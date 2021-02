Rossz hír jött Brüsszelből: durván visszavágja vakcina-szállításait az AstraZeneca

Makro / Külgazdaság

A koronavírus-járvány második hulláma már felkészültebben érte az olasz egészségügyet az elsőnél, mondta el a Privátbankár.hu-nak Alicia Ibarra, egy római egyetemi kórház radiológus orvosa. Az olasz társadalom pedig bebizonyította, hogy vészhelyzetben nagyon szolidáris tud lenni. Alicia Ibarra szerint most kisebb a szorongás és a félelem, mégha az új áldozatok száma továbbra is magas. Lapunknak adott interjúban beszélt arról is, kellett-e válogatni a súlyos betegek között, melyek voltak a legnehezebb és a legszebb pillanatok, félnek-e az olaszok a vakcináktól, és szerinte mi a Covid-válság legfontosabb tanulsága.