Széttépik Mészáros Lőrinc cégeit

Elszállt az Opimus és a Konzum árfolyama, így ma két kispapír tartja lázban a hazai börzét. A BUX közben esik, a nagyokat ma inkább adják. Gyenge a forint, esik a török líra és az egyiptomi font. Európában is megjelentek az eladók, Amerikában is volt egy kis korrekció, de az Apple megingathatatlan.

A pénteki bejelentést követően, miután kiderült, hogy Mészáros Lőrinc bevásárolt két tőzsdei társaságba, az Opimusba és a Konzumba, a két papír folytatta az előző napokban megindult hegymenetet, és ma is óriásit emelkednek. A Konzum 142 forinton, a 20 százalékos felső limiten áll: 185 ezer darabot vennének ezen a szinten.

Az Opimusban hasonló a helyzet: a papír 57 forinton áll 14 százalék pluszban, rengeteg vevő lenne még. Nem tudni, hogy a bejelentkező nagytulajdonos vesz még vég nélkül és bármennyiért, vagy a nagyközönség gondolja úgy, hogy jó ott lenni részvényesként a nemzeti nagytőke mellett. Ha valaki bátor volt, és belevett ezekbe a papírokba, mikor megindultak, most elnyeri méltó jutalmát.

A nagypapírok közben gyengélkednek: a Richter 0,8 százalékkal van lejjebb 6450 forinton, az OTP fél százalékot esik 8900 forintig, a Telekom és a Mol hasonló mértékben gyengülnek 496 illetve 20 600 forintig. A BUX 33 020 pont, ami ugyancsak fél százalékkal kevesebb, mint a pénteki záróérték.

Európában is gyengülnek az indexek, nagyjából fél százalékkal. Pénteken Amerikában is volt egy kis korrekció, az indexek túlvettsége valamelyest csökkent, de még mindig jelentős. Az Apple ereje továbbra is törhetetlen 140 dolláron, kíváncsian várjuk a következő bejelentést, hogy Warren Buffett továbbra is zsákolja-e a papírt.

A forint gyengécske, 309,70 az euróhoz képest. A heteken át gyógyulni látszó török líra lefordult, egy euróért 3,93-at kell adni belőle, és az egyiptomi font erősödése is megszakadt.