Megjött a Trump-rali 2.0 – már az is elég, ha az elnök nem mond csúnyákat?

Nem derült ki semmi a gazdaságpolitikai tervekről, például adócsökkentésről, deregulációról, beruházásokról, mégis kitörő örömmel fogadták a részvénypiacok a tegnap éjszakai Trump-beszédet. Nagy ugrással történelmi csúcsra ugrott az amerikai részvénypiac, először van 21 000 pont felett a Dow, mindenki másnál nagyobbat ment a BUX index.

Ám végül új információk mindezekről nem láttak napvilágot, az elnök magához képest nagyon visszafogottan, „államférfihez méltóan” beszélt a kommentátorok szerint. Igaz, állítólag ez azért volt, mert ragaszkodott előre megírt szövegéhez, nem tért el tőle. Nem kötött bele egyik nagyhatalomba vagy szomszédos országba sem, és kereskedelmi háborúval fenyegető megjegyzéseket sem tett.

Jók a német számok is

Úgy látszik, ennyi elég is volt a piacoknak, hogy az előző napi esés után magukhoz térjenek és új csúcsok felé törjenek. A Dow Jones ipari átlag például az USA-ban kedden 12 napi emelkedés után esett vissza, de szerdán akkorát emelkedett, mint már régen, 300 ponttal, 1,4 százalékkal 21 100 fölé ugrott. Az S&P 500 és a Nasdaq is 1,5 százalék körüli pluszban van. Jött néhány kedvező amerikai makroadat is, de azokra mintha alig figyeltek volna.

Európában jó (alacsony) német munkanélküliségi adat és kiváló (magas) inflációs szám is érkezett, az indexek itt is szárnyaltak. A német infláció 2012 nyara óta nem volt ilyen magas, 2,2 százalékos, és végre meghaladja az EKB inflációs célját. A német, francia, holland, belga részvényindexek majdnem pontosan két százalékos pluszban zártak. A német DAX ismét 12 000 pont fölé ugrott, a brit FTSE 100 1,7, a Stoxx 50 index 2,1 százalékkal emelkedett.

Európa legjobbjai voltunk

A BUX index 4,0 százalékkal ment fel, sokkal jobban, mint amennyit kedden a várakozásoktól elmaradó Mol-jelentés után esett, és sokkal jobban, mint bármely más európai index. A lengyel mutató szárnyalása is kissé 3 százalék alatt maradt. A Mol 5,1, az OTP 4,9 százalékkal emelkedett, 20 960, illetve 8860 forintra. A Richter 2,8 százalékkal 6634 forintra, a Telekom 2,5 százalékkal 502 forintra emelkedett.

A Fed pár vezető tisztségviselője is beszélt kedd este, amivel ismét nőtt a piacok bizodalma egy márciusi kamatemelésben. Ez növelte az állampapír-hozamokat és erősítette a dollárt, főleg a jenhez képest. A forint kissé erősödött, az euró 307,60 forint volt, mintegy 60 fillérrel olcsóbb a kedd estinél.

60 dollár a Brent plafonja?

Izgalmas az olaj piaca is, kijött az amerikai készletadat, ami 1,5 millió hordónyi növekedést jelzett. A piaci szereplők általában ennél jóval magasabb értéket vártak, mintegy kétszer ennyit, így az olaj erősödött is a nap nagy részében, a Brent például súrolta az 57 dollárt. Estére azonban szerény mínuszba váltott, a WTI 53,90, a Brent 56,50 dollár.

Senki sem vár erre az évre 60 dollár feletti olajárat a Reuters által megkérdezett 31 elemző közül – írja az Oilprice.com. Annak ellenére sem, hogy egyébként a lejárta után az OPEC kitermelési korlátozásának meghosszabbítását várják. Az összefoglaló cikk szerint egyébként az USA olajimportja nőtt az utóbbi időben, ezért a túltermelés az országban nagyobbnak látszik, mint amilyen valójában.

Ne temesd a Telekomot, de ne is vegyed

Érdekes az is, hogy a nagyobb olajcégek költségei 66 százalékkal növekedtek ugyan 2011 óta, a kőzetrepesztéses technikával dolgozó amerikai társaságok viszont 37,50 dollár körüli hordónkénti költségekkel számolhatnak, ami drasztikus csökkenés pár év alatt.

Nem kell még temetni a Magyar Telekomot a KBC Equitas szerint. „Továbbra sem tartjuk rossz befektetésnek a Magyar Telekom részvényeket, holott a menedzsment a várakozásokkal szemben csak 25 forintos osztalék kifizetését tervezi jövőre is. Az 5 százalék körüli osztalékhozam ugyanis legalább átlagos osztalékprémiumot jelent a múlthoz, és a régiós telekom szektorhoz képest is” – írják. Hozzáteszik, hogy árfolyamnyereségből nem, de osztalékból szép bevétel remélhető a cégtől.

Trumpot lelassították?

A mostani szinteknél szerintük egyelőre nem ér többet a papír, „célszintünket 500 forintra csökkentjük, az alacsonyabb fair érték becslés miatt” – írják. A korábbi, február eleji fair érték a cégnél 530 forint volt, a mai záróárfolyam 502 forint. Így ez a mostani helyzetben egy olyan dicséretnek látszik, amely felér egy burkolt eladási javaslattal.

Nem lesz túl gyors az amerikai adóreform a Concorde Trading blog szerint. A Trump-beszéd a Kongresszusban szerintük sem tartalmazott érdemi új bejelentést költségvetési és adópolitikai kérdésekben, konkrét számok sem hangzottak el. „Elemzők szerint ez annak a jele, hogy a tervezett reformok gyakorlati megvalósítása jóval nehezebb és hosszabb, mint azt korábban tervezte, a politikai alkukon keresztül lelassul a végrehajtás”.