Orwelli világ jön? Egy nyugati ország épp most köpte szemen a demokráciát

Eldobják az aranyat és részvényeket vesznek az egyik legnagyobb országban

2018-03-22 15:11:00

India szegény ország volt a közelmúltig, de most gyors növekedésnek indult, így a vagyonképződés is zajlik. Eddig az aranyra esküdtek, most azonban felfedezik a részvénypiacokat.