Virtuális szörnyek, önjáró autók, marsutazás - ezekért lelkesedtünk 2016-ban

[{"id":"301870","cim":"A Trumpot t\u00e1mogat\u00f3 titkos roboth\u00e1l\u00f3zat most Merkel ellen fordult","datum_tol":"2016-12-25 15:20","url_name":"a-trumpot-tamogato-robothalozat-most-merkel-ellen-fordult-301870","kulcsszavak":["25803","10462","25801","25802","541","353","23601","932"],"ajanlo_prior":"1","formatted_date":"2016. december 25. , Vas\u00e1rnap 15:20","type":"cimke_top"},{"id":"302009","cim":"B\u00facs\u00fat inthet\u00fcnk a v\u00e1rakoz\u00e1snak \u2013 ez lesz az \u00e9ttermek j\u00f6v\u0151je?","datum_tol":"2016-12-29 11:53","url_name":"bucsut-inthetunk-a-varakozasnak-ez-lesz-az-ettermek-jovoje-302009","kulcsszavak":["642","1298","2782","4433","9541","13946","17987","17995","18087"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 11:53","type":"cikk_cimke"},{"id":"302012","cim":"Szijj\u00e1rt\u00f3 megint nekiment valakinek - most a szok\u00e1sosn\u00e1l is kem\u00e9nyebben","datum_tol":"2016-12-29 12:47","url_name":"szijjarto-megint-nekiment-valakinek-most-a-szokasosnal-is-kemenyebben-302012","kulcsszavak":["19431","7064"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 12:47","type":"trending_top"},{"id":"302017","cim":"Patk\u00e1nylyuk t\u00edzmilli\u00f3k\u00e9rt, elsz\u00e1ll\u00f3 alb\u00e9rlet\u00e1rak - ezek voltak 2016 lak\u00e1spiaci legjei","datum_tol":"2016-12-29 18:20","url_name":"patkanylyuk-tizmilliokert-elszallo-alberletarak-ezek-voltak-2016-lakaspiaci-legjei-302017","kulcsszavak":["11082","12944","7917","6501","5011","1917","703"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 18:20","type":"trending_top"},{"id":"302018","cim":"Frankfurti, debreceni, szafal\u00e1d\u00e9: te sem tudod, mi k\u00fcl\u00f6nbs\u00e9g? Itt a v\u00e1lasz ","datum_tol":"2016-12-29 14:30","url_name":"frankfurti-debreceni-szafalade-te-sem-tudod-mi-kulonbseg-itt-a-valasz-302018","kulcsszavak":["2316","7370","25832","25833"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 14:30","type":"trending_top"},{"id":"302020","cim":"A mese, amit minden gyerek ismer - de ink\u00e1bb n\u00e9lk\u00fcl\u00fck n\u00e9zz\u00fck meg","datum_tol":"2016-12-29 19:50","url_name":"a-mese-amit-minden-gyerek-ismer-de-inkabb-nelkuluk-nezzuk-meg-302020","kulcsszavak":["1954","25834","8775","2784"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 19:50","type":"trending_top"},{"id":"302022","cim":"Visszhang a m\u00faltb\u00f3l: egy robotb\u00f3l lehet gyilkoss\u00e1gi szemtan\u00fa","datum_tol":"2016-12-29 15:15","url_name":"visszhang-a-multbol-egy-robotbol-lehet-gyilkossagi-szemtanu-302022","kulcsszavak":["8964","25835","19826","260","18087","17995"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 15:15","type":"cikk_cimke"},{"id":"302025","cim":"Fontos v\u00e1ltoz\u00e1s j\u00f6n az agr\u00e1rt\u00e1mogat\u00e1sokn\u00e1l ","datum_tol":"2016-12-29 17:01","url_name":"fontos-valtozas-jon-az-agrartamogatasoknal-302025","kulcsszavak":["3842","3690","2588"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 17:01","type":"trending_top"},{"id":"302026","cim":"Ma nem siker\u00fclt a cs\u00facsd\u00f6nt\u00e9s Budapesten ","datum_tol":"2016-12-29 17:52","url_name":"ma-nem-sikerult-a-csucsdontes-budapesten-302026","kulcsszavak":["5969","81","8496","324","227","325"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 29. , Cs\u00fct\u00f6rt\u00f6k 17:52","type":"cimke_top"},{"id":"302027","cim":"L\u00e9trej\u00f6tt a t\u0171zsz\u00fcnet Sz\u00edri\u00e1ban, s\u0151t az Oroszorsz\u00e1g kov\u00e1csolta b\u00e9ke is k\u00fcsz\u00f6b\u00f6n \u00e1ll","datum_tol":"2016-12-30 06:05","url_name":"letrejott-a-tuzszunet-sziriaban-sot-az-oroszorszag-kovacsolta-beke-is-kuszobon-all-302027","kulcsszavak":["17357","24638","3400","804"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 06:05","type":"cimke_top"},{"id":"302030","cim":"Csod\u00e1j\u00e1ra j\u00e1r a vil\u00e1g a magyar gazdas\u00e1gnak?","datum_tol":"2016-12-30 07:29","url_name":"csodajara-jar-a-vilag-a-magyar-gazdasagnak-302030","kulcsszavak":["21469","12824","594"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 07:29","type":"cimke_top"},{"id":"302032","cim":"Hat\u00e1r a csillagos \u00e9g? Nagy dob\u00e1sra k\u00e9sz\u00fcl az Amazon","datum_tol":"2016-12-30 08:10","url_name":"hatar-a-csillagos-eg-nagy-dobasra-keszul-az-amazon-302032","kulcsszavak":["25837","21497","19844","17343","8964","2078","1065"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 08:10","type":"cikk_cimke"},{"id":"302033","cim":"Eddig t\u0171rt Amerika: Obama elhajtotta az orosz diplomat\u00e1kat az orsz\u00e1gb\u00f3l","datum_tol":"2016-12-30 08:30","url_name":"eddig-turt-amerika-obama-elhajtotta-az-orosz-diplomatakat-az-orszagbol-302033","kulcsszavak":["14044","14023","7394"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 08:30","type":"cimke_top"},{"id":"302035","cim":"Sz\u00e1zmilli\u00f3t pr\u00f3b\u00e1ltak tiszt\u00e1ra mosni, lecsapott a rend\u0151rs\u00e9g","datum_tol":"2016-12-30 09:07","url_name":"szazmilliot-probaltak-tisztara-mosni-lecsapott-a-rendorseg-302035","kulcsszavak":["5507","4364","1666","260"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 09:07","type":"kategoria_top"},{"id":"302036","cim":"Cs\u00facson z\u00e1rja az \u00e9vet az olaj\u00e1r, ahogy a legt\u00f6bb t\u0151zsde is","datum_tol":"2016-12-30 10:20","url_name":"csucson-zarja-az-evet-az-olajar-ahogy-a-legtobb-tozsde-is-302036","kulcsszavak":["3887","5969","7119","83"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 10:20","type":"cimke_top"},{"id":"302039","cim":"Hogyan v\u00e1lasszunk c\u00e9ges mobilel\u0151fizet\u00e9st?","datum_tol":"2016-12-30 14:30","url_name":"hogyan-valasszunk-ceges-mobilelofizetest-302039","kulcsszavak":["6805","5327","3060","2800","1701","769"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 14:30","type":"trending_top"},{"id":"302041","cim":"Megalakulhat a korm\u00e1ny Rom\u00e1ni\u00e1ban: elfogadt\u00e1k az \u00faj jel\u00f6ltet","datum_tol":"2016-12-30 09:44","url_name":"megalakulhat-a-kormany-romaniaban-elfogadtak-az-uj-jeloltet-302041","kulcsszavak":["16875","1898","25840","18758"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 09:44","type":"trending_top"},{"id":"302045","cim":"Brut\u00e1lis b\u00f3nuszok \u00e1llami dolgoz\u00f3knak - titkol\u00f3znak Matolcsy\u00e9k","datum_tol":"2016-12-30 10:50","url_name":"brutalis-bonuszok-allami-dolgozoknak-titkoloznak-matolcsyek-302045","kulcsszavak":["25846","23930","9547","2139"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 10:50","type":"cimke_top"},{"id":"302049","cim":"Mi t\u00f6rt\u00e9nik? Izrael miatt r\u00fagja \u00f6ssze a port Amerika a britekkel","datum_tol":"2016-12-30 12:26","url_name":"izrael-miatt-rugja-ossze-a-port-amerika-a-britekkel-302049","kulcsszavak":["964","18617","695","11014","541","6792"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 12:26","type":"trending_top"},{"id":"302050","cim":"V\u00e1laszoltak az oroszok: \u0151k is kitiltanak 35 amerikai diplomat\u00e1t","datum_tol":"2016-12-30 12:18","url_name":"valaszoltak-az-oroszok-ok-is-kitiltanak-35-amerikai-diplomatat-302050","kulcsszavak":["14044","14023"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 12:18","type":"cimke_top"},{"id":"302052","cim":"Mostant\u00f3l mindenki az \u00e1llami rezsimamutt\u00f3l f\u00fcgg","datum_tol":"2016-12-30 13:11","url_name":"mostantol-mindenki-az-allami-rezsimamuttol-fugg-302052","kulcsszavak":["24901","19031"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 13:11","type":"kategoria_top"},{"id":"302053","cim":"Orb\u00e1n az EU Darth Vadere","datum_tol":"2016-12-30 13:46","url_name":"orban-az-eu-darth-vadere-302053","kulcsszavak":["14116","10819","1804"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 13:46","type":"trending_top"},{"id":"302054","cim":"A nagy migr\u00e1nsk\u00e9rd\u00e9s: mi v\u00e1lik val\u00f3ra Trump legfontosabb kamp\u00e1nyfog\u00e1saib\u00f3l?","datum_tol":"2016-12-30 16:02","url_name":"a-nagy-migranskerdes-mi-valik-valora-trump-legfontosabb-kampanyfogasaibol-302054","kulcsszavak":["4693","1593","20469","5259","20464","25609","534","541","21060"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 16:02","type":"trending_top"},{"id":"302055","cim":"Kifejezetten pocs\u00e9k id\u0151vel b\u00facs\u00fazik 2016","datum_tol":"2016-12-30 14:39","url_name":"kifejezetten-pocsek-idovel-bucsuzik-2016-302055","kulcsszavak":["3500","12134"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 14:39","type":"trending_top"},{"id":"302056","cim":"Putyin is megsz\u00f3lalt a diplom\u00e1ciai botr\u00e1ny kapcs\u00e1n","datum_tol":"2016-12-30 14:47","url_name":"putyin-is-megszolalt-a-diplomaciai-botrany-kapcsan-302056","kulcsszavak":["23516","1974"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 14:47","type":"trending_top"},{"id":"302057","cim":"Ez az igaz\u00e1n boldog \u00faj \u00e9v - nagy dob\u00e1sra k\u00e9sz\u00fcl az Uber","datum_tol":"2016-12-30 15:05","url_name":"ez-az-igazan-boldog-uj-ev-nagy-dobasra-keszul-az-uber-302057","kulcsszavak":["7048","17532"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 15:05","type":"kategoria_top"},{"id":"302058","cim":"Oroszorsz\u00e1g \u00fajabb sikert k\u00f6nyvelhet el, ez\u00fattal gazdas\u00e1git","datum_tol":"2016-12-30 18:01","url_name":"oroszorszag-ujabb-sikert-konyvelhet-el-ezuttal-gazdasagit-302058","kulcsszavak":["7919","1661","804"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 18:01","type":"cimke_top"},{"id":"302059","cim":"Csod\u00e1ra \u00e9bredt 2000 kubai csal\u00e1d","datum_tol":"2016-12-30 15:52","url_name":"csodara-ebredt-2000-kubai-csalad-302059","kulcsszavak":["10512","113"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 15:52","type":"cimke_top"},{"id":"302060","cim":"Martin Schulznak ennyi volt \u2013 ki lesz Merkel ellenfele?","datum_tol":"2016-12-30 16:11","url_name":"martin-schulznak-ennyi-volt-ki-lesz-merkel-ellenfele-302060","kulcsszavak":["18744","2914","353"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 16:11","type":"cimke_top"},{"id":"302062","cim":"Hatalmas t\u0171z van Balatonf\u0171zf\u0151n","datum_tol":"2016-12-30 17:11","url_name":"hatalmas-tuz-van-balatonfuzfon-302062","kulcsszavak":["3158","753"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 17:11","type":"cimke_top"},{"id":"302063","cim":"Trump \u00e9s az olajlobbi - hogy keres az \u00faj k\u00fcl\u00fcgyminiszter?","datum_tol":"2016-12-30 17:21","url_name":"trump-es-az-olajlobbi-hogy-keres-az-uj-kulugyminiszter-302063","kulcsszavak":["25848","20464"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 17:21","type":"trending_top"},{"id":"302064","cim":"\u00c9g veled, 2016? Er\u0151s\u00f6dik a forint, nagyot mentek a t\u0151zsd\u00e9ken","datum_tol":"2016-12-30 17:34","url_name":"eg-veled-2016-erosodik-a-forint-nagyot-mentek-a-tozsdeken-302064","kulcsszavak":["5969","3818"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 30. , P\u00e9ntek 17:34","type":"cimke_top"},{"id":"302069","cim":"Tarl\u00f3s be\u00edg\u00e9rte: megint lehet p\u00e1ly\u00e1zni a metr\u00f3fel\u00faj\u00edt\u00e1sra","datum_tol":"2016-12-31 09:08","url_name":"tarlos-beigerte-megint-lehet-palyazni-a-metrofelujitasra-302069","kulcsszavak":["15883","8163","719","20742","22347"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 31. , Szombat 09:08","type":"kategoria_top"},{"id":"302070","cim":"Egy gy\u00f6ny\u00f6r\u0171 bar\u00e1ts\u00e1g kezdete - megsimogatt\u00e1k Putyin fej\u00e9t","datum_tol":"2016-12-31 09:24","url_name":"egy-gyonyoru-baratsag-kezdete-megsimogattak-putyin-fejet-302070","kulcsszavak":["13889","20464","855","17979","1553","804","15253"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 31. , Szombat 09:24","type":"cimke_top"},{"id":"302071","cim":"Nagy l\u00e9p\u00e9sre sz\u00e1nta el mag\u00e1t az Apple","datum_tol":"2016-12-31 09:34","url_name":"nagy-lepesre-szanta-el-magat-az-apple-302071","kulcsszavak":["769","3073","2800","24322","1691"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 31. , Szombat 09:34","type":"cikk_cimke"},{"id":"302072","cim":"Cs\u00facsra j\u00e1rt a BUX, kil\u0151ttek a pap\u00edrok - hogyan szerepelt a t\u0151zsde az id\u00e9n?","datum_tol":"2016-12-31 10:05","url_name":"csucsra-jart-a-bux-kilottek-a-papirok-igy-szerepelt-a-tozsde-az-iden-302072","kulcsszavak":["11338","5969","5461","2513","2273","1238","357","325","227","153"],"ajanlo_prior":"0","formatted_date":"2016. december 31. , Szombat 10:05","type":"cimke_top"}]

Újabb telefonokat, kütyüket lassan szinte hetente dobnak a piacra, a technológiai szektornak azonban szüksége van néhány lelkes őrültre, akik a küszöbünkre hozzák a tudományos fantasztikum egy szeletkéjét. Ezekből pedig idén akadt bőven - a fő álmodó, Elon Musk mellett nagy dobásokat láthattunk a játékiparban, a robotikában és persze az önjáró autók piacán is. Visszatekintettünk az időben - ezekért lelkesedtek idén a technika szerelmesei.

A jövő év várhatóan folytatja majd az idén beindult trendet, az Ericsson felmérése szerint az önjáró autók és a virtuális valóság továbbra is töretlenül a befektetők középpontjában maradhat. Ennek az iránynak azonban el kellett indulnia valahonnan: összegyűjtöttük, mik voltak az idei év nagy technológiai dobásai.

Az örök gyerekeknek: virtuális valóság



Az év talán egyik legnagyobb tőzsdei durranása a Pokemon Go volt, ennek kapcsán láthattuk a Nintendo váratlan és soha nem látott szárnyalását, majd az óriási bukást is, amikor kiderült, hogy a vállalatnak valójában semmi köze nincs a mobiljátékhoz. A hype minket is elkapott, és együtt vadásztuk a szörnyeket sokmillió más játékossal, hogy kiderítsük, miért is izgalmas a Niantic játéka.

Hirdetés

EPA/CHRISTIAN BRUNA

Azt azonban megtanultuk, hogy a világnak van igénye az olyan alternatív, új játékmódokra, mint a virtuális és a kiterjesztett valóság - a probléma csak az, hogy ezek ma még nagyon kényelmetlen kütyükkel valósíthatók meg, így bár nagyon reméltük, nem az idei év lett az áttörés a VR technológiában.

Zölden, vezető nélkül - ezt vártuk az autóktól



Idén rekordmennyiségű hír érkezett az elektromos és az önjáró autók piacáról, amelyik nagyobb gyártó csak tehette, beszállt az iparba. A zöld kocsik éllovasa továbbra is a Tesla, ha luxusmárkáról van szó, az év elején történt halálos baleset azonban egy időre megrendítette a hitet az önjáró autókban. A Google úgy tűnt, lemarad a saját versenyében, az Apple azonban újult erővel vetette magát a robotkocsik tesztelésébe, sőt, idén indult el az Uber első önjáró flottája is, előbb San Franciscóban, majd Madridban.





Az elektromos autók iránti érdeklődés Európában és így Budapesten is hódít, nálunk 500 új töltőállomást terveznek kiépíteni, valamint hamarosan indul egy közösségi, elektromos autómegosztó szolgáltatás is. Hiába azonban a nagyok igyekezete, egyelőre úgy tűnik, a fogyasztókat még nem sikerült megvenni az ügynek - az állami támogatások ellenére is úgy tűnik, kevesen érdeklődnek még a zöld rendszámú kocsik iránt.

Jön a robotforradalom



Az ember örök félelme, hogy a gépek egyszer fellázadnak ellenünk, és kiszorítanak minket a munkaerőpiacról - de legalábbis leigázzák az emberiséget. Bár Elon Musk szerint is lassan fölöslegessé válik az ember, az Y generáció és a befektetők azonban nem osztják ezeket a félelmeket, sőt, egyes elemzések szerint a robotok jelenthetik a megoldást az egyre súlyosabb munkaerőhiányra. Nemsokára egyébként külön konferenciát is rendeznek nekik, 2020-ban gyűlnek össze először a világ robotjai.

Az már biztos, hogy egyre több területen nyújtanak számunkra segítséget, így idén a hadi és orvosi gépek mellett már találkozhattunk önjáró robotfutárokkal csomagszállító drónokkal , sőt, hamarosan a robotférj/feleség sem lesz furcsa. Ráadásul a tervek szerint hamarosan a légiirányításba és az atomerőművek működtetésébe is beleszólásuk lesz.

A fő álmodó: Elon Musk



Ha valaki, hát a Tesla vezér nem szűkölködött nagy álmokban 2016-ban - ami még ennél is riasztóbb, hogy egy részüket meg is valósította. Hosszas huzavona után nyélbe ütötték a SolarCity felvásárlását, így hamarosan megkezdődhet a napelemes tetőcserepek gyártása - ezekről Musk azt ígérte, olcsóbb lesz az előállításuk, mint a hagyományos cserepeké, egy kis utánaszámolással azonban kétségeink támadtak az ígéretet illetően. A Tesla új, olcsóbb modelljére azonban biztos, hogy várnia kell a rajongóknak, a Model 3 legkorábban csak jövő év második felében gördülhet le a gyártósorról.

EPA / Britta Pedersen

A nagy űrszerelmes Musk életéből persze az űrkutatás sem maradhatott ki, igaz, ez meglehetősen döcögősen indult: a befektetők egy darabig ugyanis elpártoltak a SpaceX-től, miután a Facebook műholdat is szállító rakétájuk felrobbant a kilövőállomáson. Ez persze nem szegte Elon Musk kedvét: tervben van a wifit sugárzó műholdlánc fellövése, sőt, egészen komoly terveket szövöget az emberiség Marsra juttatásáról is.