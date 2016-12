Hogyan válasszunk céges mobilelőfizetést?

[{"id":"301861","cim":"Mit tanulhatunk Izraelt\u0151l? Nem is olyan régen még kinevették az úttörőket, ma már egy vállalkozás sem maradhat életben mobiltelefon nélkül. A piacon rengeteg az ajánlat, versenyeznek az ügyfelekért a szolgáltatók – hogyan válasszunk hát szolgáltatáscsomagot? Miközben nincs mindenkire egyformán alkalmazható recept, összeszedtünk néhány szempontot, amit érdemes szem előtt tartani a választásnál.

A magyarországi úttörőket jó húsz éve még minimum csodabogárnak nézték, ma viszont már olyannyira a hétköznapok részévé vált a mobiltelefon, hogy inkább azokra néznek furcsán, akit nem lehet bárhol és bármikor felhívni. Nem véletlen, hogy a technológia első alkalmazói a vállalkozók és vállalkozások köréből kerültek ki: a mobilitás, az elérhetőség bővülése olyan versenyelőnyt jelent egy cég számára, amit a kezdetben meglehetősen magas költségek ellenére is érdemes volt kiaknázni. Azóta sok minden változott, jelentősen átalakult a mobiltechnológia világa is, egy dolog azonban megmaradt: vállalkozni és céget működtetni mobiltelefon nélkül gyakorlatilag lehetetlen feladat.

Miközben vannak olyan alapfunkciók, amelyek a vezetékes kommunikációs szolgáltatásokat szinte kötelezővé teszik egy vállalkozás számára, egyre kevésbé megkerülhetetlen ez az üzletág: az első számú internetes kapcsolat még jó eséllyel vezetéken érkezik az irodákba, de a faxolás, a telefonálás már teljes mértékben kiváltható mobilszolgáltatásokkal, ahogy a fix internetes kapcsolat mellé egyre inkább szükségünk van a mobilinternetes előfizetésre is.

Ez főként a mobilitás miatt indokolt: leveleinket, dokumentumainkat már nem csak a számítógépünk előtt ülve olvassuk, naptárunkra folyamatosan szükségünk van, ahogy egyre inkább jellemző, hogy adatainkat, erőforrásainkat a felhő segítségével megosztjuk munkatársainkkal, ezzel is növelve a munkavégzés hatékonyságát. Emellett okostelefonjaink tudását, funkcióit, a gombamód szaporodó, az üzleti tevékenységet is támogató alkalmazások tudását a mobilinternet segítségével használhatjuk ki leginkább.

Ahogy üzleti ügyeinkben, úgy a pénzügyeinkben is akkor lehetünk leginkább naprakészek, ha folyamatosan kapcsolatban állunk számláinkkal. A különböző pénzügyi alkalmazásokat, készpénzkímélő megoldásokat is okostelefonjaink és a mobilinternet segítségével használhatjuk a leghatékonyabban – így nem csak időt, hanem pénzt is megtakaríthatunk.

Vállaljunk hűséget vagy ne?

A megfelelő mobilelőfizetés kiválasztásánál tehát már régen nem az a legfontosabb, hogy milyen percdíjjal telefonálhatunk – számos más szempontot is figyelembe kell vennünk az értékelésnél. Ott van például rögtön a hűség kérdése: megtehetjük, hogy nem kötjük magunka egyetlen szolgáltatóhoz, de ha bevállalunk jellemzően 1 vagy 2 év hűséget egy társaságnál, akkor jellemzően sokkal kedvezőbb áron, akár 0 forintért juthatunk hozzá készülékekhez. A telekomcégnek jobban megéri, ha 1-2 évre tervezhető fix bevételhez jut, ezért cserébe biztosítja kedvezménnyel a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tévő készülékeket – akár ingyen, akár olcsón, akár kedvezményes részletfizetés mellett.

Ilyenkor jellemzően nem csak az adott szolgáltató felé kötelezzük el magunkat, hanem a kedvezményekért cserébe azt is vállaljuk, hogy nem fogunk kevesebbet fizetni az elkövetkező hónapokban sem, mint az induláskor. Természetesen arra a későbbiekben is adnak lehetőséget, hogy „felfelé” váltsunk, magyarán egy drágább csomagra fizessünk elő, ha kicsinek bizonyul a kezdeti csomag vagy változnak szokásaink.

Megválthatjuk a korlátlan szabadságot, ha megéri

A cégek számára az elsődleges szempont jellemzően az alacsonyabb költség, de sokat számít a kiszámíthatóság is – ha pontosan tudják, hogy a következő számlák összege mennyi lesz majd. A korábban is népszerű, teljes mértékben lebeszélhető előfizetési díjú csomagok mellett mostanra megjelentek és népszerűvé is váltak a korlátlan beszélgetést és/vagy adatforgalmat tartalmazó üzleti csomagok is. A korlátlanság persze nem mindig jelenti ugyanazt, mindenképp meg kell nézni, hogy az adott szolgáltató mit ért alatta, van-e esetleg valamilyen felső plafonja a korlátlanságnak (bármilyen ellentmondásosan hangzik is), mi vonatkozik a hálózaton kívüli vagy épp nemzetközi hívásokra és az adatforgalmazásra.

A korlátlan csomagok komoly szabadságot és kiszámíthatóságot jelentenek, de nem érdemes bármi áron ezeket választani: ha nem tudjuk kihasználni a csomag nyújtotta lehetőségeket, érjük be kisebbel is. Ehhez mindenképp azt ajánljuk, vizsgáljuk meg korábbi telefonálási szokásainkat, ne csak „érzésből” tippeljük meg, mi is jellemző ránk vagy épp kollégáinkra.

Válassz okosan mobilinternet-csomagot!

Az adatforgalmi keret külön is megérdemel némi figyelmet: ez jellemzően 500 megabájttól indul a vállalati előfizetéseknél, de szükség szerint akár 10 gigabájtig is emelhető. Érdemes jól belőni a keretet, mert ha kimerül, jellemzően erősen korlátozzák a sebességet a szolgáltatók. A választásnál azt is nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak a keret kimerülése esetén, mennyibe kerülnek a különböző egyszeri díjas adatcsomagok a szolgáltatónál. Van olyan szolgáltató is, ahol egy ügyes megoldással az adatkeret (egy része vagy egésze) nem egy adott előfizetéshez kapcsolódik, hanem megoszlik több előfizetés között – magyarán az egyes kollégák közösen használhatnak egy adott adatkeretet aszerint, hogy éppen kinek mennyire van szüksége belőle.

KERET: Egy apró trükk: a normál mobilhívásokat egyre zökkenőmentesebben válthatjuk ki valamilyen internetes, azaz VoIP-megoldással – Viberrel, Facebook Messengerrel, Skype-pal, csak hogy a legismertebbeket említsük. Annak egyelőre nem igazán van kultúrája, hogy Skype-on csörögjünk rá egy üzleti partnerünkre, de a cég saját munkatársai már tarthatják akár ezen is a kapcsolatot – ehhez mind az egyes alkalmazások, mind pedig a mobilhálózatok fejlődése, valamint az elérhető wifi-kapcsolódási pontok terjedése is hozzájárulnak. Érdemes ilyenkor az adatforgalmi csomagjainkat is ehhez igazítani.

A sebesség és lefedettség sem utolsó szempont: amellett, hogy az elköteleződés előtt fontos meggyőződni arról, hogy irodánkban, telephelyünkön van-e megfelelő térereje az adott szolgáltatóhoz kapcsolódó telefonoknak, érdemes figyelni a híreket, bejelentéseket is, mekkora lefedettséggel dolgozik a társaság, milyen fejlesztéseket jelent be, mennyire követi a technológia fejlődését.

Mennyit akarod használni a telefonod külföldön?

Az, hogy a vállalkozás életének irányítása közben időnként külföldre is kell utaznunk, sok esetben hétköznapi dolognak számít. Ez pedig nem olyan, mint a nyaralás, hogy csak úgy kikapcsolhatjuk a telefont, vagy beállíthatunk egy automatikus választ a leveleinkre: a céges dolgokat ugyanúgy követni kell ilyenkor is, mintha az irodában ülnénk. Telefonokat kell intéznünk, üzeneteket és leveleket kell olvasnunk és írnunk, vagy éppen fontos információkat vagy helyszíneket kell megkeresnünk az interneten - márpedig az ilyesmiért roaming-díjat szokás felszámítani. Bár van remény arra, hogy legalább az EU-n belül egyszer megszűnik a roaming-díj, egyelőre alaposan meg kell néznünk a választásnál, hogy mennyibe kerül, ha minket hívnak külföldön, vagy ha mi telefonálunk, és mennyit kérnek el a külföldi internetezésért, illetve milyen roaming-csomagokat kínál az adott szolgáltató, ha csak eseti jelleggel lenne szükségünk a szolgáltatásra.

Nézd meg, mit ajánlanak – aztán alkudj!

A mobilelőfizetés is csak olyan, mint minden más szolgáltatás: érdemes a versenytársakat az interneten összehasonlítani. Ha már használunk céges mobilokat, érdemes kiindulni a meglévő számlákból, egyrészt az igénybe vett szolgáltatásokat (hány percet beszéltünk, milyen irányba, mennyi adatot forgalmaztunk, stb.), másrészt a jelenleg fizetett árakat illetően is. Minél több előfizetést kezelünk, annál inkább igaz, hogy a honlapokon feltüntetett árakat csak irányadó árakként érdemes kezelni: annak érdekében, hogy a céges flottánkat magához csábítsák, a mobilcégek üzletkötői számos kedvezményes, személyre szabott konstrukcióval rukkolhatnak elő. Emellett pontosan ismerik az elérhető szolgáltatásokat, így valóban összeállíthatnak egy olyan pakkot, ami a mi igényeinket fedi le teljes egészében, versenyképes áron. Ha tehát már formálódik valamilyen kép a fejünkben, érdemes egy időpontot kérni – jellemzően az üzletkötők saját irodánkban is szívesen felkeresnek minket, ha szükséges.

És mi lesz a notebookkal, tablettel?

Régen túl vagyunk már azon a koron, hogy egy telekom-szolgáltatóval csak a telefonálás miatt kerüljünk kapcsolatba. Már az eszközök kiválasztásánál láthatjuk, hogy nem csak okostelefonok szerepelnek a kínálatban, hanem tabletek, notebookok, mobilinternet-kütyük vagy épp internetmegosztásra alkalmas eszközök is szerepelnek a listában. Az előfizetésünk összeállításánál ezért vegyük számításba azt is, hogy a telefonunk mellett más eszközeink mobilinternet-ellátásáról is gondoskodnunk kell.

Miközben ma már gyakorlatilag minden telefon képes arra, hogy megossza internetkapcsolatát a közelben lévő eszközökkel vezeték nélkül is, nem mindig ez a legjobb megoldás: egyrészt gyorsabban meríti a telefon akkumulátorát, másrészt telefonálásra is használt csomagunk nem mindig a legolcsóbb adatforgalmat biztosítja. Egy USB-porton keresztül csatlakoztatható mobil stick saját SIM-kártyával jó megoldás lehet arra, hogy a notebookunkat menet közben is teljes értékűen tudjuk használni, míg egy mobilwifi-állomás szintén saját SIM-kártyával egyszerre több eszköz internet-ellátására is alkalmas lehet. Ha üzletmenetünk különösen érzékeny a zökkenőmentes és kihagyás nélküli internetes kapcsolat meglétére, mindenképp érdemes a vezetékes internet-hálózat mellé biztonsági tartalékként egy mobilinternet-elérésre alkalmas eszközt is fenntartani.

Mennyire macerás váltani?

A számhordozás kezdetben szinte csak elméleti lehetőség volt, a szolgáltatók gyakran igyekeztek némi extra papírmunkával elijeszteni minden ügyfelet a váltástól. Ennek azonban már rég vége, évek óta különösebb hercehurca nélkül valóban válthatunk úgy, hogy nem változnak elérhetőségeink. Ehhez persze mi is kellünk: nagyon fontos, hogy minden papír rendben legyen az aktuális cégkivonattól az aláírási címpéldányon át a személyes okmányokig. Ez mondjuk nem csak a mobilelőfizetés miatt ajánlott – ha valami nem stimmel, előbb-utóbb ez úgyis kibukik egy hivatalos ügyintézésnél, így a szolgáltatóváltás remek apropó lehet a papírok rendezésére is.