Na most megtört valami, kiábrándultak a tőzsdék Trumpból

Trump hétvégi, átgondolatlannak tűnő intézkedéseinek tulajdonítják, hogy ma több mint három hónapja nem látott mértékben estek az amerikai tőzsdeindexek. Európában sem volt jobb a helyzet, a BUX is csak kicsivel átlag alatt süllyedt. A befektetők keresik a biztonságosabb eszközöket, legyen az kötvény, arany vagy jen. Az olaj esik, a török líránál és részvényeknél viszont fordulat jelei mutatkoznak.

A Trump-rali hetek óta feltartóztathatatlannak tűnt, annak ellenére, hogy az új elnök intézkedései körül rengeteg a kérdőjel és a tőzsdék híresen rosszul tűrik a bizonytalanságot. Most az Investing.com, a Marketwatch.com és a Reuters egyaránt azt hozza címoldalon, hogy Trump beutazási korlátozásai miatt esnek a részvények és gyengült a dollár, legalábbis a jenhez képest.

Jön az antiglobalizációs recesszió?

A befektetők, akik alig egy hete még örültek neki, hogy Trump energikusan és határozottan hozzákezdett ígéretei megvalósításához, elkezdtek fedezékbe vonulni. A beutazási korlátozások teljesen átgondolatlannak tűnnek, vállalatvezetőket, magasan képzett tudósokat is érintenek, multinacionális vállalatok sora kelt ki ellene.

Ha ez ilyen átgondolatlan intézkedés volt, akkor milyen lesz a többi? – kérdezhetik most sokan. Mások az egész globalizációs folyamatot, a szabad kereskedelmet féltik, aminek korlátozása az egész világgazdaságot visszavetné. (A beutazási korlátozások visszhangjáról itt írtunk, a piacok vihar előtti csendjéről pedig itt.)

Dél-Európa különösen megsínyli

Ma az európai tőzsdéken is hasonlóan pocsék volt a hangulat, a német, francia, brit, holland, belga indexek 0,9-1,3 százalékkal estek. Dél-Európa még jobban, az olasz index 2,7 százalékkal zuhant, amiben a bankoknak nagy szerepe volt ugyan, de a többi papír sem remekelt. A Fiat is 3,3 százalékkal zúgott le, és egyetlen részvény sem tudott emelkedni az indexben.

Budapesten az európai átlaghoz képest szolidabb, de azért jelentős volt az áresés, a BUX index 0,7 százalékkal ment le, eközben a lengyel mutató 1,6, a cseh 0,7, a román 0,2 százalékkal süllyedt. A Richter másfél százalékkal 6171 forintra, az OTP egy százalékkal 8816-ra, a Telekom 0,4 százalékkal 513-ra esett. A Mol 0,1 százalékkal emelkedni tudott, ez 20 320 forintos záróár.

Olcsóbb olaj, drágább arany

A forint erősödött, az euró 50 fillérrel olcsóbb lett, 310,70 forintot ért este. Az olaj egy százalék körüli mínuszban van, valószínűleg még a péntek esti adat utóhatásaként, amely a működő amerikai fúrótornyok számának töretlen emelkedését jelezte és az amerikai kitermelés növekedését mutatja. A nemesfémek emelkednek, szintén jelezve, hogy a biztonság felé fordultak a befektetők. Ezt mutatja a jen erősödése is (113,60 jen egy dollár).

Törökországban valami történt, gondolhatjuk az árfolyamokra nézve, ám a hírekben nem találni az okát. A tőzsdeindex 3,2 százalékkal felfelé ment, amikor szinte minden más le, a török líra pedig hetek óta először tudott érdemben erősödni, mintegy 2,1-2,3 százalékkal.

Evolúció nem, bóvli igen

A hétvégén a Hürriyet Daily tudósításai szerint a török miniszterelnök elavultnak és megbukottnak nevezte az evolúció elméletét, a védelmi miniszter 40 "gülenista" katona kiadatását követelte Németországtól, a vezérkari főnök pedig a Görögország közelében levő török szigeten tett provokatív vizitet. Törökországot pénteken bóvliba vágta az utolsó nagyobb hitelminősítő, a Fitch is, amit már vártak a piacon. Az S&P viszont váratlanul negatívra rontotta az ország kilátásait. Ennek kapcsán a török vezetők komolytalannak nevezték a hitelminősítőket, és a terrorizmus elleni harc fontos részeként tálalták, hogy az elnöki rendszer bevezetésével még több hatalmat kapjon Erdogan elnök.

Nincs már mit elveszíteniük a törököknek?

Hogy mégis fordulat van a török eszközökben, annak oka lehet egyszerű shortzárás-sorozat is (aki eddig esésre játszott, az most már inkább kiszáll). Mivel a hitelminősítő döntését már mindenki várta, már régen beépülhetett az árfolyamba, miközben egyes szakértők még mindig azt nyilatkozták, hogy ezek után a líra tovább fog gyengülni. Most, hogy a Fitch is leminősítette Törökországot, és nincs több befektetési minősítése, már nem kell azért aggódni, hogy elveszíti azt – idézi a Bloomberg egy bécsi bankár magyarázatát.

Agrártermékek fordulópontja?

Régóta medvepiacban mozog már az agrárpiaci termékeket (búza, kukorica, gyapot, szójabab, cukor, kávé és haszonállatok) követő RJA ETF, de most mintha megcsillant volna a fény az alagút végén – írja a KBC Equitas. A hosszabb távú mozgásokat szemléltető heti grafikonon „dupla alj formációt vélünk felfedezni, amik sokszor trendfordulók előtt megjelenő mozgások”.

Három jegybank is kamatdöntő ülést tart a héten, bár egyiktől sem várnak konkrét intézkedést, hacsak a japánok nem bővítik kötvényvásárlási programjukat. (Erről az Equilor blogja írt.) A török jegybank pedig most látta elérkezettnek az időt, hogy üléseinek számát évi 12-ről nyolcra csökkentse. A legközelebbi március 16-án lesz.

A német infláció valamivel a várakozások alatt maradt. Az USA-ban a fogyasztók költései szépen nőttek tavaly, és a lakáspiacról is érkezett egy kedvező adat, de ezek hatástalanok maradtak.