Kollégái szerint túlzottan is vaslady lett a brit miniszterelnök

Theresa May miniszterelnökké választásakor sokan gondolták úgy, hogy íme egy hölgy, aki a korábbi Vaslady, Margaret Thatcher méltó utóda lehet. Nos, úgy tűnik, egyelőre kollégáival bánik vaskézzel, legalábbis többen panaszkodnak erről. Thatcher hosszú regnálás után ezért bukott meg, nem talált már hangot kormányával és a parlamenttel.

A brit miniszterelnök egyre inkább elszigetelődik, miután a politika minden területén saját kezébe akarja venni az irányítást, kiváltva ezzel kollégái nemtetszését. A Bloomberg szerint erről nyilatkozott több mint 10, neve elhallgatását kérő érintett. A kormánytagok eleinte bizalommal tekintettek a miniszterelnökre, de ez hamar elpárolgott, amiért nem kis részben két kabinetfőnöke, Fiona Hill és Nick Timothy a felelős.

A két jómadár



Hill és Timothy állítólag meggátolják, hogy a kormányzat tagjai, köztük miniszterek bejussanak Mayhez, vagy találkozót szervezhessenek vele. Így nem csoda, hogy el is megy a kedvük a miniszterelnökkel való kommunikációtól, ami viszont egyre növeli May és a kormánya közt a már meglévő rést. A miniszterek arról is panaszkodtak, hogy a kabinetfőnökök még sima, vitamentes ügyeket sem engednek a parlament elé, annyira rettegnek attól, hogy a kormányt leszavazzák. Az alsóházban csak igen kicsi a kormány többsége, így ha pár képviselő elégedetlen, ez máris elolvadhat.

A két kabinetfőnök már May belügyminisztersége alatt is ebben a pozícióban volt 2010-2015 között, de a Brexit népszavazáskor gyorsan elhagyták a kormányt, hogy aztán rögtön May miniszterelnöki kampányának élére álljanak. Jól bevált helyük így újra meglett immár a miniszterelnök mellett, 5 év együttműködés után pedig nyilván feltétel nélküli bizalom van köztük és a miniszterelnök között. Fizetésük tekintélyes: évi 140 ezer fonttal alig marad el a 150 ezer fontos miniszterelnöki fizetéstől.

Bunker a Downing Streeten



A miniszterek tehát úgy érzik, hogy a miniszterelnök a Downing Street 10-ben valójában egy bunkerben tartózkodik a miniszterelnökséggel, és ugyanez volt a helyzet Thatcher regnálásnak utolsó időszakában is. May azonban még csak most kezdte a miniszterelnökséget, ráadásul nehezebb feladattal szembesül, mint annak idején Thatcher, vagy bárki más Churchill óta. Nemcsak, hogy le kell vezényelnie országának az EU-ból való kilépését, de az ezt kompenzálandó szerződések sorát is meg kell kötnie, és közben egyben kéne tartani az országot, melynek 4 népéből Skócia és Észak-Írország az EU-tagság mellett szavaztak, így nehéz lesz velük egyezségre jutni.

Nem konzultál



Többször kellemetlenségek származtak abból, hogy a miniszterelnök az adott tárcákkal való konzultáció nélkül nyilatkozott bizonyos kérdésekben. Nemrég arról beszélt, a hogy a vállalati nyereségadót a G20-ak közt a legalacsonyabb szintre akarja csökkenteni, anélkül, hogy erről egyeztetett volna az adópolitikáért felelős pénzügyminisztériummal. Októberben Maynek bocsánatot kellett kérnie a jegybankelnöktől, amiért nyilvánosan kritizálta a független jegybank monetáris politikáját, mondván, a QE programnak és a túl alacsony kamatoknak kedvezőtlen mellékhatásai vannak. Nem is a kritika ténye volt a gond, hanem az, hogy ugyancsak nem egyeztetett a pénzügyminiszterrel.

A párt jól bírja



A kormány ugyan elégedetlen a miniszterelnök kissé önkényeskedő stílusával, pártjában sokan elégedettek, mivel a pár egyelőre 14 százalékponttal vezet a közvélemény-kutatások szerint az ellenzéki Munkáspárttal szemben. Persze végül Thatcher, sőt David Cameron esetében sem a kormányzó párt, hanem a miniszterelnök bukott meg, így a párt kényelmes helyzete hosszabb távon nem kompenzálja a miniszterelnökkel szembeni, a kormányon belüli esetleges elégedetlenséget. Az idő mindenesetre szorít, az egységes Brexit stratégia kidolgozására csak 3 hónapja van a kormánynak, amennyiben tartják a tárgyalások megkezdésének március végére tervezett időpontját.