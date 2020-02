Titkos hátsó kaput épített, hozzáfér a személyes adatainkhoz a Huawei

[{"id":"330871","cim":"Nincs ingyeneb\u00e9d!","datum_tol":"2020-02-10 17:41","url_name":"nincs-ingyenebed-330871","kulcsszavak":["1160","1543","1829"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2020. febru\u00e1r 10. , H\u00e9tf\u0151 17:41","type":"cimke_top"},{"id":"330874","cim":"M\u00e9gsincs hat\u00e1rid\u0151 a Budapest Bank elad\u00e1s\u00e1ra?","datum_tol":"2020-02-11 06:16","url_name":"meg-sincs-hatarido-a-budapest-bank-eladasara-330874","kulcsszavak":["584","683","3271","18937"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2020. febru\u00e1r 11. , Kedd 06:16","type":"trending_top"},{"id":"330875","cim":"A nap k\u00e9pe: \u00edgy fogadta Angela Merkel Orb\u00e1n Viktort","datum_tol":"2020-02-10 16:46","url_name":"a-nap-kepe-igy-fogadta-angela-merkel-orban-viktort-330875","kulcsszavak":["202","353","932"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2020. febru\u00e1r 10. , H\u00e9tf\u0151 16:46","type":"cimke_top"},{"id":"330876","cim":"Mi\u00e9rt szenved a Mol? Fotó: Reuters

A Huawei kínai távközlésiberendezés-gyártó óriáscég több mint egy évtizede titokban képes hozzáférni kényes és személyes információkhoz azokon a mobiltávközlési hálózatokon szerte a világon, amelyekhez ő szállítja a berendezéseket - jelentette amerikai titkosszolgálati forrásokra hivatkozva internetes oldalán a The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai lap kedden éjjel.

Minden távközlésiberendezés-gyártónak, amely berendezéseket ad el, illetve hálózatot épít mobiltávközlési szolgáltatóknak, az egyes nemzeti törvények által előírtan bele kell építenie a hálózatba egy olyan csatlakozó felületet, másképpen "hátsó kaput", amelyet a nemzeti hatóságok gyártanak vagy gyártatnak abból a célból, hogy azon keresztül ők - törvényben szabályozott feltételek mellett, általában bírósági engedéllyel és ráadásul a mobilszolgáltató tudtával - hozzáférnek a hálózaton futó kényes vagy személyes adatokhoz. A távközlésiberendezés-gyártóknak oly módon kell beépíteniük ezeket a csatlakozó felületeket, hogy ők maguk csak szintén a mobilszolgáltató engedélyével jussanak hozzá a kényes információkhoz.

A lap információi szerint azonban a Huawei olyan technológiát fejlesztett ki, amelynek révén képes a mobilszolgáltató tudta nélkül is rákapcsolódni a hálózatra, tehát a maga számára is kiépített egy titkos "hátsó kaput". A lapnak nyilatkozó tisztségviselők azt nem közölték, hogy a Huawei hátsó kapuit hol találták meg a hálózatokon, csak annyit árultak el, hogy először 2009-ben a Huawei által szállított kezdeti 4G hálózatokon vették észre ezeket. Azt sem árulták el a nyilatkozók, hogy az amerikai hatóságok rajtakapták-e valaha a Huaweit azon, hogy használja is ezt a hátsó kaput, és kinyer bármely kényes adatot bármely mobilhálózatból.

A The Wall Street Journal idézte Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadót is, aki úgy fogalmazott: "bizonyítékaink vannak arra, hogy a Huawei képes titokban hozzáférni kényes és személyes információkhoz azokban a mobiltávközlési hálózatokban szerte a világon, amelyeknek a berendezéseit ő szállítja a távközlési szolgáltatóknak".

Az amerikai hírszerzés 2019-ig szigorúan titkosan kezelte ezeket az ismereteit. Az utóbbi néhány hónapban azonban Washington megosztott bizonyos részleteket szövetségeseivel, köztük az Egyesült Királysággal és Németországgal. Ezt a WSJ oknyomozó riportereinek amerikai, brit és német hírszerzési források egyaránt megerősítették. A lap "taktikai" megfontolásokkal magyarázta, hogy Washington most miért fedett fel konkrét részleteket hírszerzési információiból. Az amerikaiak korábban a nyilvánosság előtt mindig azzal érveltek: nincs szükség "kézzel fogható bizonyítékok" felfedéséhez annak alátámasztására, hogy a Huawei milyen fenyegetést jelent minden ország nemzetbiztonsága számára. Viszont Nagy-Britannia - Donald Trump kormányának lobbizásával dacolva - januárban úgy határozott, hogy mobilszolgáltatóinak továbbra sem kell nélkülözniük a Huawei technológiáját, és az beépíthető az 5G hálózatokba is, a legfontosabb központi részt leszámítva. Brit tisztségviselők mindazonáltal azt mondták kedden a WSJ-nek, hogy nem újak számukra az amerikai tisztségviselők által átadott információk, és mérlegelték is ezeket, amikor a Huawei-technológia alkalmazhatóságáról döntöttek. A német parlament pedig nemsokára dönt arról, hogy használható-e Huawei-technológia az 5G hálózatokban az országban.

Az amerikai lap hangsúlyozta: az Egyesült Államok régóta azt hangoztatja, hogy a Huaweit a kínai kormányzat rákényszerítheti arra, hogy kémkedjen a külföldön működő mobilhálózatokon, vagy akár meg is szakítsa e hálózatok működését.

A Huawei mindig visszautasította, hogy bármikor és bármely ország javára kémkedett volna, azt állítva, hogy egy erre vonatkozó kérést Pekingtől is megtagadna. A cég egyik - szintén neve elhallgatását kérő - tisztségviselője azt is tagadta a lapnak, hogy a Huaweinek olyan jellegű hozzáférése lenne a hálózatokhoz, amilyennek az amerikai tisztségviselők leírják. Mint mondta: a hálózatokhoz történő hozzáférés lehetőségét szigorú törvények szabályozzák, és a tényleges hozzáférést minden esetben csak a mobiltávközlési szolgáltató erre felhatalmazott alkalmazottai adhatják meg a hatóságoknak és a berendezésgyártóknak is. Nagyon valószínűtlen, hogy a berendezésgyártó hozzá tud férni a mobilhálózaton futó kényes információkhoz, de ha mégis képes volna erre, akkor a szolgáltató azonnal észrevenné - állította.