Japán még zárva van.) De az is igaz, hogy az elmúlt hetek trendje látszik folytatódni az új év elején szinte mindenütt.

A DAX index pár ponttal süllyedt ugyan, a francia és brit, belga és holland indexek azonban 0,3-0,5 százalékkal emelkednek. Itthon a BUX index lassan lefelé csorog nyitáshoz képst, de még van 0,1 százalékos többlete, ha itt zárna, az új csúcs lenne.

Az OTP tizenegy óra körül 0,3 százalékkal 8423 forintra emelkedik, a Mol tíz forinttal 20 850 forintra süllyedt. A Richter 0,4 százalékkal 6164-re süllyedt. A Magyar Telekom éves csúcsokat dönt 504-505 forintos árával, ami 0,4-0,6 százalékos pluszt jelent.

A Magyar Telekom részvényei iránt relatíve nagy volt a kereslet tegnap, ami annak volt köszönhető, hogy fontos technikai szinthez, 498 forinthoz érkezett az árfolyam – írja az Erste hírlevele. Itt látható ugyanis egy 2012. május eleje óta betöltetlen 35 forintos rés, amikor osztalékot fizetett a papír. Tegnap 502 forinton zárt az árfolyam, amivel áttört. „Amennyiben a következő napokban kitart ez a szint és továbbra is lesz forgalom a papírban, nem lehet komolyabb akadály egy további 6-7%-os emelkedés előtt” - írja a nagy brókercégek egyike.

Az olaj az OPEC-megállapodás miatt drágult, elterjedt a hír, hogy Kuvait máris visszafogta termelését. Mintegy másfél éve, 2015 nyara óta nem látott szinteken van az ára, a Brent pár centtel 58 dollár felett, a WTI pár centtel 55 alatt, mindkettő két százalék feletti pluszban. A mostanában eléggé utált arany 0,3 százalékkal esik, az ezüst

A dollár megint gőzerővel emelkedik, 1,0410 az euróval szemben, forintban a 297-et is elérte. A forint az euróhoz képest pedig lényegében nem változott, 309,40 az euró. A bitcoin számítógépes deviza úgy látszik, egyelőre megkapaszkodott kevéssel 1000 dollár felett.