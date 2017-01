Csak a bombázáshoz elég bátrak? Teljes káoszt okoz Trump intézkedése

[{"id":"303016","cim":"M\u00e9gis \u00f6sszeomolhat a Golf-\u00e1ramlat? \u2013 \u00faj k\u00e9ts\u00e9gek mer\u00fcltek fel","datum_tol":"2017-01-23 20:30","url_name":"megis-osszeomolhat-a-golf-aramlat-uj-ketsegek-merultek-fel-303016","kulcsszavak":["26117","26115","9296","2184","26114","7050","18596"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 23. , H\u00e9tf\u0151 20:30","type":"kategoria_top"},{"id":"303026","cim":"Saj\u00e1t lak\u00e1sra v\u00e1gysz? Lesz mib\u0151l v\u00e1logatnod id\u00e9n","datum_tol":"2017-01-28 08:01","url_name":"sajat-lakasra-vagysz-lesz-mibol-valogatnod-iden-303026","kulcsszavak":["705","703","3806"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 08:01","type":"cimke_top"},{"id":"303034","cim":"Dr\u00e1g\u00e1k m\u00e1r a magyar r\u00e9szv\u00e9nyek, vigy\u00e1zz, megeszi az infl\u00e1ci\u00f3 a p\u00e9nzed","datum_tol":"2017-01-24 11:04","url_name":"dragak-mar-a-magyar-reszvenyek-vigyazz-megeszi-az-inflacio-a-penzed-303034","kulcsszavak":["20464","7923","7954","738","1120","468","1129","357"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 24. , Kedd 11:04","type":"cikk_cimke"},{"id":"303067","cim":"Minden m\u00e1sodik magyar dolgoz\u00f3t le lehetne cser\u00e9lni egy robotra","datum_tol":"2017-01-24 20:01","url_name":"minden-masodik-magyar-dolgozot-le-lehetne-cserelni-egy-robotra-303067","kulcsszavak":["20464","118","18087","541","4433","783","882","353"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 24. , Kedd 20:01","type":"cikk_cimke"},{"id":"303165","cim":"Ez lehetett a vil\u00e1g egyik legbut\u00e1bb terrorcsoportja","datum_tol":"2017-01-26 14:20","url_name":"ez-lehetett-a-vilag-egyik-legbutabb-terrorcsoportja-303165","kulcsszavak":["21810","21926","21238","353","22605","19377","260","23409","3308"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 26. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:20","type":"kategoria_top"},{"id":"303199","cim":"Ideje t\u00f6r\u00f6lni magunkat a Facebookr\u00f3l? ","datum_tol":"2017-01-27 16:24","url_name":"ideje-torolni-magunkat-a-facebookrol-303199","kulcsszavak":["1499","1590","3351","4070","11034","18088","22331","25800","26164"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 16:24","type":"cimke_top"},{"id":"303200","cim":"Emiatt fog m\u00e9g tov\u00e1bb h\u00faz\u00f3dni a sz\u00edriai h\u00e1bor\u00fa","datum_tol":"2017-01-27 10:27","url_name":"emiatt-fog-meg-tovabb-huzodni-a-sziriai-haboru-303200","kulcsszavak":["708","26165"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 10:27","type":"kategoria_top"},{"id":"303201","cim":"Gyeng\u00fcl a forint, zuhan az arany","datum_tol":"2017-01-27 10:58","url_name":"gyengul-a-forint-zuhan-az-arany-303201","kulcsszavak":["900","7119","4586","4304","11034","11483","19844"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 10:58","type":"cimke_top"},{"id":"303203","cim":"Nem estek k\u00e9ts\u00e9gbe a jap\u00e1nok Trump d\u00f6nt\u00e9se miatt","datum_tol":"2017-01-27 11:23","url_name":"nem-estek-ketsegbe-a-japanok-trump-dontese-miatt-303203","kulcsszavak":["26166","20108","11029","16416"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 11:23","type":"kategoria_top"},{"id":"303207","cim":"Komoly es\u0151kkel \u00e9s sz\u00e9llel j\u00f6n a felmeleged\u00e9s ","datum_tol":"2017-01-27 12:19","url_name":"komoly-esokkel-es-szellel-jon-a-felmelegedes-303207","kulcsszavak":["22598","12134","22366"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 12:19","type":"trending_top"},{"id":"303208","cim":"Ez az egyik legnagyobb baja a magyar gazdas\u00e1gnak: \u00fajabb les\u00fajt\u00f3 h\u00edr","datum_tol":"2017-01-27 12:57","url_name":"abban-romlik-a-magyar-gazdasag-amiben-egyebkent-is-gyengek-vagyunk-303208","kulcsszavak":["908","1405","361"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 12:57","type":"cimke_top"},{"id":"303210","cim":"Merkel \u00e9s Hollande: elk\u00f6telezettek a liber\u00e1lis demokr\u00e1cia mellett","datum_tol":"2017-01-27 13:23","url_name":"merkel-es-hollande-elkotelezettek-a-liberalis-demokracia-mellett-303210","kulcsszavak":["3226","19312"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 13:23","type":"kategoria_top"},{"id":"303211","cim":"D\u00fal a vita: mi lesz az Ausztri\u00e1ban dolgoz\u00f3 magyarokkal?","datum_tol":"2017-01-27 14:03","url_name":"dul-a-vita-mi-lesz-az-ausztriaban-dolgozo-magyarokkal-303211","kulcsszavak":["3413","680","1760","4693"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 14:03","type":"cikk_cimke"},{"id":"303212","cim":"Holnap kit\u00f6rhet a vil\u00e1gb\u00e9ke? Trump felh\u00edvja Putyint","datum_tol":"2017-01-27 14:24","url_name":"holnap-kitorhet-a-vilagbeke-trump-felhivja-putyint-303212","kulcsszavak":["25715","932","20464","1553"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 14:24","type":"cikk_cimke"},{"id":"303213","cim":"Trump nem teket\u00f3ri\u00e1zik: m\u00e1ris megnyitn\u00e1 az olajcsapokat ","datum_tol":"2017-01-27 14:37","url_name":"trump-nem-teketoriazik-maris-megnyitna-az-olajcsapokat-303213","kulcsszavak":["23601","1978","1974","1687","1616","541"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 14:37","type":"cikk_cimke"},{"id":"303216","cim":"Pofon a Tesc\u00f3t\u00f3l: rossz h\u00edr azoknak, akik \u00edgy v\u00e1s\u00e1roltak","datum_tol":"2017-01-27 15:24","url_name":"pofon-a-tescotol-rossz-hir-azoknak-akik-igy-vasaroltak-303216","kulcsszavak":["6698","840","1676","139","22936","771"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 15:24","type":"trending_top"},{"id":"303218","cim":"Rossz h\u00edr Trumpnak: Amerika gazdas\u00e1ga m\u00e1r nem a r\u00e9gi","datum_tol":"2017-01-27 15:57","url_name":"rossz-hir-trumpnak-amerika-gazdasaga-mar-nem-a-regi-303218","kulcsszavak":["14044","15777"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 15:57","type":"kategoria_top"},{"id":"303219","cim":"J\u00f3l takar\u00f3zzon be \u00e9jszaka - r\u00e1z\u00f3s lehet az id\u0151j\u00e1r\u00e1s","datum_tol":"2017-01-27 16:23","url_name":"jol-takarozzon-be-ejszaka-razos-lehet-az-idojaras-303219","kulcsszavak":["3500"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 16:23","type":"cimke_top"},{"id":"303221","cim":"17 \u00e9ve nem \u00f6r\u00fcltek ennyire a Microsoftn\u00e1l","datum_tol":"2017-01-27 16:50","url_name":"17-eve-nem-orultek-ennyire-a-microsoftnal-303221","kulcsszavak":["7582"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 16:50","type":"trending_top"},{"id":"303222","cim":"\u00c1talakult a n\u00e9met korm\u00e1ny - megvan az \u00faj k\u00fcl\u00fcgyminiszter","datum_tol":"2017-01-27 17:12","url_name":"atalakult-a-nemet-kormany-megvan-az-uj-kulugyminiszter-303222","kulcsszavak":["20220","17869"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 17:12","type":"kategoria_top"},{"id":"303224","cim":"Mit hoz a kakas \u00e9ve? Egyre gyeng\u00e9bb a forint, t\u00falhev\u00fclt az Apple","datum_tol":"2017-01-27 18:51","url_name":"mit-hoz-a-kakas-eve-egyre-gyengebb-a-forint-tulhevult-az-apple-303224","kulcsszavak":["541","534","325","900","357","5969","10119","1507","4433","20464","324","227"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 27. , P\u00e9ntek 18:51","type":"cikk_cimke"},{"id":"303225","cim":"Csattan\u00f3s pofon Erdogannak \u2013 ennek nagyon nem fog \u00f6r\u00fclni","datum_tol":"2017-01-28 08:34","url_name":"csattanos-pofon-erdogannak-ennek-nagyon-nem-fog-orulni-303225","kulcsszavak":["4895","1906","1274"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 08:34","type":"cimke_top"},{"id":"303226","cim":"Keresztet vethet\u00fcnk a g\u00f6r\u00f6g gazdas\u00e1gra?","datum_tol":"2017-01-28 09:08","url_name":"keresztet-vethetunk-a-gorog-gazdasagra-303226","kulcsszavak":["103","169"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 09:08","type":"kategoria_top"},{"id":"303227","cim":"K\u00e9ts\u00e9gbeejt\u0151 helyzetben a magyarok: mi lesz vel\u00fcnk?","datum_tol":"2017-01-28 10:40","url_name":"ketsegbeejto-helyzetben-a-magyarok-mi-lesz-velunk-303227","kulcsszavak":["155","496","17285"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 10:40","type":"cimke_top"},{"id":"303228","cim":"Itt a szmogriad\u00f3: \u00fajabb v\u00e1rosban fullaszt\u00f3 a leveg\u0151","datum_tol":"2017-01-28 09:59","url_name":"itt-a-szmogriado-ujabb-varosban-fullaszto-a-levego-303228","kulcsszavak":["9626","4514"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 09:59","type":"trending_top"},{"id":"303229","cim":"\u00d6mlik a p\u00e9nz: arany\u00e9lete lesz a magyar c\u00e9geknek?","datum_tol":"2017-01-28 10:22","url_name":"omlik-a-penz-aranyelete-lesz-a-magyar-cegeknek-303229","kulcsszavak":["14015","4961"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 10:22","type":"trending_top"},{"id":"303230","cim":"\u0150s\u00f6reg aut\u00f3k \u00e1rasztj\u00e1k el a magyar utakat","datum_tol":"2017-01-28 11:11","url_name":"osoreg-autok-arasztjak-el-a-magyar-utakat-303230","kulcsszavak":["1739","22781"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 11:11","type":"cimke_top"},{"id":"303231","cim":"Hideg, szeles id\u0151 j\u00f6n, de ennek \u00f6r\u00fclni fogunk","datum_tol":"2017-01-28 11:39","url_name":"hideg-szeles-ido-jon-de-ennek-orulni-fogunk-303231","kulcsszavak":["22366","3500"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 11:39","type":"cimke_top"},{"id":"303232","cim":"\u00cdgy akarja megmondani a korm\u00e1ny, hogy mit egy\u00e9l","datum_tol":"2017-01-28 12:27","url_name":"igy-akarja-megmondani-a-kormany-hogy-mit-egyel-303232","kulcsszavak":["5549","2071"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 12:27","type":"cimke_top"},{"id":"303233","cim":"Trump d\u00f6nt\u00f6tt: nem enged be muszlimokat az orsz\u00e1g\u00e1ba","datum_tol":"2017-01-28 13:03","url_name":"trump-dontott-nem-enged-be-muszlimokat-az-orszagaba-303233","kulcsszavak":["14044","4693","24971"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 13:03","type":"cikk_cimke"},{"id":"303234","cim":"N\u00e9met sajt\u00f3: Orb\u00e1n h\u0151z\u00f6ng Schulz ellen","datum_tol":"2017-01-28 13:51","url_name":"nemet-sajto-orban-hozong-schulz-ellen-303234","kulcsszavak":["26171","2914","202"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 13:51","type":"cimke_top"},{"id":"303235","cim":"Chik\u00e1n: a korm\u00e1ny m\u00e1r nem is sz\u00e9gyelli a korrupci\u00f3t","datum_tol":"2017-01-28 14:50","url_name":"chikan-a-kormany-mar-nem-is-szegyelli-a-korrupciot-303235","kulcsszavak":["2514","1920","202","197"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 14:50","type":"cimke_top"},{"id":"303236","cim":"Csehorsz\u00e1gnak is orosz p\u00e9nzb\u0151l lehet atomer\u0151m\u0171ve","datum_tol":"2017-01-28 15:08","url_name":"csehorszagnak-is-orosz-penzbol-lehet-atomeromuve-303236","kulcsszavak":["24252","3121","804","1283"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 15:08","type":"kategoria_top"},{"id":"303237","cim":"Baj lesz a Balatonn\u00e1l - b\u00facs\u00fazhatunk a j\u00f3 borokt\u00f3l?","datum_tol":"2017-01-28 15:58","url_name":"baj-lesz-a-balatonnal-bucsuzhatunk-a-jo-boroktol-303237","kulcsszavak":["3203","26172","19949"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 28. , Szombat 15:58","type":"cimke_top"},{"id":"303238","cim":"Ezt n\u00e9zz\u00fck be a leggyakrabban az ad\u00f3z\u00e1sn\u00e1l - meg lehet \u00faszni a b\u00edrs\u00e1got?","datum_tol":"2017-01-29 08:14","url_name":"ezt-nezzuk-be-a-leggyakrabban-az-adozasnal-meg-lehet-uszni-a-birsagot-303238","kulcsszavak":["755","2203","651","26173"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 29. , Vas\u00e1rnap 08:14","type":"trending_top"},{"id":"303240","cim":"T\u00f6rt\u00e9nelmi telefonok: kider\u00fclt, mir\u0151l besz\u00e9lgetett Trump \u00e9s Putyin","datum_tol":"2017-01-29 09:46","url_name":"tortenelmi-telefon-kiderult-mirol-beszelgetett-trump-es-putyin-303240","kulcsszavak":["20464","5087","3226","1553","932"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. janu\u00e1r 29. , Vas\u00e1rnap 09:46","type":"cikk_cimke"}]

Számos család életét boríthatja fel Trump intézkedése, ami hét muszlim többségű országból tiltja meg a beutazást az Egyesült Államokba. A Google-lal az élen rengeteg cég alkalmaz szakembereket az érintett országokból, ők sem tudják, mit csináljanak. A közel-keleti szövetségesek pedig könnyen beinthetnek, ha csak bombázni járnak hozzájuk az amerikaiak, a menekülőket viszont nem fogadják.

A New York-i JFK repülőtéren spontán tüntetés alakult ki a muszlim országokból érkezők kitiltása miatt, amelyen több ezren vettek részt. EPA/Justin Lane

Alig néhány óra alatt kiderült, hogy a muszlimok kitiltása az országból beláthatatlan következményekkel jár. Több százan már úton voltak az Egyesült Államokba, amikor életbe lépett az intézkedés - 109 embert a tranzitban tartottak, 173-at pedig nem engedtek felszállni repülőgépükre. A 90 napig tartó beutazási tilalom hét, többségében muszlim vallású országra érvényes: Szíriára, Iránra, Irakra, Szudánra, Líbiára, Szomáliára és Jemenre. Kivételt képeznek az ezen országokból diplomata útlevéllel vagy hivatalos útra érkezők, s azok, akik nemzetközi intézmények munkatársai. A menekültek befogadását 120 napra függesztette fel, konkrétan a szíriai menekültek befogadását pedig határozatlan időre az elnöki rendelet.

Családok és vállalkozások lehetetlen helyzetben



Az intézkedés - ami példátlan módon az érvényes vízummal, zöld kártyával rendelkezőkre is vonatkozik - nem csak családokat szakított szét, hanem számos olyan vállalat számára is teljes káoszt jelent, akik az érintett országok állampolgárait alkalmazzák. A Google azonnali hatállyal visszarendelte az összes munkatársát a hét országból - a társaság vezetője, (aki egyébként indiai származású) fájdalmasnak nevezte a történteket és jelezte, továbbra is támogatni fogja a bevándorlást.

Hirdetés

Az IT-szektorban persze nem a Google az egyetlen, amely a világ minden tájáról alkalmaz szakembereket, és így súlyosan érinti az intézkedés. Mellettük a tudományos kutatások, az űripar területéről is számos cég jelezte, hogy ellehetetlenül a munkája, ha hosszú ideje az Egyesült Államokban élő munkatársait kitiltják az országból. Akik az országban vannak, azok pedig nem mernek kiutazni, mert félnek, hogy nem engedik vissza őket.

A bombázáshoz elég bátrak, a menekülők befogadásához nem



A The New York Times szerkesztőségi állásfoglalásában - amelynek címében gyávának és veszélyesnek nevezi Trump intézkedését - azt írja: az USA közel-keleti szövetségesei biztosan felteszik majd maguknak a kérdést, hogy miért működjenek együtt egy olyan országgal, amelyben becsmérlik és rágalmazzák vallásukat; az amerikai katonai beavatkozást támogató afgánok, irakiak is át fogják gondolni, vállaljanak-e a továbbiakban is hatalmas kockázatot egy olyan kormányért, ami elég bátor ahhoz, hogy bombázza az országukat, de retteg attól, hogy menedéket nyújtson a legnagyobb veszélyben lévő honfitársaiknak.

Egy szövetségi bíró már ellentmondott

A rendeletnek még ki kell állnia néhány jogi próbát, mivel alkotmányossági kérdéseket vet fel, emellett egy 1965-ös törvénybe is ütközhet, ami megtiltja, hogy a bevándorló-vízum kiadását faji, nemi, nemzetiségi hovatartozás, illetve a születési hely vagy lakóhely miatt utasítsák vissza a hatóságok. Ez alól csak a kongresszus döntése alapján tehetnek kivételt.

Egy brooklyni szövetségi bíró döntése szerint a menekültek és más érintettek visszaküldése helyrehozhatatlan károkat okozna, így egyelőre az amerikai reptéren rekedt érintetteket nem deportálják.

A légitársaságoknak egyébként fogalmuk sincs, kikre vonatkozik és kikre nem a tiltás - van, ahol visszavonják egyes utasok jegyeit, vagy csak közlik velük, ne szálljanak fel a gépre mert semmi értelme, úgysem engedik be őket az országba. Azt sem tudják, mi van azokkal az érintettekkel, akik kettős állampolgárok, vagy például évtizedek óta Londonban vagy más európai nagyvárosban élnek.



Hárommillió otthont kezelünk, biztosan találunk helyet mindenkinek - így reagált az Airbnb vezetője a bejelentésre. Azoknak, akik már elhagyták otthonukat, de az Egyesült Államok nem engedi be őket az országba, az Airbnb ingyenes szállást ajánlott fel.



A britek óvatosan elítélték



Theresa May brit miniszterelnök nem ért egyet azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök rendeletben megtiltotta több muzulmán ország állampolgárainak beutazását az Egyesült Államokba. A Downing Street vasárnap hajnali közleménye szerint a brit kormány "nem ért egyet ezzel a megközelítéssel", és nem kíván hasonló intézkedéseket hozni. A Downing Street MTI által idézett nyilatkozatának közvetlen előzményeként Theresa Mayt az ellenzék és saját pártja részéről is komoly bírálatok érték, amiért nem volt hajlandó elhatárolódni Trump intézkedéseitől. London egyelőre tanulmányozza Trump rendeletének jogi vonatkozásait, és szót emel az amerikai kormánynál, ha az intézkedés olyanokat is érint, akiknek brit állampolgárságuk is van.