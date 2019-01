A Facebook-tól tényleg nincs menekvés: ha le is töröljük magunkat, a barátaink köpnek rólunk

["3412","4010","11034"]

["user","prior_cikk","cikk_cimke","cimke_top","kategoria_top","trending_top"]

80

[{"id":"324118","cim":"Harc a muszlim p\u00e1rhuzamos t\u00e1rsadalom ellen \u2013 megal\u00e1zz\u00e1k a n\u00e9met hat\u00f3s\u00e1gokat","datum_tol":"2019-01-22 08:45","url_name":"harc-a-muszlim-parhuzamos-tarsadalom-ellen-megalazzak-a-nemet-hatosagokat-324118","kulcsszavak":["353","9517","21233"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 08:45","type":"cimke_top"},{"id":"324119","cim":"Annyira megy a Brexit, hogy May most \u00daj-Z\u00e9landdal k\u00f6t\u00f6tt alkut","datum_tol":"2019-01-22 08:31","url_name":"annyira-megy-a-brexit-hogy-may-most-uj-zelanddal-kotott-alkut-324119","kulcsszavak":["695","11014","13062","19999","31125"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 08:31","type":"cimke_top"},{"id":"324122","cim":"TAO: \u0151k a rendszer legnagyobb nyertesei","datum_tol":"2019-01-22 10:15","url_name":"tao-ok-a-rendszer-legnagyobb-nyertesei-324122","kulcsszavak":["9732","11350","19198"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 10:15","type":"kategoria_top"},{"id":"324123","cim":"Mi\u00e9rt fizetn\u00e9nk m\u00e1shogy, ha ennyire egyszer\u0171en is lehet?","datum_tol":"2019-01-23 17:16","url_name":"miert-fizetnenk-mashogy-ha-ennyire-egyszeruen-is-lehet-324123","kulcsszavak":["580","1488","3921","3925","3926"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 17:16","type":"cimke_top"},{"id":"324124","cim":"Az EMMI-n\u00e9l nem tudt\u00e1k, hogy m\u00e1r nem lehet Erzs\u00e9bet-utalv\u00e1nyt rendelni?","datum_tol":"2019-01-22 16:30","url_name":"az-emmi-nel-nem-tudtak-hogy-mar-nem-lehet-erzsebet-utalvanyt-rendelni-324124","kulcsszavak":["1066","8504"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 16:30","type":"trending_top"},{"id":"324125","cim":"Ma is a Vajna-\u00f6r\u00f6ks\u00e9ggel spekul\u00e1lnak","datum_tol":"2019-01-22 11:00","url_name":"ma-is-a-vajna-orokseggel-spekulalnak-324125","kulcsszavak":["156","4304","7119","10850","19002"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 11:00","type":"cimke_top"},{"id":"324126","cim":"Dagad a botr\u00e1ny: \u00fajabb k\u00ednai n\u0151 v\u00e1r g\u00e9nm\u00f3dos\u00edtott bab\u00e1t","datum_tol":"2019-01-22 10:56","url_name":"dagad-a-botrany-ujabb-kinai-no-var-genmodositott-babat-324126","kulcsszavak":["4433","13624"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 10:56","type":"cimke_top"},{"id":"324128","cim":"B\u00fcd\u00f6s a Google-nek az uni\u00f3s cikkad\u00f3, bez\u00e1rhatj\u00e1k a h\u00edrgy\u0171jt\u0151j\u00fcket Eur\u00f3p\u00e1ban","datum_tol":"2019-01-22 11:40","url_name":"budos-a-google-nek-az-unios-cikkado-bezarhatjak-a-hirgyujtojuket-europaban-324128","kulcsszavak":["876","1343","3166","10833"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 11:40","type":"kategoria_top"},{"id":"324132","cim":"Brexit: kem\u00e9ny fenyeget\u00e9ssel \u00e1llt el\u0151 Br\u00fcsszel","datum_tol":"2019-01-22 14:31","url_name":"brexit-kemeny-fenyegetessel-allt-elo-brusszel-324132","kulcsszavak":["695","19999"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 14:31","type":"cimke_top"},{"id":"324133","cim":"Ekkora GDPR-b\u00edrs\u00e1got m\u00e9g nem l\u00e1tott a vil\u00e1g: 16 milli\u00e1rd forint","datum_tol":"2019-01-22 14:45","url_name":"ekkora-gdpr-birsagot-meg-nem-latott-a-vilag-16-milliard-forint-324133","kulcsszavak":["66","1343","5975","26530","31144"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 14:45","type":"kategoria_top"},{"id":"324135","cim":"Milli\u00f3k emelkedtek ki a nyomorb\u00f3l - visszat\u00e9rt a m\u00falt balj\u00f3s \u00e1rny\u00e9ka","datum_tol":"2019-01-22 18:48","url_name":"milliok-emelkedtek-ki-a-nyomorbol-visszatert-a-mult-baljos-arnyeka-324135","kulcsszavak":["4433","13016","30967"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 18:48","type":"cimke_top"},{"id":"324137","cim":"A nap k\u00e9pe: t\u00f6meges sz\u00e9kdarabol\u00e1s kezd\u0151d\u00f6tt a Corvinban","datum_tol":"2019-01-22 16:30","url_name":"a-nap-kepe-tomeges-szekdarabolas-kezdodott-a-corvinban-324137","kulcsszavak":["19275","28226"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 16:30","type":"cimke_top"},{"id":"324139","cim":"Oroszorsz\u00e1g lassan t\u00e9nyleg lez\u00e1rn\u00e1 a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fat","datum_tol":"2019-01-22 17:20","url_name":"oroszorszag-lassan-tenyleg-lezarna-a-masodik-vilaghaborut-324139","kulcsszavak":["1553","20146","28208","28652"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 17:20","type":"cimke_top"},{"id":"324141","cim":"Esik az olaj\u00e1r, v\u00e9ge az euf\u00f3ri\u00e1nak","datum_tol":"2019-01-22 20:30","url_name":"esik-az-olajar-vege-az-euforianak-324141","kulcsszavak":["972","4304","10850"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 22. , Kedd 20:30","type":"cimke_top"},{"id":"324142","cim":"Nem \u00e1ll meg a lavina, amit M\u00e9sz\u00e1ros L\u0151rinc ind\u00edtott a t\u0151zsd\u00e9n","datum_tol":"2019-01-23 06:07","url_name":"nem-all-meg-a-lavina-amit-meszaros-lorinc-inditott-a-tozsden-324142","kulcsszavak":["972","4304","10850","15565","18588","24071","26605"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 06:07","type":"cimke_top"},{"id":"324144","cim":"Putyin azonnal lez\u00e1rn\u00e1 a h\u00e1bor\u00fat \u2013 ma Erdogan lobbizik n\u00e1la","datum_tol":"2019-01-23 08:50","url_name":"putyin-azonnal-lezarna-a-haborut-ma-erdogan-lobbizik-nala-324144","kulcsszavak":["708","1553","12117"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 08:50","type":"cimke_top"},{"id":"324145","cim":"Ma buktathatj\u00e1k meg hivatalosan a BKK vez\u00e9r\u00e9t","datum_tol":"2019-01-23 08:25","url_name":"ma-buktathatjak-meg-hivatalosan-a-bkk-vezeret-324145","kulcsszavak":["10936","27813"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 08:25","type":"kategoria_top"},{"id":"324147","cim":"Rep\u00fcl\u0151rajtot vett a lak\u00e1spiac \u2013 a vev\u0151k most b\u00e1rmit megvesznek?","datum_tol":"2019-01-23 20:47","url_name":"repulorajtot-vett-a-lakaspiac-a-vevok-most-barmit-megvesznek-324147","kulcsszavak":["1917","2339","18767"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 20:47","type":"trending_top"},{"id":"324148","cim":"D\u00f6nt\u00f6ttek: enn\u00e9l a c\u00e9gn\u00e9l enged\u00e9lyezik a 400 \u00f3r\u00e1s t\u00falmunk\u00e1t ","datum_tol":"2019-01-23 11:31","url_name":"dontottek-ennel-a-cegnel-engedelyezik-a-400-oras-tulmunkat-324148","kulcsszavak":["5157","30974"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 11:31","type":"cimke_top"},{"id":"324149","cim":"Odasz\u00f6gezt\u00e9k az eur\u00f3t 318-hoz, limittel zuhan a Plotinus","datum_tol":"2019-01-23 11:20","url_name":"odaszogeztek-az-eurot-318-hoz-limittel-zuhan-a-plotinus-324149","kulcsszavak":["1120","4433","5196","17114"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 11:20","type":"cimke_top"},{"id":"324152","cim":"\u00d6t ok, ami\u00e9rt id\u00e9n sem bukik meg az Orb\u00e1n-korm\u00e1ny","datum_tol":"2019-01-23 13:10","url_name":"ot-ok-amiert-iden-sem-bukik-meg-az-orban-kormany-324152","kulcsszavak":["202","3035","31033"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 13:10","type":"cimke_top"},{"id":"324153","cim":"Megvan a BKK \u00faj vez\u00e9re ","datum_tol":"2019-01-23 12:49","url_name":"megvan-a-bkk-uj-vezere-324153","kulcsszavak":["10936","27813","31146"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 12:49","type":"kategoria_top"},{"id":"324155","cim":"Egyes\u00fclhet a BB, az MKB \u00e9s a Takar\u00e9kbank?","datum_tol":"2019-01-23 15:06","url_name":"egyesulhet-a-bb-az-mkb-es-a-takarekbank-324155","kulcsszavak":["455","584","683","747","2144","4123","6005"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 15:06","type":"cimke_top"},{"id":"324156","cim":"Riaszt\u00e1s a Volvo-n\u00e1l: t\u00f6bb sz\u00e1zezer aut\u00f3t h\u00edvnak vissza","datum_tol":"2019-01-23 14:35","url_name":"riasztas-a-volvo-nal-tobb-szazezer-autot-hivnak-vissza-324156","kulcsszavak":["3899"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 14:35","type":"kategoria_top"},{"id":"324157","cim":"A nap grafikonja: most t\u00e9nyleg elj\u00f6tt a gazdas\u00e1gi visszaes\u00e9s ideje?","datum_tol":"2019-01-23 16:10","url_name":"a-nap-grafikonja-most-tenyleg-eljott-a-gazdasagi-visszaeses-ideje-324157","kulcsszavak":["593","19944","31147","31149"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 16:10","type":"trending_top"},{"id":"324158","cim":"P\u00e1ros l\u00e1bbal sz\u00e1llt bele volt m\u0171sorvezet\u0151j\u00e9be a H\u00edr TV","datum_tol":"2019-01-23 15:45","url_name":"paros-labbal-szallt-bele-volt-musorvezetojebe-a-hir-tv-324158","kulcsszavak":["21845","26197","30441"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 15:45","type":"kategoria_top"},{"id":"324159","cim":"Egyhetes sztr\u00e1jkot hirdettek a gy\u0151ri Audin\u00e1l ","datum_tol":"2019-01-23 15:53","url_name":"egyhetes-sztrajkot-hirdettek-a-gyori-audinal-324159","kulcsszavak":["1312","2055","8164"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 15:53","type":"kategoria_top"},{"id":"324160","cim":"V\u00e9szj\u00f3sl\u00f3 figyelmeztet\u00e9s: t\u00e9nyleg baj lesz a britek h\u00e1za t\u00e1j\u00e1n","datum_tol":"2019-01-23 16:21","url_name":"veszjoslo-figyelmeztetes-tenyleg-baj-lesz-a-britek-haza-tajan-324160","kulcsszavak":["742","10833","19999"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 16:21","type":"cimke_top"},{"id":"324162","cim":"A nap k\u00e9pe: ek\u00f6zben Braz\u00edli\u00e1ban valami nagyon sz\u00e9p dolog t\u00f6rt\u00e9nik","datum_tol":"2019-01-23 16:50","url_name":"a-nap-kepe-ekozben-braziliaban-valami-nagyon-szep-dolog-tortenik-324162","kulcsszavak":["533","2592","18569"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 16:50","type":"trending_top"},{"id":"324163","cim":"Nagyon r\u00e1kaptak a magyarok az \u00faj szem\u00e9lyigazolv\u00e1nyokra","datum_tol":"2019-01-23 17:46","url_name":"nagyon-rakaptak-a-magyarok-az-uj-szemelyigazolvanyokra-324163","kulcsszavak":["2000","11443"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 17:46","type":"cimke_top"},{"id":"324164","cim":"\u00d6sszeomlott a Kartonpack \u00e9s a Plotinus, ut\u00f3bbi nevet is v\u00e1lt","datum_tol":"2019-01-23 19:28","url_name":"osszeomlott-a-kartonpack-es-a-plotinus-utobbi-at-is-alakul-324164","kulcsszavak":["325","4304","19002"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2019. janu\u00e1r 23. , Szerda 19:28","type":"cimke_top"}]