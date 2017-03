Nincs megállás, ma is csúcsra járnak Mészáros Lőrinc cégei

Elszállt az Opimus és a Konzum árfolyama, így ma két kispapír tartja lázban a hazai börzét. A BUX közben esik, a nagyokat ma inkább adják. Gyenge a forint, esik a török líra és az egyiptomi font. Európában is megjelentek az eladók, Amerikában is volt egy kis korrekció, de az Apple megingathatatlan.

Amerikában tegnap kismértékben újra estek az indexek, ezáltal megszűnt az extrém túlvettség. Az Apple ereje továbbra is töretlen, nagyot esett viszont a Snap, igaz, ezzel csak előző napi emelkedését adta vissza. A 17 dolláron, eleve igen drágán kibocsátott közösségi média papír a kereskedés első napján 24 dollár fölé emelkedett, ezt követően pénteken 29-ig is felszaladt és 27-en zárt, majd tegnap 23,77 dollárig esett vissza.

Limittel emelkedik az Opimus és a Konzum, nagyon veszik a két céget. Jól ment tavaly az ANY Biztonsági Nyomdának, a részvény emelkedik is ma szépen. Nagyot esett a Deutsche Bank, miután negyedszer kell benne tőkét emelni. Két napi őrület után visszaesett az újonnan kibocsátott közösségi média részvény, a Snap.

Áremeléssel indították a tavaszt a hazai hipermarketek: az éledező infláció már tetten érhető az áruházláncok áraiban is, amit az is mutat, hogy mind éves szinten, mind előző hónaphoz képes is drágulást tapasztaltunk havi Privátbankár-Árkosár felmérésünkben. De annak is utánajártunk, mi a helyzet mogyorókrém-fronton.