Zsarolással kényszerítené ki Trump a falépítést

Az amerikai elnök ismét alternatív eszközökhöz nyúl, hogy jobb belátásra bírja a demokratákat.

Donald Trump ismét a kormányzati munka leállásával fenyegette meg a demokratákat, amennyiben a törvényhozók nem szavazzák meg a bevándorlási törvény módosításait, köztük a határra tervezett fal megépítését. Üzentében az elnök azt írta, szívesen lehetővé teszi a kormányzati munka leállását, ha "a demokraták nem adnak nekünk voksokat a határ biztonságra, beleértve a falat is".

Az amerikai elnök ismét sürgette, hogy az új új bevándorlási törvénnyel szüntessék meg a vízumlottó gyakorlatát, az illegális bevándorlókat érintő "fogd el és ereszd el" politikát - amelynek értelmében az elfogott illegális bevándorlókat azonnal szabadon bocsátják -, és ismét kiállt a képességek és érdemek alapján befogadó bevándorlás-politika mellett.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!