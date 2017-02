Kátyúba hajtottam - mekkora az esélye, hogy kifizetik a kárt?

[{"id":"304069","cim":"A k\u00f6z\u00f6s gy\u0171l\u00f6lk\u00f6d\u00e9sb\u0151l t\u00e1madhat fel az igaz szerelem?","datum_tol":"2017-02-17 20:02","url_name":"az-az-igazi-szerelem-amely-a-kozos-gyuloleten-alapul-304069","kulcsszavak":["21146","56","26369","7039","4010","3073","26368","11034","6916"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 17. , P\u00e9ntek 20:02","type":"kategoria_top"},{"id":"304132","cim":"Mi\u00e9rt t\u00fcntetett ebben a v\u00e1rosban 150 ezer ember a menek\u00fcltek mellett?","datum_tol":"2017-02-20 13:08","url_name":"miert-tuntetett-ebben-a-varosban-150-ezer-ember-a-menekultek-mellett-304132","kulcsszavak":["6213","3637","21324","9517","899","3406","783"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2017. febru\u00e1r 20. , H\u00e9tf\u0151 13:08","type":"cimke_top"},{"id":"304174","cim":"Ausztri\u00e1ban akarsz dolgozni? Egyetlen kátyúba hajtva is megtérülhet egy néhány ezer forintos biztosítás díja - ellenkező esetben az útfenntartóval kell harcolnunk a kártérítésért. A kátyúkároknak általában csak a felét fizetik ki - mivel bújik ki a felelősség alól az útkezelő? Mivel növelhetjük az esélyeinket a vitában?

MTI Fotó: Komka Péter

Az úthibák okozta autós károknak a tapasztalatok szerint csupán a felét bírálják el pozitívan, a kártérítés esélyét azonban jelentősen növelheti a kár körültekintő dokumentációja és a kátyúbiztosítás - mondta a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) Gépjárműszekciójának vezetője az MTI-nek.

Cselovszki Zsolt elmondta: országosan több tízezerre tehető az autók épségét veszélyeztető kátyúk száma. Az elmúlt hetekben volt olyan időszak, amikor csak Budapesten naponta négy-ötszáz új úthibát regisztráltak a karbantartók.

A kárigények elutasításának legfőbb oka, hogy az autós a kár megfelelő rögzítése nélkül hagyta el a helyszínt, vagy az, ha a megengedettnél bizonyíthatóan gyorsabban haladt, illetve, ha az adott útszakasz problémáit figyelmeztető tábla jelezte - magyarázta az FBAMSZ szakembere.

Ki a felelős a kátyúért? A kátyúkárokért az adott útszakasz fenntartója felel. A települések közti útvonalak az autópályákkal együtt a Magyar Közút Zrt. kezelésében állnak, míg a lakott területen belüli útszakaszok az illetékes önkormányzat hatáskörébe tartoznak. Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalaiért a BKK Közút Zrt. a felelős, míg a többi utat a kerületi önkormányzatok kezelik. A kárrendezés hatékonyságát nagyban növeli, ha pontosan dokumentáljuk a történteket. Érdemes például mobiltelefonnal fotókat készíteni a helyszínről és a gépjármű sérüléséről. Mindez egy esetleges jogvita kapcsán is nagymértékben megkönnyítheti a gépjárművezető dolgát

Cselovszki szerint a télen keletkező kátyúk kijavítása a tapasztalatok szerint májusig is elhúzódik, ezért még most is érdemes kátyúkár-biztosítást kötni. Ennek előnye, hogy a közút kezelője helyett a saját biztosító felé kell jelezni a kárt, és így magasabb a pozitív elbírálás aránya is. Egy kátyúkár-biztosítás éves díja néhány ezer forint, jellemzően kötelező vagy casco-biztosítások mellé kötik, de önállóan is elérhető egyes biztosítóknál.

Budapestről érkezik a legtöbb bejelentés

Máhig Attila, a Groupama Biztosító szolgáltatási ügyvezető igazgatója elmondta: az éves szinten jelentkező, mintegy ezer kátyúkár bejelentést zömében februárban, márciusban és áprilisban juttatják el a társasághoz. Idén a Groupamához még csupán 170 kátyúkár bejelentés érkezett, a biztosítótársaság azonban az idei kemény fagyok után a korábbinál magasabb számú bejelentésre számít.

A Generalinál 2016 során közel száz kátyúval kapcsolatos bejelentést regisztráltak, melyekre 3 millió forintos nagyságrendben fizettek kártérítést. A legtöbb esetet Budapestről jelentették, a kátyúk okozta károkat elsősorban áprilisban és novemberben szenvedik el a Generali ügyfelei.

Az önrésszel is számoljanak a cascósok

Vereczki András, az Uniqa lakossági biztosítások és kárrendezési vezetője elmondta: a tavalyi enyhe téli időszakban néhány száz ilyen jellegű bejelentés érkezett a biztosítóhoz, az idei kemény tél után azonban várhatóan ennél nagyobb számban jelentik majd be a kátyúkárokat. A casco biztosítás szerződőjének közvetlenül nyújt kártérítést a biztosító, amennyiben a fedezete kiterjed a biztosított gépjárműben bekövetkező törés- vagy sérülés károkra. Érdemes azt is figyelembe venni a casco biztosítási szerződés kötésekor, hogy a biztosító fedezetet nyújt-e a gépjármű elszállítására, tárolására. Ezeket a költségeket persze számlával is kell igazolni.

Casco biztosítási kár esetén a biztosított maga viseli - az igazoltan felmerült járulékos költségekkel együtt - a megállapított kárösszegből a casco szerződésben vállalt nagyságú összeget. Az önrészesedést százalékban és emellett fix összegű minimális önrészesedési összegben határozzák meg - mondta Vereczki András.