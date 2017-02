10 éve toljuk a bevásárlókocsit – mi maradt az áfacsökkentésből?

[{"id":"303649","cim":"C\u00e9lkeresztben Merkel \u2013 megint belepiszk\u00e1lhatnak a v\u00e1laszt\u00e1sba az oroszok","datum_tol":"2017-02-07 15:21","url_name":"celkeresztben-merkel-megint-belepiszkalhatnak-a-valasztasba-az-oroszok-303649","kulcsszavak":["6213","7394","541","25384","932","5057","20464","26264","15996","804","353"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 07. , Kedd 15:21","type":"cimke_top"},{"id":"303821","cim":"Rak\u00e9t\u00e1t l\u0151tt ki \u00c9szak-Korea - c\u00e9lbavett\u00e9k Jap\u00e1nt","datum_tol":"2017-02-12 08:50","url_name":"raketat-lott-ki-eszak-korea-celbavettek-japant-303821","kulcsszavak":["7064","11029","960","6116","20462"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 12. , Vas\u00e1rnap 08:50","type":"cimke_top"},{"id":"303822","cim":"Hi\u00e1ba pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k elrontani az eg\u00e9szet: olyat l\u00e1ttunk Budapesten, mint m\u00e9g soha","datum_tol":"2017-02-12 09:19","url_name":"hiaba-probaltak-elrontani-az-egeszet-olyat-lattunk-budapesten-mint-meg-soha-303822","kulcsszavak":["11338","357","81"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 12. , Vas\u00e1rnap 09:19","type":"trending_top"},{"id":"303823","cim":"Sz\u00f3val ez\u00e9rt nem ettek eddig halat a magyarok - megvan a megold\u00e1s?","datum_tol":"2017-02-12 09:35","url_name":"szoval-ezert-nem-ettek-eddig-halat-a-magyarok-megvan-a-megoldas-303823","kulcsszavak":["6989","606","15051","286"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 12. , Vas\u00e1rnap 09:35","type":"cimke_top"},{"id":"303824","cim":"Valentin-nap - t\u00e9nyleg ennyire nincs semmi \u00f6tlet\u00fck a magyaroknak?","datum_tol":"2017-02-12 10:14","url_name":"valentin-nap-tenyleg-ennyire-nincs-semmi-otletuk-a-magyaroknak-303824","kulcsszavak":["1991","22783","4775","6532","3698"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 12. , Vas\u00e1rnap 10:14","type":"kategoria_top"},{"id":"303825","cim":"A csal\u00e1s tank\u00f6nyvi p\u00e9ld\u00e1ja: \u00edgy lopt\u00e1k meg Br\u00fcsszelt \u00e9s Budapestet","datum_tol":"2017-02-12 10:52","url_name":"a-csalas-tankonyvi-peldaja-igy-loptak-meg-brusszelt-es-budapestet-303825","kulcsszavak":["3377","26297","322","6127","719","1666","4122"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 12. , Vas\u00e1rnap 10:52","type":"cimke_top"},{"id":"303826","cim":"Szuperkedd: egy nap alatt megv\u00e1ltozhat, amit a vil\u00e1gunkr\u00f3l tudunk","datum_tol":"2017-02-12 11:45","url_name":"szuperkedd-egy-nap-alatt-a-nyakunkba-szakad-minden-amit-tudni-akarunk-303826","kulcsszavak":["605","369","18650","593","468","368","1763","592","3487"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 12. , Vas\u00e1rnap 11:45","type":"cimke_top"},{"id":"303827","cim":"Mindj\u00e1rt kider\u00fcl, ki lesz N\u00e9metorsz\u00e1g \u00faj \u00e1llamf\u0151je","datum_tol":"2017-02-12 11:53","url_name":"mindjart-kiderul-ki-lesz-nemetorszag-uj-allamfoje-303827","kulcsszavak":["20220","353"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 12. , Vas\u00e1rnap 11:53","type":"cimke_top"},{"id":"303828","cim":"Elveszik a munk\u00e1t: t\u00f6bb mint 60 ezer emberre egy\u00e1ltal\u00e1n nincs sz\u00fcks\u00e9ge a Volkswagennek","datum_tol":"2017-02-12 12:38","url_name":"elveszik-a-munkat-tobb-mint-60-ezer-emberre-egyaltalan-nincs-szuksege-a-volkswagennek-303828","kulcsszavak":["21422","4522","140"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 12. , Vas\u00e1rnap 12:38","type":"cimke_top"},{"id":"303833","cim":"Cs\u00f3nakok s\u00fcllyedtek el, haj\u00f3k s\u00e9r\u00fcltek meg a Bodrogon","datum_tol":"2017-02-12 14:57","url_name":"csonakok-sullyedtek-el-hajok-serultek-meg-a-bodrogon-303833","kulcsszavak":["16965","20415","26300"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 12. , Vas\u00e1rnap 14:57","type":"trending_top"},{"id":"303834","cim":"Megvan N\u00e9metorsz\u00e1g \u00faj \u00e1llamf\u0151je","datum_tol":"2017-02-12 15:16","url_name":"megvan-nemetorszag-uj-allamfoje-303834","kulcsszavak":["20220","10976"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 12. , Vas\u00e1rnap 15:16","type":"cimke_top"},{"id":"303835","cim":"Elfajult egy t\u00fcntet\u00e9s P\u00e1rizs el\u0151v\u00e1ros\u00e1ban","datum_tol":"2017-02-12 15:44","url_name":"elfajult-egy-tuntetes-parizs-elovarosaban-303835","kulcsszavak":["20578","26301"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 12. , Vas\u00e1rnap 15:44","type":"trending_top"},{"id":"303836","cim":"\u00c9szak-Korea alaposan megtesztelte Trumpot","datum_tol":"2017-02-13 06:05","url_name":"eszak-korea-alaposan-megtesztelte-trumpot-303836","kulcsszavak":["23287","20464","19431","8689"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 06:05","type":"cimke_top"},{"id":"303843","cim":"Robban\u00e1s el\u0151tt a magyar \u00e9p\u00edt\u0151ipar - csak nehogy r\u00e1nk szakadjon a g\u00f6d\u00f6r fala","datum_tol":"2017-02-13 09:35","url_name":"robbanas-elott-a-magyar-epitoipar-csak-nehogy-rank-szakadjon-a-godor-fala-303843","kulcsszavak":["19239","3956","6942","10438","592"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 09:35","type":"cimke_top"},{"id":"303846","cim":"Felf\u00fcggesztheti Budapest a 4-es metr\u00f3 k\u00f6r\u00fcli kifizet\u00e9seket","datum_tol":"2017-02-13 10:09","url_name":"felfuggesztheti-budapest-a-4-es-metro-koruli-kifizeteseket-303846","kulcsszavak":["6127","3377"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 10:09","type":"cimke_top"},{"id":"303848","cim":"H\u00e1zass\u00e1gon t\u00f6r\u00f6d a fejed? Ez a h\u00e9t neked sz\u00f3l","datum_tol":"2017-02-13 10:26","url_name":"hazassagon-torod-a-fejed-ez-a-het-neked-szol-303848","kulcsszavak":["26305","21096","17251","6789"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 10:26","type":"kategoria_top"},{"id":"303849","cim":"Szijj\u00e1rt\u00f3 elmondta, mi\u00e9rt fontosak nek\u00fcnk a jap\u00e1nok","datum_tol":"2017-02-13 10:46","url_name":"szijjarto-elmondta-miert-fontosak-nekunk-a-japanok-303849","kulcsszavak":["11029","657"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 10:46","type":"cimke_top"},{"id":"303850","cim":"Uzsor\u00e1zott a polg\u00e1rmester \u2013 most elkapt\u00e1k ","datum_tol":"2017-02-13 10:55","url_name":"uzsorazott-a-polgarmester-most-elkaptak-303850","kulcsszavak":["26307","4651","26306"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 10:55","type":"kategoria_top"},{"id":"303852","cim":"Trump mindj\u00e1rt kirobbantja az amerikai-eur\u00f3pai kereskedelmi h\u00e1bor\u00fat ","datum_tol":"2017-02-13 11:25","url_name":"trump-mindjart-kirobbantja-az-amerikai-europai-kereskedelmi-haborut-303852","kulcsszavak":["25569","6213","20464"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 11:25","type":"cimke_top"},{"id":"303854","cim":"Elker\u00fclhetetlen a katasztr\u00f3fa? Ez\u00e9rt kell kimenek\u00edteni t\u00f6bb sz\u00e1zezer embert","datum_tol":"2017-02-13 11:33","url_name":"elkerulhetetlen-a-katasztrofa-ezert-kell-kimenekiteni-tobb-szazezer-embert-303854","kulcsszavak":["2669","11609","26308","2074","3233"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 11:33","type":"trending_top"},{"id":"303855","cim":"Szabadul a k\u00fclf\u00f6ld az amerikai \u00e1llamk\u00f6tv\u00e9nyekt\u0151l","datum_tol":"2017-02-13 13:35","url_name":"szabadul-a-kulfold-az-amerikai-allamkotvenyektol-303855","kulcsszavak":["1348","20464","5035"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 13:35","type":"cimke_top"},{"id":"303856","cim":"Er\u0151ltetett menetel\u00e9s v\u00e1r az \u00e9p\u00edt\u0151iparra","datum_tol":"2017-02-13 11:43","url_name":"eroltetett-meneteles-var-az-epitoiparra-303856","kulcsszavak":["368","592","703","2540","19594"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 11:43","type":"cimke_top"},{"id":"303859","cim":"Ez m\u00e1r a tavasz: ilyen id\u0151nk lesz a h\u00e9ten ","datum_tol":"2017-02-13 12:07","url_name":"ez-mar-a-tavasz-ilyen-idonk-lesz-a-heten-303859","kulcsszavak":["4216","15430","3500"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 12:07","type":"trending_top"},{"id":"303863","cim":"Z\u00fag az \u00e1rv\u00edz \u2013 \u00edgy \u00f6nti el az orsz\u00e1got a h\u00f3l\u00e9","datum_tol":"2017-02-13 12:45","url_name":"zug-az-arviz-igy-onti-el-az-orszagot-a-hole-303863","kulcsszavak":["12091","12088","2670","2669"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 12:45","type":"trending_top"},{"id":"303865","cim":"Megvan az \u00e9v sajt\u00f3fot\u00f3ja: biztosan te is ismered","datum_tol":"2017-02-13 13:11","url_name":"megvan-az-ev-sajtofotoja-biztosan-te-is-ismered-303865","kulcsszavak":["26312","26311"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 13:11","type":"trending_top"},{"id":"303867","cim":"\u00cdgy lehet elrontani egy sz\u00e9p napot \u2013 ronda meglepet\u00e9s v\u00e1r az aut\u00f3sokra","datum_tol":"2017-02-13 13:27","url_name":"igy-lehet-elrontani-egy-szep-napot-ronda-meglepetes-var-az-autosokra-303867","kulcsszavak":["679","11035","11075"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 13:27","type":"kategoria_top"},{"id":"303869","cim":"Nyakunkon a szerelmesek \u00fcnnepe \u2013 te mivel leped meg a p\u00e1rod?","datum_tol":"2017-02-13 13:53","url_name":"nyakunkon-a-szerelmesek-unnepe-te-mivel-leped-meg-a-parod-303869","kulcsszavak":["3698","1113","2800","769"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 13:53","type":"kategoria_top"},{"id":"303876","cim":"A saj\u00e1t s\u00edrjukat \u00e1ss\u00e1k a britek? Egyre nagyobb gondban lesznek","datum_tol":"2017-02-13 15:32","url_name":"a-sajat-sirjukat-assak-a-britek-egyre-nagyobb-gondban-lesznek-303876","kulcsszavak":["19999","695"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 15:32","type":"trending_top"},{"id":"303878","cim":"T\u00e9nyleg m\u0171k\u00f6dik? Most mindent megtudhatsz Trump nagy terv\u00e9r\u0151l","datum_tol":"2017-02-13 17:32","url_name":"tenyleg-mukodik-most-mindent-megtudhatsz-trump-nagy-terverol-303878","kulcsszavak":["21060","960","855","26145","534","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 17:32","type":"cimke_top"},{"id":"303882","cim":"Ne ijedj meg: kor\u00e1bban j\u00f6n a g\u00e1zsz\u00e1mla","datum_tol":"2017-02-13 17:21","url_name":"ne-ijedj-meg-korabban-jon-a-gazszamla-303882","kulcsszavak":["998","23362","26316","9205"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 17:21","type":"trending_top"},{"id":"303883","cim":"Szereted a sz\u0151l\u0151t? Van egy rossz h\u00edr\u00fcnk","datum_tol":"2017-02-13 17:41","url_name":"szereted-a-szolot-van-egy-rossz-hirunk-303883","kulcsszavak":["3203","7137","9563","23269"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 13. , H\u00e9tf\u0151 17:41","type":"trending_top"}]

Havi szinten drágult, éves szinten viszont olcsóbb lett a nagybevásárlás a hipermarketekben - leginkább ez olvasható ki a Privátbankár.hu friss Árkosár-felméréséből. Az áfacsökkentés már nem olyan egyértelműen van jelen az áruházakban, mint januárban, a madárinfluezna miatt pedig kisebb áruhiánnyal találtuk szembe magunkat.

Szeretnénk egy jó hírrel kezdeni ehavi cikkünket: 10 éves lett a Privátbankár.hu Árkosár-felmérése. Mint az elmúlt 10 év minden hónapjában, februárban is (egészen pontosan február 10-én) nyakunkba vettük három hipermarketlánc egy-egy egységét, hogy megnézzük, hogyan alakult 30 termékből álló mintakosarunk ára az előző hónaphoz és tavaly februárhoz képest.

Mostani felmérésünk vegyes képet mutat. Előző hónaphoz képest magasabb lett a számla végösszege, ugyanakkor éves távlatban kevesebb pénzt hagytunk a boltokban. Előző bevásárlásunkhoz képest 3 százalékkal fizettünk többet, míg tavaly januárhoz képest 1,1 százalékkal csökkentek az árak.

Hirdetés

Az elmúlt 10 év nagybevásárlásai így néznek ki egyetlen ábrán:

A három hipermarket közül kettőben mértünk drágulást, egyben viszont lejjebb mentek az árak mind az előző hónaphoz, mint előző évhez viszonyítva. Az Auchanban 4,9, az Intersparban pedig 5,1 százalékkal volt magasabb számla vége, mint egy hónappal korábban. A tavalyi árszínvonalhoz képest viszont csökkentette az árait az Interspar.

Egyedül a Tescóban lett alacsonyabb a végösszeg mindkét időtávra vizsgálva, az áruháznál 1 százalékkal kellett kevesebbet fizetnünk, mint egy hónappal ezelőtt. Ezzel a Tesco most elvette a januári elsőséget az Auchantól. Ugyanakkor azt is megjegyezzük, összezárt a mezőny, hiszen a vizsgált három áruháznál a legolcsóbb és a legdrágább között most mindössze 200 forint volt a különbség a nagybevásárlás végeztével.

Ha éves távlatban is megnézzük az árakat, komolyabb áremelkedést egyik láncnál sem tapasztaltunk. Drágulás egyedül az Auchannál volt, 0,9 százalék került többe a nagybevásárlás, mint tavaly év elején. Az Interspar és a Tesco vágott az árain: előbbinél 1,6, utóbbinál 2,4 százalékkal vásárolhattunk be olcsóbban, mint egy évvel ezelőtt a mintakosarunk alapján számolva. Így jött ki az élelmiszerkosarunk átlagára 18 396 forintra februárban.

Ahogy mindig, most is elmondjuk: akkor járnánk a legjobban, ha mindent ott szereznénk be, ahol a legolcsóbb. Ez lényegében kivitelezhetetlen, de ha nem sajnálnánk rá az időt, akkor 16 802 forintba kerülne a nagybevásárlás, ez 1594 forint spórolást jelentene az átlagárhoz képest.

Az árváltozás százalékos mértéke az előző év azonos időszakához képest - azaz a Privátbankár.hu Árkosár-felmérésének éves árindexe

Mi drágult és mi lett olcsóbb?

Havi átlagban a legkomolyabb áremelkedést (17,1 százalék) az üdítőnél mértük, de 10 százalék feletti áremelkedés történt a kávé, a tea, a szeszes italok és az ásványvíz esetében is januárhoz képest.

Ismét külön megnéztük, mihez kezdtek a kereskedők a januári áfacsökkentés után, amikor is a friss tej, a tojás és a baromfihús áfáját is 5 százalékra vágta a kormány. Januári árkosár felmérésünk előtt még attól tartottunk, hogy az üzletek lenyelik a különbözetet, de akkor az áfacsökkentés azonnali hatása jól kivehető volt az árakban, a kereskedők a baromfi-termékeknél a várt 17 százaléknál is nagyobbat csökkentettek az áraikon.

A KSH kedden közli az infláció januári alakulásáról szóló adatait.

Februárban mintha halványult volna az áfacsökkentés hatása: felmérésünk azt mutatja, hogy átlagosan 13 százalékkal drágult a baromfihús januárhoz képest. Míg az Intersparban 999 forintért kínálták az év elején a csirkemellet, most 1299 forintért adták kilóját. A Tescóban 1149 forint volt a mellfilé kilója egy hónappal ezelőtt, most 1314 forint. Egyedül az Auchanban mérséklődött valamennyit az ár: 1313 forintról 1299 forintra csökkent a hús ára. Némi vigasz, hogyha éves távlatot nézünk, még így is 6,6 százalékkal kerül kevesebbe a baromfihús, mint tavaly februárban.

Más rossz hírünk is van. Egy év alatt rengeteget (40 százalék) drágult a tea, de 10 százalék felett nőtt a margarin, a sajt és a joghurt ára is. Kevesebbet kellett adnunk viszont a tejfölért (12 százalék), mint egy hónappal ezelőtt. Ha tavaly februárt nézzük, olcsóbb lett a már előbb említett csirkemell (6,6 százalék), 10 százalékkal nagyobb árcsökkenést mértünk a banán, az alma a tojás, a csokoládé, a sertésmájas és a margarin esetében is.

Havi legolcsóbbak

Ebben a hónapban ismét az áfacsökkentés miatt érintett terméket vettünk górcső alá. Ennek az az oka, hogy Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a múlt héten jelentette be, a tárca kezdeményezi a hal- és vadhús áfájának is 5 százalékra történő csökkentését.

Tájékoztató az Auchanban.

Nagyobb méretű kép >>>

(Forrása: Privátbankár)

A vadhúsok közül mi a szarvast választottuk a felmérésünkhöz. Az Auchanban előre csomagolt, csont nélküli szarvasgerincet 4942 forintos kilónkénti áron kínálták, az Intersparban az ugyancsak csont nélküli szarvascomb 4299 forintba került. A Tescóban fagyasztott szarvas gulyáshúst találtunk, kilóját 2665 forintért.

Második vizsgált termékünk a kacsamell volt. Ennek apropóját a madárinfluenza adta - megnéztük, ebből mit éreznek a vásárlók a boltban.

A járvány kezdete óta mintegy 3 millió madarat kellett leölni, a vágás és a takarmány megsemmisítése 3,5 milliárd forintos kárt okozott a gazdáknak. A hiperek pedig már hetekkel előre figyelmeztettek: hiány lehet kacsa- és libatermékekből az üzletekben. Az áruhiányt felmérésünknél is tapasztaltuk. Kacsahúst próbáltunk venni, de egyik helyen sem jártunk sikerrel.

Az Auchanban egy tájékoztató táblát tettek ki (lásd a képet), felhívva a figyelmet az áruhiányra és az üzletben kapható termékek biztonságosságára. Kacsamellet nem kaptunk, de hűtőn lévő címke szerint 3299 forintért adják az előre csomagolt kacsamellet, ha van. Kacsahúst a Tescóban sem lehetett most venni, volt viszont bőven libamell kilónként 3726 forintért.

Harmadik vizsgált termékünk a mirelit krumpli lett. Ennek apropóját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mostani tesztjei adták, amikor is a gyorséttermek hasábburgonyái mellett 16 gyorsfagyasztott sültkrumplit is átfogó vizsgálatnak vetett alá.

A legolcsóbb mirelit krumplit az Auchanban 267 forintos kilónkénti áron találtunk, a 2,5 kilós belga, Eco márkájú terméket 669 forintért adták. A Tescóban 339 forintra jött ki az áruházlánc saját márkás krumplijának kilója. Az Intersparban pedig a szintén a saját márkás, 2,5 kiló kiszerelésű burgonyát 999 forintért kínálták.