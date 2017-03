Beszippantotta a videojáték a gyereket - mit tegyek?

A folyamatos online jelenlétnek köszönhetően ma már nincs éles határ a munka és a privát életünk között: a munkahelyünkről is folyamatosan tarthatjuk a kapcsolatot a szeretteinkkel, miközben a kollégák is bármikor elérnek. A magyar okostelefon-felhasználók ráadásul valósággal függők, háromnegyedük bármikor rendelkezésre áll a főnökének, ha cserébe az irodában is használhatja a telefonját. De mit nyomkodunk rajta ennyit?