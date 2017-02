Már az első elemzők is berezeltek Trumptól

[{"id":"303329","cim":"Amikor az amerikaiak m\u00e9g a magyarb\u0171n\u00f6z\u00e9st tanulm\u00e1nyozt\u00e1k","datum_tol":"2017-01-31 14:51","url_name":"amikor-az-amerikaiak-meg-a-magyarbunozest-tanulmanyoztak-303329","kulcsszavak":["26195","1593","4877","4185","133","4693","957","3308","541","783"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 31. , Kedd 14:51","type":"cimke_top"},{"id":"303397","cim":"C\u00e9l a 40 ezer pontos BUX index 2017-ben?","datum_tol":"2017-02-02 06:08","url_name":"cel-a-40-ezer-pontos-bux-index-2017-ben-303397","kulcsszavak":["5969","953","357","325","324","227","153"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 02. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 06:08","type":"cimke_top"},{"id":"303514","cim":"A NATO m\u00e1r nagyon \u00e1ssa a l\u00f6v\u00e9sz\u00e1rkokat a Baltikumban","datum_tol":"2017-02-03 21:02","url_name":"a-nato-mar-nagyon-assa-a-loveszarkokat-a-baltikumban-303514","kulcsszavak":["695","5057","1368","804","20737","11468","10803"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 03. , P\u00e9ntek 21:02","type":"cimke_top"},{"id":"303522","cim":"Megvan, ki lesz Trump Habonya \u00e9s Finkelsteinje","datum_tol":"2017-02-04 12:08","url_name":"megvan-ki-lesz-trump-habonya-es-finkelsteinje-303522","kulcsszavak":["4185","4143","26237","541","26236","20464"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 04. , Szombat 12:08","type":"cikk_cimke"},{"id":"303534","cim":"Megmutattuk, hogy kell ezt csin\u00e1lni - minek \u00f6r\u00fclhetett a h\u00e9ten k\u00e9t legend\u00e1s magyar c\u00e9g?","datum_tol":"2017-02-05 08:45","url_name":"megmutattuk-hogy-kell-ezt-csinalni-minek-orulhetett-a-heten-ket-legendas-magyar-ceg-303534","kulcsszavak":["24878","325","324"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 08:45","type":"cimke_top"},{"id":"303536","cim":"Mit tegyek \u00e9s mennyit fizessek, ha j\u00f6n a k\u00e9m\u00e9nysepr\u0151? ","datum_tol":"2017-02-05 11:11","url_name":"mit-tegyek-es-mennyit-fizessek-ha-jon-a-kemenysepro-303536","kulcsszavak":["5759","14068","16884"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 11:11","type":"trending_top"},{"id":"303537","cim":"Cs\u00fanya meglepet\u00e9st tartogat az id\u0151j\u00e1r\u00e1s","datum_tol":"2017-02-05 09:43","url_name":"csunya-meglepetest-tartogat-az-idojaras-303537","kulcsszavak":["22366","3500"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 09:43","type":"trending_top"},{"id":"303539","cim":"Trump megint telefon\u00e1lt \u2013 ez\u00fattal nem ord\u00edtozott","datum_tol":"2017-02-05 11:38","url_name":"trump-megint-telefonalt-ezuttal-nem-orditozott-303539","kulcsszavak":["20464","133"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 11:38","type":"cikk_cimke"},{"id":"303540","cim":"Felejtsd el az Armanit \u00e9s Guccit! Innent\u0151l a Kalasnyikov a trendi","datum_tol":"2017-02-05 12:57","url_name":"felejtsd-el-az-armanit-es-guccit-innentol-a-kalasnyikov-a-trendi-303540","kulcsszavak":["15759","804"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 12:57","type":"cimke_top"},{"id":"303542","cim":"M\u00e9g csak egy h\u00f3nap telt el az \u00e9vb\u0151l, m\u00e1ris becs\u0151d\u00f6lt k\u00e9t bank","datum_tol":"2017-02-05 14:06","url_name":"meg-csak-egy-honap-telt-el-az-evbol-maris-becsodolt-ket-bank-303542","kulcsszavak":["16826","14044","10822","1543"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 14:06","type":"cimke_top"},{"id":"303543","cim":"\u00d3ri\u00e1si le\u00e9p\u00edt\u00e9s egy bankn\u00e1l - nekik hol lesz munk\u00e1juk?","datum_tol":"2017-02-05 14:16","url_name":"oriasi-leepites-egy-banknal-nekik-hol-lesz-munkajuk-303543","kulcsszavak":["26057","1768"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 14:16","type":"trending_top"},{"id":"303544","cim":"Egyre tiszt\u00e1bb a k\u00e9p: hogyan teljes\u00edtett Magyarorsz\u00e1g 2016-ban?","datum_tol":"2017-02-05 15:05","url_name":"egyre-tisztabb-a-kep-hogyan-teljesitett-magyarorszag-2016-ban-303544","kulcsszavak":["219","341","8535","1763","18650","12824","20125"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 15:05","type":"cimke_top"},{"id":"303545","cim":"Ir\u00e1n szembesz\u00e1llt Trumppal","datum_tol":"2017-02-06 06:05","url_name":"iran-szembeszallt-trumppal-303545","kulcsszavak":["811","3668","4187","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 06:05","type":"cikk_cimke"},{"id":"303546","cim":"Nem fogj\u00e1k kimosni a korrupt rom\u00e1n politikusokat - elkasz\u00e1lt\u00e1k a botr\u00e1nyos rendeletet","datum_tol":"2017-02-05 15:41","url_name":"nem-fogjak-kimosni-a-korrupt-roman-politikusokat-elkaszaltak-a-botranyos-rendeletet-303546","kulcsszavak":["1920","18758"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 15:41","type":"cimke_top"},{"id":"303547","cim":"Hatalmas pofon Trumpnak: nem lesz itt semmif\u00e9le kitilt\u00e1s?","datum_tol":"2017-02-05 16:39","url_name":"hatalmas-pofon-trumpnak-nem-lesz-itt-semmifele-kitiltas-303547","kulcsszavak":["4693","20787","14670"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 05. , Vas\u00e1rnap 16:39","type":"cimke_top"},{"id":"303548","cim":"Bej\u00f6tt az \u00e1talak\u00edt\u00e1s: milli\u00e1rdokat sp\u00f3rolt az ad\u00f3hat\u00f3s\u00e1g","datum_tol":"2017-02-06 07:16","url_name":"bejott-az-atalakitas-milliardokat-sporolt-az-adohatosag-303548","kulcsszavak":["2203","755","10895","651"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 07:16","type":"cimke_top"},{"id":"303550","cim":"N\u0151nek a fizet\u00e9sek \u2013 de hol laknak a leggazdagabb magyarok?","datum_tol":"2017-02-06 07:37","url_name":"nonek-a-fizetesek-de-hol-laknak-a-leggazdagabb-magyarok-303550","kulcsszavak":["572","2346","14046","15882","24467"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 07:37","type":"trending_top"},{"id":"303551","cim":"Megvan, ki csin\u00e1lja majd a Kossuth t\u00e9r tov\u00e1bbi fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1t","datum_tol":"2017-02-06 07:46","url_name":"megvan-ki-csinalja-majd-a-kossuth-ter-tovabbi-felujitasat-303551","kulcsszavak":["26243","26242","5462","808"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 07:46","type":"trending_top"},{"id":"303552","cim":"S\u0171r\u0171 volt a h\u00e9tv\u00e9ge \u2013 most ennyien pr\u00f3b\u00e1ltak besz\u00f6kni az orsz\u00e1gba","datum_tol":"2017-02-06 07:59","url_name":"suru-volt-a-hetvege-most-ennyien-probaltak-beszokni-az-orszagba-303552","kulcsszavak":["24937","22718","21233","20501"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 07:59","type":"kategoria_top"},{"id":"303553","cim":"A kir\u00e1ly, aki megh\u00e1tr\u00e1l\u00e1sra k\u00e9nyszer\u00edtette Trumpot","datum_tol":"2017-02-06 08:27","url_name":"a-kiraly-aki-meghatralasra-kenyszeritette-trumpot-303553","kulcsszavak":["20701","20702","17355","20464","14044"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 08:27","type":"cikk_cimke"},{"id":"303554","cim":"Ez m\u00e1r nevets\u00e9ges \u2013 egym\u00e1sra mutogat Trump \u00e9s a b\u00edr\u00f3s\u00e1g","datum_tol":"2017-02-06 08:48","url_name":"ez-mar-nevetseges-egymasra-mutogat-trump-es-a-birosag-303554","kulcsszavak":["20464","4693","17979"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 08:48","type":"cikk_cimke"},{"id":"303555","cim":"M\u00e1r nem csak j\u00f3slat, hogy sz\u00edvni fognak a brit v\u00e1llalatok","datum_tol":"2017-02-06 08:57","url_name":"mar-nem-csak-joslat-hogy-szivni-fognak-a-brit-vallalatok-303555","kulcsszavak":["19902","12155","9182"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 08:57","type":"kategoria_top"},{"id":"303556","cim":"M\u00e9gsem \u00e1llt meg a lassul\u00e1s? Pocs\u00e9k adat j\u00f6tt K\u00edn\u00e1b\u00f3l","datum_tol":"2017-02-06 09:05","url_name":"megsem-allt-meg-a-lassulas-pocsek-adat-jott-kinabol-303556","kulcsszavak":["4433","1127","5548","4577"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 09:05","type":"kategoria_top"},{"id":"303557","cim":"Nemsok\u00e1ra kezet foghat Orb\u00e1n \u00e9s Trump","datum_tol":"2017-02-06 09:13","url_name":"nemsokara-kezet-foghat-orban-es-trump-303557","kulcsszavak":["20464","202"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 09:13","type":"cikk_cimke"},{"id":"303558","cim":"Itt a sz\u00e9gyenlista: megvan, kik l\u00f3gnak a legt\u00f6bb p\u00e9nzzel az ad\u00f3hat\u00f3s\u00e1gnak","datum_tol":"2017-02-06 09:21","url_name":"itt-a-szegyenlista-megvan-kik-lognak-a-legtobb-penzzel-az-adohatosagnak-303558","kulcsszavak":["755","10895"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 09:21","type":"cimke_top"},{"id":"303559","cim":"Lincshangulat Rom\u00e1ni\u00e1ban \u2013 az enyh\u00edt\u00e9s sem volt el\u00e9g?","datum_tol":"2017-02-06 09:34","url_name":"lincshangulat-romaniaban-az-enyhites-sem-volt-eleg-303559","kulcsszavak":["1920","26244","650"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 09:34","type":"cimke_top"},{"id":"303560","cim":"Merkel agg\u00f3dhat: m\u00e1r most vesz\u00e9lybe ker\u00fclt a sz\u00e9ke","datum_tol":"2017-02-06 09:52","url_name":"merkel-aggodhat-mar-most-veszelybe-kerult-a-szeke-303560","kulcsszavak":["932","2914","353","21443"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 09:52","type":"kategoria_top"},{"id":"303566","cim":"Fontos ember t\u00e1vozott az MTVA-t\u00f3l ","datum_tol":"2017-02-06 11:21","url_name":"fontos-ember-tavozott-az-mtva-tol-303566","kulcsszavak":["8107","7347","26247"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 11:21","type":"cimke_top"},{"id":"303567","cim":"Dr\u00e1gul az arany, sz\u00e1rnyal a t\u00f6r\u00f6k l\u00edra","datum_tol":"2017-02-06 11:05","url_name":"dragul-az-arany-szarnyal-a-torok-lira-303567","kulcsszavak":["5436","6624","5015","325","324"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 11:05","type":"cimke_top"},{"id":"303568","cim":"Figyelmeztetnek az oroszok: nagyot n\u0151 majd az \u00e1llamad\u00f3ss\u00e1g","datum_tol":"2017-02-06 10:57","url_name":"figyelmeztetnek-az-oroszok-nagyot-no-majd-az-allamadossag-303568","kulcsszavak":["804","343","130"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 10:57","type":"cimke_top"},{"id":"303569","cim":"Letart\u00f3ztat\u00e1sok T\u00f6r\u00f6korsz\u00e1gban \u2013 t\u00f6bb sz\u00e1z terrorist\u00e1t fogtak?","datum_tol":"2017-02-06 11:13","url_name":"letartoztatasok-torokorszagban-tobb-szaz-terroristat-fogtak-303569","kulcsszavak":["17682","1274"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 11:13","type":"kategoria_top"},{"id":"303570","cim":"Oroszorsz\u00e1gban terjeszkedik az Egis","datum_tol":"2017-02-06 11:41","url_name":"oroszorszagban-terjeszkedik-az-egis-303570","kulcsszavak":["25295","804","2104"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 11:41","type":"cimke_top"},{"id":"303571","cim":"Fell\u00e9legezhetnek a di\u00e1kok: bukik a korm\u00e1ny akarata","datum_tol":"2017-02-06 12:14","url_name":"fellelegezhetnek-a-diakok-bukik-a-kormany-akarata-303571","kulcsszavak":["4738","26248","1017","10348"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 12:14","type":"cimke_top"},{"id":"303574","cim":"\u00daj j\u00e1rat indul Budapestr\u0151l \u2013 mi az \u00fatic\u00e9l?","datum_tol":"2017-02-06 12:36","url_name":"uj-jarat-indul-budapestrol-mi-az-uticel-303574","kulcsszavak":["4100","1158","5330"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 12:36","type":"trending_top"},{"id":"303575","cim":"T\u00fcntet\u00e9sek Rom\u00e1ni\u00e1ban: Grindeanu elj\u00e1tszotta a hitel\u00e9t","datum_tol":"2017-02-06 12:53","url_name":"tuntetesek-romaniaban-grindeanu-eljatszotta-a-hitelet-303575","kulcsszavak":["2288","1920","650"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 12:53","type":"cimke_top"},{"id":"303576","cim":"Angela Merkel hivatalosan is kancell\u00e1rjel\u00f6lt lett","datum_tol":"2017-02-06 13:01","url_name":"angela-merkel-hivatalosan-is-kancellarjelolt-lett-303576","kulcsszavak":["932"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 13:01","type":"kategoria_top"},{"id":"303585","cim":"Csak most kezd leesni mindenkinek, hogy mekkora g\u00e1zban van a vil\u00e1g Trump miatt?","datum_tol":"2017-02-06 13:19","url_name":"csak-most-kezd-leesni-mindenkinek-hogy-mekkora-gazban-van-a-vilag-trump-miatt-303585","kulcsszavak":["20464","501"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 13:19","type":"cikk_cimke"},{"id":"303588","cim":"Milli\u00e1rdok jutnak a c\u00e9geknek: itt van, mire lehet p\u00e1ly\u00e1zni ","datum_tol":"2017-02-06 14:11","url_name":"milliardok-jutnak-a-cegeknek-itt-van-mire-lehet-palyazni-303588","kulcsszavak":["21591","19035","1581"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 14:11","type":"kategoria_top"},{"id":"303591","cim":"Tov\u00e1bb cs\u00edp Andy Vajna f\u0151z\u0151csatorn\u00e1ja ","datum_tol":"2017-02-06 14:27","url_name":"tovabb-csip-andy-vajna-fozocsatornaja-303591","kulcsszavak":["10850","24970","25975"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 14:27","type":"trending_top"},{"id":"303592","cim":"Valami t\u00f6rt\u00e9nt: m\u00e9gis mi a gond a Coca-Col\u00e1n\u00e1l?","datum_tol":"2017-02-06 14:35","url_name":"valami-tortent-megis-mi-a-gond-a-coca-colanal-303592","kulcsszavak":["17405","7749"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 14:35","type":"trending_top"},{"id":"303593","cim":"Rossz h\u00edr j\u00f6tt az aut\u00f3soknak: dr\u00e1g\u00e1bb lesz ez az \u00fczemanyag ","datum_tol":"2017-02-06 14:41","url_name":"rossz-hir-jott-az-autosoknak-dragabb-lesz-ez-az-uzemanyag-303593","kulcsszavak":["679","1582","11075"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 14:41","type":"trending_top"},{"id":"303594","cim":"\u00c9s te beadn\u00e1d a sz\u00fcleidet egy hazai id\u0151sotthonba?","datum_tol":"2017-02-06 14:50","url_name":"es-te-beadnad-a-szuleidet-egy-hazai-idosotthonba-303594","kulcsszavak":["25424","18048","464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 14:50","type":"trending_top"},{"id":"303595","cim":"Trump betesz a legjobb amerikai \u00fczletnek, az agyelsz\u00edv\u00e1snak?","datum_tol":"2017-02-06 15:00","url_name":"trump-betesz-a-legjobb-amerikai-uzletnek-az-agyelszivasnak-303595","kulcsszavak":["541","4693","20464","9517","17304","12453","10315","26251","14363"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 15:00","type":"cikk_cimke"},{"id":"303597","cim":"Egyre nagyobb a baj Ukrajn\u00e1ban: vide\u00f3ra vett\u00e9k, hogyan t\u00e1madnak a szakad\u00e1rok","datum_tol":"2017-02-06 15:52","url_name":"ukrajna-303597","kulcsszavak":["16693","1847","804"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 15:52","type":"cimke_top"},{"id":"303598","cim":"Hamarosan t\u00e9ged is hetekig ostromolhatnak egy termoszt\u00e1ton kereszt\u00fcl","datum_tol":"2017-02-06 16:01","url_name":"hamarosan-teged-is-hetekig-ostromolhatnak-egy-termosztaton-keresztul-303598","kulcsszavak":["8397","23217","9839","7394"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 16:01","type":"trending_top"},{"id":"303599","cim":"Amerik\u00e1nak \u00e9s Magyarorsz\u00e1gnak egy a baja \u2013 ez lenne a megold\u00e1s? ","datum_tol":"2017-02-06 16:55","url_name":"amerikanak-es-magyarorszagnak-egy-a-baja-ez-lenne-a-megoldas-303599","kulcsszavak":["21060","783","541"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 16:55","type":"cimke_top"},{"id":"303600","cim":"Elkezd\u0151d\u00f6tt: aut\u00f3ra zuhant egy dr\u00f3n Budapesten","datum_tol":"2017-02-06 16:53","url_name":"elkezdodott-autora-zuhant-egy-dron-budapesten-303600","kulcsszavak":["16451","142"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 16:53","type":"trending_top"},{"id":"303602","cim":"H\u00e1nyan tr\u00fckk\u00f6znek a parkol\u00e1sn\u00e1l? R\u00e1sz\u00e1ll a hat\u00f3s\u00e1g a mozg\u00e1skorl\u00e1tozott-igazolv\u00e1nyra","datum_tol":"2017-02-06 17:56","url_name":"hanyan-trukkoznek-a-parkolasnal-raszall-a-hatosag-a-mozgaskorlatozott-igazolvanyra-303602","kulcsszavak":["9631","9083","4669"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 17:56","type":"trending_top"},{"id":"303606","cim":"Ez az, amit meg akarhat akad\u00e1lyozni Oroszorsz\u00e1g: a K\u00f6zel-Keletr\u0151l is kaphatn\u00e1nk a g\u00e1zt","datum_tol":"2017-02-06 21:01","url_name":"ez-az-amit-meg-akarhat-akadalyozni-oroszorszag-a-kozel-keletrol-is-kaphatnank-a-gazt-303606","kulcsszavak":["16255","297","962","964","18506","16256"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 06. , H\u00e9tf\u0151 21:01","type":"trending_top"}]

A tőzsdék eddig szárnyaltak és a nagy bankok és brókerházak elemzői is optimisták voltak az elnök megválasztása óta, mondván, jön az adócsökkentés, az állami költekezés, és ez milyen remek a tőzsdei cégeknek. Az elnök hivatali tevékenységének első két hete azonban van már, akit lehűtött közülük.

A Goldman Sachs közgazdászai a múlt hét végén adták ki elemzésüket, melyben Donald Trump elnökségének első két hete alapján vázolták fel a várható folyamatokat, és már jóval kevésbé optimisták, mint korábban. November 8-án az elemzők többsége gyorsan elfelejtette azt az addigi aggodalmát, hogy az elnök hivatalában is hasonló stílust követhet, mint kampányában, és csak a pozitívumokat hangsúlyozták: adóreform, költségvetési lazítás.

Eddig tartott a remény



A hozzáállás eddig nem is változott, a részvényárfolyamok november 8-tól meredeken emelkedtek, és januárban már ugyan lelassult a folyamat, de azért sikerült új csúcsot elérni. A Goldman Sachs elemzése viszont most értékeli Donald Trump elnökségének eddigi tapasztalatait, és jóval óvatosabb, mondhatni pesszimistább következtetésekre jutottak. Azt látják, hogy az elnök eddig elsősorban a bevándorlás és a kereskedelem kérdésére koncentrált, utóbbira leginkább a protekcionizmus jegyében.

Hirdetés

S&P 500

Korábban úgy látták, hogy az adócsökkentés és a költségvetési lazítás több előnyt hozhat, és ehhez képest a bevándorlással kapcsolatos intézkedések és a kereskedelem esetleges korlátozása eltörpülnek. Most azonban mintha fordult volna a helyzet: az utóbbi kettőből adódó veszélyek sokkal nagyobbnak tűnnek, mint korábban. A részleteket a Goldman közgazdászai a Bloomberg szerint 3 fő pontban foglalják össze.

Béna kacsa?



Az első, ami aggodalmukat felkeltette, az Obamacare-nek nevezett egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos huzavona. Kampányában Trump és a republikánusok végig szidalmazták ezt a megoldást, amely 20 millió, korábban biztosítás nélküli embernek tette lehetővé, hogy egészségügyi ellátásban részesülhessenek. Az nyilvánvaló volt, hogy ezt csak úgy eltörölni, és a 20 millió embert ellátás nélkül hagyni nem lehet, kell helyette egy másik program.

Csakhogy úgy tűnik, ilyen nincs, Trump nem készült, és a republikánus törvényhozási képviselők egy része is most már inkább csak megreformálná a jelenlegi szabályt. Ebből arra következtetnek a közgazdászok, hogy ha ebben a kérdésben ennyire nem jut dűlőre az elnök saját pártjával, akkor ez így lesz az adóreformokkal és a költségvetési lazítással is.

Árkok mélyülése



A másik tényező, amit aggasztónak tartanak, a két nagy párt közti polarizálódás, vagyis az elnökválasztás lezárultával nem temetődnek be az árkok, hanem inkább mélyülnek. Trump rendelete, miszerint 7 ország polgárainak megtiltja a beutazást az Egyesült Államokba, magára vonta a Demokrata Párt haragját, így a pártok közötti együttműködés lehetősége csökkent. A választás után először úgy tűnt, megindul a közeledés, de most a helyzet olyan rossz lett, hogy a pártok közti egyetértést igénylő intézkedések esetleg egyáltalán nem jutnak át a szenátuson.

Ha mások is észreveszik



A harmadik kockázati elemet abban látják, hogy a befektetők is felismerik, milyen veszélyt jelenthet a beutazások, az emberek, többek között a munkaerő szabad mozgásának korlátozása a tőzsdei cégek és az amerikai gazdaság számára, és ugyanez vonatkozik a kereskedelmet korlátozó intézkedésekre. Ha a tőzsdei szereplők úgy látják, hogy ahogy a kampányt is, úgy a tényleges elnökséget is ezek fogják dominálni, ez könnyen pánikhoz vezethet, és akkor hiába a piacot éltető pénz és a 8 éves emelkedő trend, a piac összeomlik. A pszichológia rövidtávon döntő tényező, és az aggodalmaknak az első két hét alapján van is némi alapjuk.