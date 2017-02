Még a brit EU-ügyekkel foglalkozó miniszter szerint is értelmetlen a kilépés

[{"id":"303981","cim":"Grafikon: a 2016-os egy elvesztegetett \u00e9v volt a gazdas\u00e1gban","datum_tol":"2017-02-15 16:45","url_name":"grafikon-a-2016-os-egy-elvesztegetett-ev-volt-a-gazdasagban-303981","kulcsszavak":["6213","783","650","594","593","360"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 15. , Szerda 16:45","type":"kategoria_top"},{"id":"304062","cim":"8 jele annak, hogy Trump nem is szereti annyira az oroszokat, mint gondoln\u00e1d","datum_tol":"2017-02-17 16:15","url_name":"8-jele-annak-hogy-trump-nem-is-szereti-annyira-az-oroszokat-mint-gondolnad-304062","kulcsszavak":["4187","343","1553","1847","541","804","20464"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 17. , P\u00e9ntek 16:15","type":"cimke_top"},{"id":"304084","cim":"Tarl\u00f3s az olimpi\u00e1r\u00f3l: nem z\u00e1rhat\u00f3 ki, hogy sz\u00fcletik egy \"negat\u00edv d\u00f6nt\u00e9s\"","datum_tol":"2017-02-19 08:36","url_name":"tarlos-az-olimpiarol-nem-zarhato-ki-hogy-szuletik-egy-negativ-dontes-304084","kulcsszavak":["20367","2514","105","26103","719"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 19. , Vas\u00e1rnap 08:36","type":"cimke_top"},{"id":"304085","cim":"K\u00e9tezer magyart megk\u00e9rdeznek az elfelejtett milli\u00f3kr\u00f3l - k\u00f6zt\u00fck vagy?","datum_tol":"2017-02-19 09:17","url_name":"ketezer-magyart-megkerdeznek-az-elfelejtett-milliokrol-koztuk-vagy-304085","kulcsszavak":["651","26375","66","755","26376","10498"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 19. , Vas\u00e1rnap 09:17","type":"trending_top"},{"id":"304086","cim":"Trump valamire k\u00e9sz\u00fcl: a j\u00f6v\u0151 h\u00e9ten robbanhat a bomba","datum_tol":"2017-02-19 10:20","url_name":"trump-valamire-keszul-a-jovo-heten-robbanhat-a-bomba-304086","kulcsszavak":["1151","26145","4693","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 19. , Vas\u00e1rnap 10:20","type":"kategoria_top"},{"id":"304088","cim":"H\u00e9tf\u0151t\u0151l \u00fajra k\u00f6zlekedik a BKK nagy tal\u00e1lm\u00e1nya","datum_tol":"2017-02-19 11:08","url_name":"hetfotol-ujra-kozlekedik-a-bkk-nagy-talalmanya-304088","kulcsszavak":["10936","26377","8331","10100"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 19. , Vas\u00e1rnap 11:08","type":"trending_top"},{"id":"304090","cim":"\u00d6nts\u00fcnk tiszta vizet a poh\u00e1rba: mennyivel kerest\u00fcnk t\u00f6bbet 2016-ban?","datum_tol":"2017-02-19 11:50","url_name":"ontsunk-tiszta-vizet-a-poharba-mennyivel-kerestunk-tobbet-2016-ban-304090","kulcsszavak":["368","271","7317","6532","3806","13440","341"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 19. , Vas\u00e1rnap 11:50","type":"kategoria_top"},{"id":"304092","cim":"Te is \u00e9rzed? Meglepően nyilatkozott David Davis, aki Tallinban azt mondta, hogy országának szüksége van az Európai Unióból érkező alacsonyabb képzettségű munkaerőre, így még sok évig nyitva marad számukra a munkaerőpiac. Na de ha így van, akkor egyáltalán minek a kilépés?

David Davis, a Brexitért felelős miniszter. Fotó: EPA/Sean Dempsey

Sokan mondták, hogy az angolok lábon lőtték magukat az egész európai uniós népszavazással és főleg annak végeredményével. A vidéki, idősebb lakosságot azzal heccelték fel, hogy majd nem jön több lengyel és egyéb nemzetiségű munkaerő, nem fog mindenhol akcentussal beszélő külföldivel találkozni, ha bármilyen szolgáltatást vesz igénybe, hisz valaha rég nem így volt. Nos, ez az egyetlen választói elképzelés sem valósul meg, hisz nagy a jólét, és nincsenek „bennszülöttek”, akik elvégeznék a munkát.

Mégis kell a munkaerő



Ezt ráadásul nem más, mint a kilépésért felelős miniszter mondta Tallinban, észtországi látogatásán. Szerinte a vendéglátóiparban és a mezőgazdaságban sokáig nem lesznek helyi erők, így továbbra is örömmel várják az Európai Unióból érkezőket, és a brit gazdaságnak továbbra is szüksége van rájuk a gazdasági siker fenntartásához. Részletezte is az iparágakat: vendéglátás, szállodák és éttermek, ápolók, mezőgazdasági dolgozók. Vagyis mindazok, amelyekről a szavazópolgárok azt gondolták, hogy sokan vannak, és ha kilépnek, egy csapásra nem lesz rájuk szükség.

A távoli jövő



A magasabb képzettségű dolgozókat illetően eddig is hangoztatták, hogy örömmel fogják őket fogadni, hisz az úgynevezett agyelszívást minden fogadó ország szereti. Így összességében minden marad a régiben, jöhet magasabb és alacsonyabb képzettségű egyaránt.

A miniszter szerint majd egyszer a távoli jövőben ráveszik saját polgáraikat, hogy méltóztassanak az említett, alacsonyabb képzettséget igénylő iparágakban dolgozni. Mire ez bekövetkezik, még az sem kizárt, hogy a mostani kibocsátó országokban megemelkedik annyira a bérszínvonal, hogy csökken a más országokban munkavállalók száma, és akkor Anglia számára magától is megoldódna a probléma, sőt, még EU tagként is munkaerőhiány keletkezhetne.

Mit szól ehhez May?



Nem kizárt persze, hogy Davis most körüludvarolja az európai, főleg a később csatlakozott uniós országok kormányait, hogy könnyebben érhessen el eredményeket a tárgyalások során, és megpróbálja a 27 tárgyalófél közti egységet kissé megbontani. Kérdés az is, hogy van-e közte és a kormányfő között érdemi nézeteltérés ebben a kérdésben?

Theresa May kormányfő már belügyminiszter korában is állandóan számokkal foglalkozott, az érdekelte, hogy lehet éves szinten 50 ezerre csökkenteni az EU-ból érkezők számát. Csakhogy ha a gazdaság igénye nagyobb ennél, akkor hiába akarja lecsökkenteni. Ezzel valószínűleg ő is tisztában van, de saját népének is el kell adni valamit, ha már egyszer elvállalta a Brexit miniszterelnökének hálátlan szerepét.