Miről álmodnak a magyarok - tényleg mindenki lakást akar venni?

Egy jelentős méretű horvátországi bank felvásárlásának bejelentése nyomán az OTP a messze legjobban teljesítő részvény a tőzsdén, a Mol most korrigál. A forint tovább erősödött, alig egy kicsivel 310 felett adják az eurót. A olaj ára lassacskán tovább emelkedik.

Arról egyébként, hogy az emberek fantáziát látnak ezekben a megoldásokban, az is tanúskodik, hogy például a lakástakarékpénztár az életbiztosítások után már a második legnépszerűbb megtakarítási formává vált Magyarországon. A kutatás eredményeiből az is látszik, hogy az emberek közel ötöde már rendelkezik lakástakarék szerződéssel, vagy a közeljövőben szeretne ilyen formában félretenni.

Emellett érdemes igénybe venni az állami otthonteremtési támogatást, lakástakarékot, lakáshitel cafetériát, illetve kamattámogatott hitelt. Ezek együttesen, akár több millióval csökkenthetik az összköltséget, miközben a törlesztési idő is évekkel rövidíthető.

Az ingatlantulajdonlás a magyarok körében alapvető cél, sokan ezt tekintik a hosszú távú öngondoskodás egyik hatékony formájának. Az ingatlan birtoklás aránya nemzetközi összehasonlításban is magas, 90 százalékot meghaladó, sőt, a nyugdíjasok körében Szlovákia mögött dobogós helyen állunk a kb. 95 százalékos aránnyal. Állami támogatással megspórolható milliók Ami az ingatlancélok finanszírozását illeti: nagy kihívást jelent, hogy az emberek kis része készít csak hosszú távú pénzügyi tervet. Öt-tíz évre előre csak minden tizedik válaszadó, ennél hosszabb időre pedig csak alig huszaduk tervez.

Az idei kutatás komplex módon, a pénzügyi vonatkozásoknál tágabb összefüggésekben vizsgálja az öngondoskodást, illetve az ezzel kapcsolatos attitűdöt is elemezi. Az idei adatok szerint a váratlan helyzetre való takarékoskodás, a képzés és az ingatlan a három legnépszerűbb megtakarítási cél. Ezekhez egyre inkább felzárkózik az időskorra képzett anyagi tartalék. Mindenki vágyik a saját lakásra A kutatásban megkérdezettek 17 százaléka szerint havonta 10 ezernél kevesebbet, 19 százaléka szerint 10 és 50 ezer forint közötti, 13 százaléka szerint pedig 50 ezer forintnál nagyobb összeget érdemes megtakarítani. Többségük célként a lakás vagy a családi ház felújítását jelölte meg, de minden nyolcadik válaszadó ingatlanvásárlásra tesz félre.

Amerikai egyetemisták ötletéből indult az a startup, ami ma már több ezer ecuadori megélhetését biztosítja, és számos híres színész és üdítőipari szakember figyelmét is felkeltette. A Runa energiaitala állítólag sokkal természetesebb, mint a most ismert versenytársaké, és még a hatása is jobb lehet - ezt persze egyelőre csak azoktól tudjuk, akik nagyot keresnek rajta. A piac mindesetre sokat ígér.