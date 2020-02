A republikánusok elintézték: szerdán mondanak ítéletet Trump felett

A forint zuhanásának kellemetlen következménye

13853 megtekintés 2019-09-22 16:58:00

A szeptember eddig eltelt része igen gyászosnak bizonyult a forint szempontjából: történetének leggyengébb értékére került az euróhoz képest. A tavaly nyári hasonló esemény után ez már trendszerűséget is jelent, így erősen fékeződik a bérfelzárkózás, ráadásul a cseh és lengyel valutához képest is gyengül a forint, így ők is egyre inkább elhúznak előttünk.