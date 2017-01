Mégis összeomolhat a Golf-áramlat? – új kétségek merültek fel

Olcsóbb lett a nagybevásárlás – mennyiért lehet dinnyét venni?

2016-07-07 16:01:00

Megint elmentünk bevásárolni, rögtön nem is egy, hanem két jó hírt is hoztunk a boltokból: mind éves szinten, mind pedig az előző hónaphoz képes is árcsökkenést tapasztaltunk havi Privátbankár-Árkosár felmérésünkben. Rossz hírünk is van: nagyon sokat drágul egy év alatt a cukor. A befőzés kellős közepén ezért megnéztük, mennyiért lehet most kapni cukrot, és ha már nyár, arra is kíváncsiak voltunk, milyen görögdinnyét árulnak a láncok július elején.