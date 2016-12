Eloszlatták a mítoszt, az alvás rovására te sem tudsz időt spórolni

[{"id":"301736","cim":"Megvan, mir\u0151l tudj\u00e1k elterelni figyelm\u00fcnket az \u00faj mer\u00e9nylettel","datum_tol":"2016-12-21 06:08","url_name":"megvan-mirol-tudjak-elterelni-figyelmunket-az-uj-merenylettel-301736","kulcsszavak":["21810","3308","1274","708","804","353"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2016. december 21. , Szerda 06:08","type":"cimke_top"},{"id":"301812","cim":"Szerinted okos j\u00e1t\u00e9kot vett\u00e9l a gyereknek? Vigy\u00e1zz, mit mondasz el\u0151tte!","datum_tol":"2016-12-24 15:10","url_name":"szerinted-okos-jatekot-vettel-a-gyereknek-vigyazz-mit-mondasz-elotte-301812","kulcsszavak":["25789","10104","8327","3255","1991","1508"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 15:10","type":"cimke_top"},{"id":"301846","cim":"Mit adsz kar\u00e1csonyra? Ezt mondj\u00e1k a fiatalok ","datum_tol":"2016-12-24 17:01","url_name":"mit-adsz-karacsonyra-ezt-mondjak-a-fiatalok-301846","kulcsszavak":["16084","10281","1508"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 17:01","type":"cimke_top"},{"id":"301847","cim":"J\u00f3 h\u00edr j\u00f6tt a halasoknak: milli\u00e1rdokra p\u00e1ly\u00e1zhatnak","datum_tol":"2016-12-24 16:11","url_name":"jo-hir-jott-a-halasoknak-milliardokra-palyazhatnak-301847","kulcsszavak":["6640","5171"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 16:11","type":"cimke_top"},{"id":"301857","cim":"Furcsa hagyom\u00e1ny - te t\u00f6lten\u00e9d a kar\u00e1csonyt gyors\u00e9tteremben?","datum_tol":"2016-12-24 18:02","url_name":"furcsa-hagyomany-te-toltened-a-karacsonyt-gyorsetteremben-301857","kulcsszavak":["18063","25796","15148","1508","2926","16084","1991","9541","25537","11029"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 18:02","type":"cimke_top"},{"id":"301861","cim":"Mit tanulhatunk Izraelt\u0151l? Hogy kellene a terrorral egy\u00fctt \u00e9lni?","datum_tol":"2016-12-25 13:20","url_name":"mit-tanulhatunk-izraeltol-hogy-kellene-a-terrorral-egyutt-elni-301861","kulcsszavak":["3312","19246","16525","19377","10458","10833","964"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2016. december 25. , Vas\u00e1rnap 13:20","type":"cimke_top"},{"id":"301865","cim":"K\u00e9rve k\u00e9r\u00fcnk, hogy l\u00e9gy nagyon \u00f3vatos, ha ma kocsiba \u00fclsz","datum_tol":"2016-12-24 09:23","url_name":"kerve-kerunk-hogy-legy-nagyon-ovatos-ha-ma-kocsiba-ulsz-301865","kulcsszavak":["11060","4930","3500"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 09:23","type":"trending_top"},{"id":"301866","cim":"Nem teszik a fa al\u00e1 a belg\u00e1k, amit a hitelmin\u0151s\u00edt\u0151t\u0151l kaptak","datum_tol":"2016-12-24 09:31","url_name":"nem-teszik-a-fa-ala-a-belgak-amit-a-hitelminositotol-kaptak-301866","kulcsszavak":["23568","658","188"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 09:31","type":"trending_top"},{"id":"301867","cim":"Ennyit sp\u00f3rolna a magyar gazdas\u00e1g, ha v\u00e9gleg elt\u0171nne a k\u00e9szp\u00e9nz","datum_tol":"2016-12-24 10:15","url_name":"ennyit-sporolna-a-magyar-gazdasag-ha-vegleg-eltunne-a-keszpenz-301867","kulcsszavak":["15824","4550","590","414"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 10:15","type":"cimke_top"},{"id":"301868","cim":"1500 eur\u00f3, fogkefe, telefonk\u00e1rtya - mit rejt egy terrorista t\u00e1sk\u00e1ja?","datum_tol":"2016-12-24 10:40","url_name":"1500-euro-fogkefe-telefonkartya-mit-rejt-egy-terrorista-taskaja-301868","kulcsszavak":["3310","19645","25797","25798"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 10:40","type":"cimke_top"},{"id":"301869","cim":"Csak robotkiszolg\u00e1l\u00f3kt\u00f3l v\u00e1s\u00e1rolhatsz a j\u00f6v\u0151ben?","datum_tol":"2016-12-24 10:50","url_name":"csak-robotkiszolgaloktol-vasarolhatsz-a-jovoben-301869","kulcsszavak":["11486","25799","18088","25800"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 10:50","type":"trending_top"},{"id":"301870","cim":"A Trumpot t\u00e1mogat\u00f3 titkos roboth\u00e1l\u00f3zat most Merkel ellen fordult","datum_tol":"2016-12-25 15:20","url_name":"a-trumpot-tamogato-robothalozat-most-merkel-ellen-fordult-301870","kulcsszavak":["932","25802","353","23601","10462","25803","541","25801"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2016. december 25. , Vas\u00e1rnap 15:20","type":"cimke_top"},{"id":"301871","cim":"Balesetvesz\u00e9ly: ink\u00e1bb ma ne induljon \u00fatnak","datum_tol":"2016-12-24 11:37","url_name":"balesetveszely-inkabb-ma-ne-induljon-utnak-301871","kulcsszavak":["25758","16965","16384"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 11:37","type":"trending_top"},{"id":"301872","cim":"Egyre szeg\u00e9nyebbek az eur\u00f3paiak - egyed\u00fcl a gazdagok tartj\u00e1k a vagyonukat","datum_tol":"2016-12-24 12:19","url_name":"egyre-szegenyebbek-az-europaiak-egyedul-a-gazdagok-tartjak-a-vagyonukat-301872","kulcsszavak":["18696","15967","3529","891"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 12:19","type":"cimke_top"},{"id":"301874","cim":"De mi\u00e9rt dob\u00e1lnak a jenkik kamionokat a tengerbe?","datum_tol":"2016-12-25 13:33","url_name":"de-miert-dobalnak-a-jenkik-kamionokat-a-tengerbe-301874","kulcsszavak":["25805","541","21497","25804","1612","4875","25806"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2016. december 25. , Vas\u00e1rnap 13:33","type":"cimke_top"},{"id":"301875","cim":"A g\u00f6r\u00f6g k\u00e1osz v\u00e1r Olaszorsz\u00e1gra is?","datum_tol":"2016-12-24 20:01","url_name":"a-gorog-kaosz-var-olaszorszagra-is-301875","kulcsszavak":["25808","19645","18864","25807","2153"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 24. , Szombat 20:01","type":"cimke_top"},{"id":"301876","cim":"Ilyen kar\u00e1csonyi aj\u00e1nd\u00e9kot azt\u00e1n nem k\u00e9rt senki \u2013 cs\u00fanya meglepet\u00e9s az aut\u00f3soknak","datum_tol":"2016-12-25 09:59","url_name":"ilyen-karacsonyi-ajandekot-aztan-nem-kert-senki-csunya-meglepetes-az-autosoknak-301876","kulcsszavak":["11035","1147","679"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 25. , Vas\u00e1rnap 09:59","type":"trending_top"},{"id":"301877","cim":"Igazi kar\u00e1csonyi hangulat Budapesten","datum_tol":"2016-12-25 10:06","url_name":"igazi-karacsonyi-hangulat-budapesten-301877","kulcsszavak":["24878","1508"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 25. , Vas\u00e1rnap 10:06","type":"cimke_top"},{"id":"301878","cim":"Felk\u00e9sz\u00fclni - \u00fajra j\u00f6n az \u00f3nos es\u0151!","datum_tol":"2016-12-25 10:19","url_name":"felkeszulni-ujra-jon-az-onos-eso-301878","kulcsszavak":["22366","3500"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 25. , Vas\u00e1rnap 10:19","type":"trending_top"},{"id":"301880","cim":"Kar\u00e1csonyi r\u00e9m\u00e1lom: rengeteg lak\u00f3h\u00e1z gyulladt ki","datum_tol":"2016-12-25 10:41","url_name":"karacsonyi-remalom-rengeteg-lakohaz-gyulladt-ki-301880","kulcsszavak":["14723","9097"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 25. , Vas\u00e1rnap 10:41","type":"trending_top"},{"id":"301881","cim":"P\u00e9nzt takar\u00edtan\u00e1l meg? \u00cdgy m\u00e9g egyszer\u0171bb lesz","datum_tol":"2016-12-25 10:57","url_name":"penzt-takaritanal-meg-igy-meg-egyszerubb-lesz-301881","kulcsszavak":["9147","7193"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 25. , Vas\u00e1rnap 10:57","type":"kategoria_top"}]

Átszoktathatod-e magad a kevesebb alvásra? A kutatók szerint nem, aki kevesebbet alszik, annak a szellemi teljesítőképessége mindenképpen csökken. Hogy kinek mennyi alvásra van szüksége, az egyénfüggő, a legjobb, ha magunk kísérletezzük ki magunknak. Erre most van talán a legjobb alkalom.

Te is Karácsony táján akartad kialudni magad? Az sem rossz, de sokkal jobban jársz, ha rendszeresen elegendő alvást engedélyezel magadnak.

Saját magunk edzésével, átszoktatásával elegendő lesz-e kevesebb alvás is? - teszi fel a kérdést az Atlantic nyomán a Business Insider. A válasz nem. Lehet, hogy a leszoktatás nyomán egy idő után úgy fogjuk érezni, hogy kevesebb alvás is elegendő nekünk és a működésünkben nem állt be változás, ez azonban csalóka. Valójában a szellemi teljesítményed romlani fog.

Hirdetés

Egy kísérletben az alanyok egy részének 4, más részének 6, harmadik csoportjának 8 órát kellett aludnia naponta két héten keresztül. Akik kevesebbet aludtak, rosszabbul teljesítettek. Más kísérletek hasonló eredményekre jutottak, sőt olyan is volt, ahol a hat óránál kevesebb napi alvást komoly egészségügyi kockázatnak értékelték. (Korábban erről itt is írtunk.)

A szervezet ugyan megszokja, hogy kevesebbet alhat, és az emberek nem lesznek különösebben álmosak, ám kimutatták, hogy eközben észrevétlenül csökken a teljesítményük. „Nem lehet meghekkelni a szervezeted alvásigényét” - írják.

A legtöbb felnőttnek a jelek szerint 7-9 óra közötti az alvásigénye, emellett tud jól teljesíteni. Hogy pontosan mennyi, annak kipróbálására talán épp a mostani év végi szabadság alkalmas: Azt javasolják, aludjunk úgy egy hétig kedvünk szerint. Feküdjünk le akkor, amikor álmosnak érezzük magunkat, és ébredjünk akkor, amikor készen állunk rá (lehetőleg korlátozva az alkohol és a koffein fogyasztását).

Ez után próbáljuk hosszú távon is természetes alvásigényünknek megfelelő alvást adni magunknak, és teljesítőképesebbek, egészségesebbek lehetünk.